Силуанов назвал условие вывода иностранцами платежей по евробондам
Силуанов: иностранцы выведут платежи по евробондам, если их власти не воспрепятствуют
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иностранные инвесторы смогут без ограничений конвертировать и вывести за рубеж рублевые выплаты по евробондам РФ, если не будет препятствий от их властей, сообщил министр финансов России Антон Силуанов журналистам.
"Даже в условиях жестких санкций Россия стремится исполнять свои долговые обязательства и проводить платежи в соответствии с эмиссионной документацией, то есть в иностранной валюте. Сейчас мы лишены такой возможности и со всеми держателями еврооблигаций вынуждены расплачиваться в той валюте, которая нам гарантированно доступна – в рублях. Получив рубли, инвестор сможет распоряжаться ими по собственному усмотрению. Российская Федерация не станет ограничивать возможность их конвертации в иностранную валюту и вывода за рубеж. Инвесторы смогут это сделать, если иностранные финансовые власти не станут препятствовать", - сообщил он.
По словам Силуанова, формирование пакета подтверждающих документов и его последующее рассмотрение может занять длительное время. "Поэтому для защиты инвесторов от риска изменения валютного курса данные средства будут индексироваться по текущему рыночному курсу рубля к валюте номинала еврооблигаций до момента фактических расчетов с владельцами. В результате инвесторы всегда будут получать эквивалент валютной выплаты по еврооблигациям в рублях независимо от даты выплаты", - добавил министр.