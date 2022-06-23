https://ria.ru/20220623/energetika-1797546829.html
Песков прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока"
Песков прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока" - РИА Новости, 23.06.2022
Песков прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока"
В Кремле считают странным приплетать политику к ситуации с поставками по "Северному потоку", это технологическая проблема, турбину надо вернуть, заявил... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:03
2022-06-23T13:03
2022-06-23T13:41
россия
в мире
экономика
германия
европа
газпром
северный поток
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Кремле считают странным приплетать политику к ситуации с поставками по "Северному потоку", это технологическая проблема, турбину надо вернуть, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее газета Financial Times сообщила, что правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода "Северный поток" может полностью прекратить поставки газа в страну."Турбина - это технологическая причина. Какие еще они называют причины? Ну если турбину нужно обслуживать или если турбину нужно из ремонта вернуть на место ее работы, а она не возвращается. Ну, наверное, то, что турбина не возвращается, это, действительно не совсем технологическая", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле согласиться с тем, что причина не технологическая, а политическая.Песков отметил, что здесь "все весьма очевидно, здесь нет двойного дна никакого"."Российская Федерация строго выполняет все свои обязательства. И будучи весьма и весьма надежным и зарекомендовавшим себя на протяжении многих десятилетий поставщиком энергоресурсов в Европу, конечно, Россия весьма и весьма аккуратно к этому своему реноме относится", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что существуют определенные технологические циклы обслуживания и эксплуатации инфраструктуры, уточнив, что по ним лучше получать информацию от "Газпрома"."Но еще раз повторяю, Россия была и остается весьма и весьма надежным поставщиком энергоресурса в Европу", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220623/gaz-1797526770.html
https://ria.ru/20220622/turbiny-1797322242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, экономика, германия, европа, газпром, северный поток, санкции в отношении россии
13:03 23.06.2022 (обновлено: 13:41 23.06.2022)
Песков прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока"
Пресс-секретарь Песков призвал не связывать политику и поставки газа по "Северному потоку"
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Кремле считают странным приплетать политику к ситуации с поставками по "Северному потоку", это технологическая проблема, турбину надо вернуть, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета Financial Times сообщила, что правительство Германии
опасается, что Россия
в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода "Северный поток
" может полностью прекратить поставки газа в страну.
"Турбина - это технологическая причина. Какие еще они называют причины? Ну если турбину нужно обслуживать или если турбину нужно из ремонта вернуть на место ее работы, а она не возвращается. Ну, наверное, то, что турбина не возвращается, это, действительно не совсем технологическая", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле согласиться с тем, что причина не технологическая, а политическая.
Песков отметил, что здесь "все весьма очевидно, здесь нет двойного дна никакого".
"И наши германские визави прекрасно знают все технологические циклы обслуживания... газопровода. Они это прекрасно знают, это работает уже много лет, работает исправно, безупречно. Поэтому здесь странно приплетать ко всему политику", - добавил Песков.
"Российская Федерация строго выполняет все свои обязательства. И будучи весьма и весьма надежным и зарекомендовавшим себя на протяжении многих десятилетий поставщиком энергоресурсов в Европу
, конечно, Россия весьма и весьма аккуратно к этому своему реноме относится", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что существуют определенные технологические циклы обслуживания и эксплуатации инфраструктуры, уточнив, что по ним лучше получать информацию от "Газпрома
".
"Но еще раз повторяю, Россия была и остается весьма и весьма надежным поставщиком энергоресурса в Европу", - добавил Песков.