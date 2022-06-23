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Силуанов назвал условие вывода иностранцами платежей по евробондам - РИА Новости, 23.06.2022
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Силуанов назвал условие вывода иностранцами платежей по евробондам
Силуанов назвал условие вывода иностранцами платежей по евробондам - РИА Новости, 23.06.2022
Силуанов назвал условие вывода иностранцами платежей по евробондам
Иностранные инвесторы смогут без ограничений конвертировать и вывести за рубеж рублевые выплаты по евробондам РФ, если не будет препятствий от их властей,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:15
2022-06-23T14:15
россия
экономика
евробонды
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иностранные инвесторы смогут без ограничений конвертировать и вывести за рубеж рублевые выплаты по евробондам РФ, если не будет препятствий от их властей, сообщил министр финансов России Антон Силуанов журналистам."Даже в условиях жестких санкций Россия стремится исполнять свои долговые обязательства и проводить платежи в соответствии с эмиссионной документацией, то есть в иностранной валюте. Сейчас мы лишены такой возможности и со всеми держателями еврооблигаций вынуждены расплачиваться в той валюте, которая нам гарантированно доступна – в рублях. Получив рубли, инвестор сможет распоряжаться ими по собственному усмотрению. Российская Федерация не станет ограничивать возможность их конвертации в иностранную валюту и вывода за рубеж. Инвесторы смогут это сделать, если иностранные финансовые власти не станут препятствовать", - сообщил он.По словам Силуанова, формирование пакета подтверждающих документов и его последующее рассмотрение может занять длительное время. "Поэтому для защиты инвесторов от риска изменения валютного курса данные средства будут индексироваться по текущему рыночному курсу рубля к валюте номинала еврооблигаций до момента фактических расчетов с владельцами. В результате инвесторы всегда будут получать эквивалент валютной выплаты по еврооблигациям в рублях независимо от даты выплаты", - добавил министр.
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россия, экономика, евробонды, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
14:15 23.06.2022
 
Силуанов назвал условие вывода иностранцами платежей по евробондам

Силуанов: иностранцы выведут платежи по евробондам, если их власти не воспрепятствуют

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иностранные инвесторы смогут без ограничений конвертировать и вывести за рубеж рублевые выплаты по евробондам РФ, если не будет препятствий от их властей, сообщил министр финансов России Антон Силуанов журналистам.
"Даже в условиях жестких санкций Россия стремится исполнять свои долговые обязательства и проводить платежи в соответствии с эмиссионной документацией, то есть в иностранной валюте. Сейчас мы лишены такой возможности и со всеми держателями еврооблигаций вынуждены расплачиваться в той валюте, которая нам гарантированно доступна – в рублях. Получив рубли, инвестор сможет распоряжаться ими по собственному усмотрению. Российская Федерация не станет ограничивать возможность их конвертации в иностранную валюту и вывода за рубеж. Инвесторы смогут это сделать, если иностранные финансовые власти не станут препятствовать", - сообщил он.
По словам Силуанова, формирование пакета подтверждающих документов и его последующее рассмотрение может занять длительное время. "Поэтому для защиты инвесторов от риска изменения валютного курса данные средства будут индексироваться по текущему рыночному курсу рубля к валюте номинала еврооблигаций до момента фактических расчетов с владельцами. В результате инвесторы всегда будут получать эквивалент валютной выплаты по еврооблигациям в рублях независимо от даты выплаты", - добавил министр.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
13:48
В Минфине назвали условие получения рублей иностранцами по евробондам
 
РоссияЭкономикаевробондыМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон Силуанов
 
 
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