https://ria.ru/20220623/ekstremizm-1797501121.html
В подмосковном СИЗО выявили экстремистскую ячейку АУЕ*
В подмосковном СИЗО выявили экстремистскую ячейку АУЕ* - РИА Новости, 23.06.2022
В подмосковном СИЗО выявили экстремистскую ячейку АУЕ*
Силовики выявили в следственном изоляторе подмосковного Ногинска активного сторонника экстремистского движения АУЕ* и пресекли деятельность всей ячейки,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:14
2022-06-23T11:14
2022-06-23T12:27
происшествия
ольга врадий
россия
ногинск
московская область (подмосковье)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792416173_0:296:2961:1962_1920x0_80_0_0_8b8e16bbeba584e945b3efc7cbe0e352.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Силовики выявили в следственном изоляторе подмосковного Ногинска активного сторонника экстремистского движения АУЕ* и пресекли деятельность всей ячейки, сообщили в пресс-службах ФСИН, прокуратуры Московской области и ГСУ СК по Подмосковью.Так, следствие пришло к выводу, что 30-летний, ранее судимый подозреваемый заставлял других арестованных в СИЗО переводить деньги на банковскую карту своей несовершеннолетней сестры. Затем средства, собранные на "воровской общак", тратились на нужды заключенных. Кроме того, мужчина и его подельники на свободе пропагандировали криминальную субкультуру.Как сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий, уголовное дело возбуждено по статьям "Организация деятельности экстремистской организации" и "Финансирование экстремистской деятельности".В рамках расследования прошли обыски в нескольких камерах изолятора, силовики изъяли записки и пропагандирующие АУЕ* документы.Кроме того, состоялись обыски дома у подозреваемого и его родственников, следователи допросили не менее пяти свидетелей и назначили психолого-лингвистическую судебную экспертизу.Верховный суд в августе 2020 года признал экстремистским международное общественное движение "Арестантское уголовное единство" (другие наименования — "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)*" и запретил его деятельность в России. С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании активных сторонников этого движения.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220621/aue-1797106042.html
https://ria.ru/20220526/koloniya-1790921866.html
россия
ногинск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792416173_483:380:2708:2048_1920x0_80_0_0_ac34636e293f110a218112329d54d239.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ольга врадий, россия, ногинск, московская область (подмосковье), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)
11:14 23.06.2022 (обновлено: 12:27 23.06.2022)
В подмосковном СИЗО выявили экстремистскую ячейку АУЕ*
В СИЗО Ногинска выявили ячейку АУЕ*, ее участник собирал деньги на карту сестры
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Силовики выявили в следственном изоляторе подмосковного Ногинска активного сторонника экстремистского движения АУЕ* и пресекли деятельность всей ячейки, сообщили в пресс-службах ФСИН, прокуратуры Московской области и ГСУ СК по Подмосковью.
Так, следствие пришло к выводу, что 30-летний, ранее судимый подозреваемый заставлял других арестованных в СИЗО переводить деньги на банковскую карту своей несовершеннолетней сестры. Затем средства, собранные на "воровской общак", тратились на нужды заключенных. Кроме того, мужчина и его подельники на свободе пропагандировали криминальную субкультуру.
Как сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий
, уголовное дело возбуждено по статьям "Организация деятельности экстремистской организации" и "Финансирование экстремистской деятельности".
В рамках расследования прошли обыски в нескольких камерах изолятора, силовики изъяли записки и пропагандирующие АУЕ* документы.
Кроме того, состоялись обыски дома у подозреваемого и его родственников, следователи допросили не менее пяти свидетелей и назначили психолого-лингвистическую судебную экспертизу.
Верховный суд в августе 2020 года признал экстремистским международное общественное движение "Арестантское уголовное единство" (другие наименования — "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)*" и запретил его деятельность в России
. С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании активных сторонников этого движения.
* Запрещенная в России экстремистская организация.