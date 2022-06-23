09:21 23.06.2022 (обновлено: 12:02 23.06.2022)
Европа возвращается к углю и готовится к суровой зиме, сообщили СМИ
"Прото тема": Европа возвращается к углю и готовится к суровой зиме
Склад угля. Архивное фото
АФИНЫ, 23 июн — РИА Новости. Европа вынуждена увеличить добычу угля и готовится к суровой зиме из-за угрозы остановки поставок газа из России в европейские страны, пишет греческое издание "Прото тема".
"В Европе начинают осознавать, что после периода экономического давления и санкций на Москву, которые до сих пор не имели существенного эффекта, Владимир Путин использует в основном энергию для "ответа", и не исключено, что он полностью перекроет поставки газа в европейские страны, возможно, в ближайшие недели со всеми вытекающими последствиями, поскольку энергетическая независимость от Москвы требует длительного времени", — пишет издание.
В статье отмечается, что многие страны ищут способы вмешаться в энергетический рынок, в частности, вводят ограничения и чрезвычайные меры государственной поддержки и даже призывают меньше использовать кондиционер, как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен.
Издание указывает, что большой проблемой в европейской экономике является инфляция, при этом понятно, что ближайшие месяцы будут особенно тяжелыми, так как экономическая война с Россией усиливается, и Москва может и будет противостоять западным санкциям. В последние дни она перешла к "ответным мерам", таким как 40-процентное сокращение поставок российского газа в Европу.
"Возможность того, что Москва пойдет на еще большие сокращения (в одних странах она полностью прекратила поставки, а в других — на 60 процентов и более), что Европе еще предстоит пройти долгий путь, чтобы добиться энергетической независимости от России, подпитывает кошмарные сценарии на ближайшие недели и особенно на зиму", — отмечает "Прото тема".
Переход на уголь описывается как временный, поскольку европейские официальные лица уверяют, что долгосрочные цели в отношении изменения климата с использованием экологически чистых источников энергии не изменятся. Но сейчас никто не может быть уверен, как долго продержатся "временные решения", говорится в статье.
Греческое государственное телевидение ERT также сообщает об опасениях о полной остановке поставок российского газа.
"Учитывая масштабы энергетического кризиса, европейские страны принимают экстренные меры, направленные в первую очередь на снижение спроса. Более того, Международное энергетическое агентство предупредило, что Европа должна немедленно подготовиться к полному прекращению экспорта российского газа этой зимой, а в это время Москва сама раскрывает свои намерения", — сообщает ТВ.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности, на топливо и продовольствие.
В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.