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Саммит Евросоюза согласовал статус кандидатов для Украины и Молдавии - РИА Новости, 24.06.2022
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Саммит Евросоюза согласовал статус кандидатов для Украины и Молдавии
Саммит Евросоюза согласовал статус кандидатов для Украины и Молдавии - РИА Новости, 24.06.2022
Саммит Евросоюза согласовал статус кандидатов для Украины и Молдавии
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в организацию,... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-23T21:23
2022-06-24T07:11
в мире
украина
молдавия
люксембург
ксавье беттель
евросовет
евросоюз
владимир зеленский
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в организацию, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.О положительном для стран решении рассказал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения странами-кандидатами условий, сформулированных Европейской комиссией.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта. При этом многие лидеры стран-участниц предупредили о долгом процессе вступления и даже назвали предоставление статуса кандидата символическим.Последним государством, принятым в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. На рассмотрение ее заявки ушло десять лет. Это не единственный подобный пример. Так, Албания получила статус кандидата в 2014 году, Турции его присвоили еще в 1999 -м, но обе страны так и не стали членами ЕС.
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html
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в мире, украина, молдавия, люксембург, ксавье беттель, евросовет, евросоюз, владимир зеленский, майя санду
21:23 23.06.2022 (обновлено: 07:11 24.06.2022)
 
Саммит Евросоюза согласовал статус кандидатов для Украины и Молдавии

Саммит ЕС одобрил статус кандидатов в Евросоюз для Украины и Молдавии

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в организацию, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Соглашение достигнуто", — написал он в Twitter.

О положительном для стран решении рассказал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.
Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения странами-кандидатами условий, сформулированных Европейской комиссией.
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта. При этом многие лидеры стран-участниц предупредили о долгом процессе вступления и даже назвали предоставление статуса кандидата символическим.
Последним государством, принятым в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. На рассмотрение ее заявки ушло десять лет. Это не единственный подобный пример. Так, Албания получила статус кандидата в 2014 году, Турции его присвоили еще в 1999 -м, но обе страны так и не стали членами ЕС.
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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В миреУкраинаМолдавияЛюксембургКсавье БеттельЕвросоветЕвросоюзВладимир ЗеленскийМайя Санду
 
 
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