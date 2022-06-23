https://ria.ru/20220623/es-1797714343.html

Канцлер Австрии прокомментировал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС

Канцлер Австрии прокомментировал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 24.06.2022

Канцлер Австрии прокомментировал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС

Присвоение Украине статуса кандидата в Евросоюз не означает втягивание в военный конфликт с Россией, заявил на полях саммита ЕС в Брюсселе канцлер Австрии Карл... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-23T23:41

2022-06-23T23:41

2022-06-24T07:11

австрия

карл нехаммер

в мире

украина

брюссель

евросоюз

молдавия

грузия

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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Присвоение Украине статуса кандидата в Евросоюз не означает втягивание в военный конфликт с Россией, заявил на полях саммита ЕС в Брюсселе канцлер Австрии Карл Нехаммер.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий."Считаю, что людям нужно обеспечить безопасность в этом вопросе", - сказал Нехаммер.По его словам, возможно, граждане Австрии могут опасаться, что предоставление Украине статуса кандидата обозначало бы "втягивание в войну", однако "это не обозначает этого".Нехаммер также заявил, что Украина и Молдавия, согласно докладу Европейской комиссии, "созрели до статуса кандидата на вступление", однако присвоение этого статуса "не означает еще (начала) переговоров о вступлении, на этом пути еще многое должно произойти, нужно еще многое сделать, но начало положено".

https://ria.ru/20220527/putin-1791259115.html

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украина

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австрия, карл нехаммер, в мире, украина, брюссель, евросоюз, молдавия, грузия