https://ria.ru/20220623/evrobondy-1797562769.html

В Минфине назвали условие получения рублей иностранцами по евробондам

В Минфине назвали условие получения рублей иностранцами по евробондам - РИА Новости, 23.06.2022

В Минфине назвали условие получения рублей иностранцами по евробондам

Минфин РФ разъяснил новый порядок исполнения обязательств по евробондам РФ; в частности иностранные держатели бумаг смогут получить выплаты в рублях,... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:48

2022-06-23T13:48

2022-06-23T13:48

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

россия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минфин РФ разъяснил новый порядок исполнения обязательств по евробондам РФ; в частности иностранные держатели бумаг смогут получить выплаты в рублях, конвертировать их в валюту и без ограничений вывести за рубеж, предоставив письменный отказ от всех потенциальных претензий к эмитенту в будущем в отношении этого платежа. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства.Согласно документам, порядок выплат будет отличаться для трех категорий держателей евробондов в зависимости от того, каким образом учитываются их права.До владельцев еврооблигаций первой группы, права владения которых учитываются НРД или российскими депозитариями без участия иностранных депозитариев, то есть полностью внутри российской учетной системы, средства будут доведены в порядке, предусмотренном действующим законом "О рынке ценных бумаг". До владельцев второй группы - права которых учитываются российскими депозитариями при участии иностранных депозитариев - средства будут доводиться НРД через такие российские депозитарии, минуя иностранных посредников, после раскрытия российскими депозитариями информации о количестве учитываемых еврооблигаций в отношении своих депонентов в установленный срок по запросу НРД."Оставшаяся часть средств после перечислений в пользу владельцев 1-ой и 2-ой групп будет зачислена НРД на специальный рублевый счет (счет типа "И"), с которого в дальнейшем будут осуществляться выплаты владельцам еврооблигаций, которым не представляется возможным перевести средства в рамках стандартных процедур ввиду неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств (владельцы 3-ей группы)", – говорится в разъяснении.Для получения средств с указанного счета владельцы третьей группы или их номинальные держатели должны будут обратиться в НРД или иную уполномоченную правительством РФ организацию с документами, подтверждающими права на бумаги. "Одновременно с пакетом документов предоставляется письменный отказ от всех потенциальных претензий к эмитенту в будущем в отношении соответствующего платежа. Перечень документов, требуемых для представления, будет установлен Минфином России по согласованию с Банком России", – говорится в сообщении.После выверки документов инвесторам будут осуществлены выплаты в рублях через уполномоченные правительством РФ банки на "персональные" банковские счета владельцев "в суммах, эквивалентных суммам причитающихся выплат в валюте номинала еврооблигации на дату зачисления средств". Минфин уточняет, что в случае отсутствия рублевого счета потребуется его открытие."Владельцы еврооблигаций каждой из трех групп вправе распоряжаться полученными рублевыми средствами по своему усмотрению, в том числе конвертировать их в валюту номинала, либо в иную валюту. Разрешения на вывод за рубеж полученной рублевой выплаты или приобретенной на нее иностранной валюты будут предоставлены в установленном порядке", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220623/rubl-1797413930.html

https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797477470.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия