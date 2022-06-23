https://ria.ru/20220623/evrobondy-1797569585.html

Силуанов объяснил, почему Россия будет платить по евробондам в рублях

Силуанов объяснил, почему Россия будет платить по евробондам в рублях - РИА Новости, 23.06.2022

Силуанов объяснил, почему Россия будет платить по евробондам в рублях

Иных способов довести средства до инвесторов, кроме как осуществлять платежи по евробондам в рублях, у России не осталось, заявил журналистам министр финансов... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:58

2022-06-23T13:58

2022-06-23T14:01

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

евробонды

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иных способов довести средства до инвесторов, кроме как осуществлять платежи по евробондам в рублях, у России не осталось, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.Глава Минфина в беседе с журналистами объяснил, почему министерство не осуществляет выплаты в резервных валютах, отличных от валюты номинала (ряд выпусков еврооблигаций РФ предусматривает такую возможность), например, в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках."НРД (Национальный расчетный депозитарий - ред.), являющийся платежным агентом по еврооблигациям РФ, внесен Европейским союзом в "санкционный" список и больше не может осуществлять расчеты в евро. Кроме того, страны-эмитенты других резервных валют (Великобритания и Швейцария) ввели запреты на расчеты по государственному долгу России", - сказал Силуанов. "В связи с этим нам не остается иного способа довести средства до инвесторов, кроме как осуществлять платежи в российских рублях", - добавил он.Ранее в четверг Минфин России выплатил в рублях купоны по двум выпускам евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах на общую сумму 12,51 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220622/putin-1797361439.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, евробонды