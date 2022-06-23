https://ria.ru/20220623/evrobondy-1797569585.html
Силуанов объяснил, почему Россия будет платить по евробондам в рублях
Силуанов объяснил, почему Россия будет платить по евробондам в рублях - РИА Новости, 23.06.2022
Силуанов объяснил, почему Россия будет платить по евробондам в рублях
Иных способов довести средства до инвесторов, кроме как осуществлять платежи по евробондам в рублях, у России не осталось, заявил журналистам министр финансов... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:58
2022-06-23T13:58
2022-06-23T14:01
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
евробонды
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иных способов довести средства до инвесторов, кроме как осуществлять платежи по евробондам в рублях, у России не осталось, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.Глава Минфина в беседе с журналистами объяснил, почему министерство не осуществляет выплаты в резервных валютах, отличных от валюты номинала (ряд выпусков еврооблигаций РФ предусматривает такую возможность), например, в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках."НРД (Национальный расчетный депозитарий - ред.), являющийся платежным агентом по еврооблигациям РФ, внесен Европейским союзом в "санкционный" список и больше не может осуществлять расчеты в евро. Кроме того, страны-эмитенты других резервных валют (Великобритания и Швейцария) ввели запреты на расчеты по государственному долгу России", - сказал Силуанов. "В связи с этим нам не остается иного способа довести средства до инвесторов, кроме как осуществлять платежи в российских рублях", - добавил он.Ранее в четверг Минфин России выплатил в рублях купоны по двум выпускам евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах на общую сумму 12,51 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220622/putin-1797361439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, евробонды
13:58 23.06.2022 (обновлено: 14:01 23.06.2022)
Силуанов объяснил, почему Россия будет платить по евробондам в рублях
Силуанов: иного способа, кроме как платить по евробондам в рублях, у России нет