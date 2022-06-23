https://ria.ru/20220623/es-1797700680.html

Саммит Евросоюза согласовал статус кандидатов для Украины и Молдавии

Саммит Евросоюза согласовал статус кандидатов для Украины и Молдавии - РИА Новости, 24.06.2022

Саммит Евросоюза согласовал статус кандидатов для Украины и Молдавии

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в организацию,... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-23T21:23

2022-06-23T21:23

2022-06-24T07:11

в мире

украина

молдавия

люксембург

ксавье беттель

евросовет

евросоюз

владимир зеленский

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в организацию, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.О положительном для стран решении рассказал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения странами-кандидатами условий, сформулированных Европейской комиссией.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта. При этом многие лидеры стран-участниц предупредили о долгом процессе вступления и даже назвали предоставление статуса кандидата символическим.Последним государством, принятым в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. На рассмотрение ее заявки ушло десять лет. Это не единственный подобный пример. Так, Албания получила статус кандидата в 2014 году, Турции его присвоили еще в 1999 -м, но обе страны так и не стали членами ЕС.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

украина

молдавия

люксембург

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в мире, украина, молдавия, люксембург, ксавье беттель, евросовет, евросоюз, владимир зеленский, майя санду