https://ria.ru/20220623/energetika-1797546829.html

Песков прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока"

Песков прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока" - РИА Новости, 23.06.2022

Песков прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока"

В Кремле считают странным приплетать политику к ситуации с поставками по "Северному потоку", это технологическая проблема, турбину надо вернуть, заявил... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:03

2022-06-23T13:03

2022-06-23T13:41

россия

в мире

экономика

германия

европа

газпром

северный поток

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Кремле считают странным приплетать политику к ситуации с поставками по "Северному потоку", это технологическая проблема, турбину надо вернуть, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее газета Financial Times сообщила, что правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода "Северный поток" может полностью прекратить поставки газа в страну."Турбина - это технологическая причина. Какие еще они называют причины? Ну если турбину нужно обслуживать или если турбину нужно из ремонта вернуть на место ее работы, а она не возвращается. Ну, наверное, то, что турбина не возвращается, это, действительно не совсем технологическая", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле согласиться с тем, что причина не технологическая, а политическая.Песков отметил, что здесь "все весьма очевидно, здесь нет двойного дна никакого"."Российская Федерация строго выполняет все свои обязательства. И будучи весьма и весьма надежным и зарекомендовавшим себя на протяжении многих десятилетий поставщиком энергоресурсов в Европу, конечно, Россия весьма и весьма аккуратно к этому своему реноме относится", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что существуют определенные технологические циклы обслуживания и эксплуатации инфраструктуры, уточнив, что по ним лучше получать информацию от "Газпрома"."Но еще раз повторяю, Россия была и остается весьма и весьма надежным поставщиком энергоресурса в Европу", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220623/gaz-1797526770.html

https://ria.ru/20220622/turbiny-1797322242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, экономика, германия, европа, газпром, северный поток, санкции в отношении россии