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Канцлер Австрии прокомментировал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 24.06.2022
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Канцлер Австрии прокомментировал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС
Канцлер Австрии прокомментировал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 24.06.2022
Канцлер Австрии прокомментировал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС
Присвоение Украине статуса кандидата в Евросоюз не означает втягивание в военный конфликт с Россией, заявил на полях саммита ЕС в Брюсселе канцлер Австрии Карл... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-23T23:41
2022-06-24T07:11
австрия
карл нехаммер
в мире
украина
брюссель
евросоюз
молдавия
грузия
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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Присвоение Украине статуса кандидата в Евросоюз не означает втягивание в военный конфликт с Россией, заявил на полях саммита ЕС в Брюсселе канцлер Австрии Карл Нехаммер.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий."Считаю, что людям нужно обеспечить безопасность в этом вопросе", - сказал Нехаммер.По его словам, возможно, граждане Австрии могут опасаться, что предоставление Украине статуса кандидата обозначало бы "втягивание в войну", однако "это не обозначает этого".Нехаммер также заявил, что Украина и Молдавия, согласно докладу Европейской комиссии, "созрели до статуса кандидата на вступление", однако присвоение этого статуса "не означает еще (начала) переговоров о вступлении, на этом пути еще многое должно произойти, нужно еще многое сделать, но начало положено".
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австрия, карл нехаммер, в мире, украина, брюссель, евросоюз, молдавия, грузия
23:41 23.06.2022 (обновлено: 07:11 24.06.2022)
 
Канцлер Австрии прокомментировал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС

Нехаммер заявил, что статус кандидата в ЕС для Украины не означает втягивание в конфликт

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Присвоение Украине статуса кандидата в Евросоюз не означает втягивание в военный конфликт с Россией, заявил на полях саммита ЕС в Брюсселе канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
"Считаю, что людям нужно обеспечить безопасность в этом вопросе", - сказал Нехаммер.
По его словам, возможно, граждане Австрии могут опасаться, что предоставление Украине статуса кандидата обозначало бы "втягивание в войну", однако "это не обозначает этого".
Нехаммер также заявил, что Украина и Молдавия, согласно докладу Европейской комиссии, "созрели до статуса кандидата на вступление", однако присвоение этого статуса "не означает еще (начала) переговоров о вступлении, на этом пути еще многое должно произойти, нужно еще многое сделать, но начало положено".
Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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АвстрияКарл НехаммерВ миреУкраинаБрюссельЕвросоюзМолдавияГрузия
 
 
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