https://ria.ru/20220623/elektroopory-1797686905.html

В Херсонской области восстановили ведущие в Крым электроопоры

В Херсонской области восстановили ведущие в Крым электроопоры - РИА Новости, 23.06.2022

В Херсонской области восстановили ведущие в Крым электроопоры

В Херсонской области восстановили ведущие в Крым электроопоры, взорванные семь лет назад украинскими националистами, сообщил РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T20:00

2022-06-23T20:00

2022-06-23T20:00

херсонская область

украина

севастополь

республика крым

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. В Херсонской области восстановили ведущие в Крым электроопоры, взорванные семь лет назад украинскими националистами, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Электроопоры восстановлены", - сказал РИА Новости Стремоусов и добавил, что пока нет информации о планах относительно их дальнейшей эксплуатации и назначения.Стремоусов подчеркнул, что для Херсонской области восстановление электроопор, прежде всего, символическое решение, знаменующее окончание энергетической блокады полуострова, устроенной в свое время киевскими властями.Стремоусов подчеркнул, что в Херсонской области нет проблем с энергоснабжением.Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста, а затем и строительством двух новых ТЭС. Реализация проектов позволила снять энергодефицит на полуострове и сделала его независимым от поставок электроэнергии с Украины.

https://ria.ru/20220623/porty-1797452416.html

херсонская область

украина

севастополь

республика крым

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херсонская область , украина, севастополь, республика крым, кирилл стремоусов