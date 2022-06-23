https://ria.ru/20220623/ekstremizm-1797501121.html

В подмосковном СИЗО выявили экстремистскую ячейку АУЕ*

В подмосковном СИЗО выявили экстремистскую ячейку АУЕ* - РИА Новости, 23.06.2022

В подмосковном СИЗО выявили экстремистскую ячейку АУЕ*

Силовики выявили в следственном изоляторе подмосковного Ногинска активного сторонника экстремистского движения АУЕ* и пресекли деятельность всей ячейки,... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:14

2022-06-23T11:14

2022-06-23T12:27

происшествия

ольга врадий

россия

ногинск

московская область (подмосковье)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Силовики выявили в следственном изоляторе подмосковного Ногинска активного сторонника экстремистского движения АУЕ* и пресекли деятельность всей ячейки, сообщили в пресс-службах ФСИН, прокуратуры Московской области и ГСУ СК по Подмосковью.Так, следствие пришло к выводу, что 30-летний, ранее судимый подозреваемый заставлял других арестованных в СИЗО переводить деньги на банковскую карту своей несовершеннолетней сестры. Затем средства, собранные на "воровской общак", тратились на нужды заключенных. Кроме того, мужчина и его подельники на свободе пропагандировали криминальную субкультуру.Как сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий, уголовное дело возбуждено по статьям "Организация деятельности экстремистской организации" и "Финансирование экстремистской деятельности".В рамках расследования прошли обыски в нескольких камерах изолятора, силовики изъяли записки и пропагандирующие АУЕ* документы.Кроме того, состоялись обыски дома у подозреваемого и его родственников, следователи допросили не менее пяти свидетелей и назначили психолого-лингвистическую судебную экспертизу.Верховный суд в августе 2020 года признал экстремистским международное общественное движение "Арестантское уголовное единство" (другие наименования — "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)*" и запретил его деятельность в России. С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании активных сторонников этого движения.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220621/aue-1797106042.html

https://ria.ru/20220526/koloniya-1790921866.html

россия

ногинск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ольга врадий, россия, ногинск, московская область (подмосковье), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)