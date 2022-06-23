https://ria.ru/20220623/es-1797700680.html
Саммит Евросоюза согласовал статус кандидатов для Украины и Молдавии
Саммит Евросоюза согласовал статус кандидатов для Украины и Молдавии - РИА Новости, 24.06.2022
Саммит Евросоюза согласовал статус кандидатов для Украины и Молдавии
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в организацию,... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-23T21:23
2022-06-23T21:23
2022-06-24T07:11
в мире
украина
молдавия
люксембург
ксавье беттель
евросовет
евросоюз
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793013862_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_2c7016ddfe9984b64fe3e6cb216e435c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в организацию, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.О положительном для стран решении рассказал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения странами-кандидатами условий, сформулированных Европейской комиссией.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта. При этом многие лидеры стран-участниц предупредили о долгом процессе вступления и даже назвали предоставление статуса кандидата символическим.Последним государством, принятым в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. На рассмотрение ее заявки ушло десять лет. Это не единственный подобный пример. Так, Албания получила статус кандидата в 2014 году, Турции его присвоили еще в 1999 -м, но обе страны так и не стали членами ЕС.
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
украина
молдавия
люксембург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793013862_0:0:2349:1762_1920x0_80_0_0_cf7a54cd95a9113ae4e3a6393cbc3827.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, молдавия, люксембург, ксавье беттель, евросовет, евросоюз, владимир зеленский, майя санду
21:23 23.06.2022 (обновлено: 07:11 24.06.2022)
Саммит Евросоюза согласовал статус кандидатов для Украины и Молдавии
Саммит ЕС одобрил статус кандидатов в Евросоюз для Украины и Молдавии