https://ria.ru/20220623/dtp-1797463412.html
Депутат Журавлев попал в ДТП в центре Москвы
Депутат Журавлев попал в ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 23.06.2022
Депутат Журавлев попал в ДТП в центре Москвы
Депутат Госдумы Алексей Журавлев на мотоцикле попал в ДТП в центре Москвы, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T08:55
2022-06-23T08:55
2022-06-23T11:25
происшествия
алексей журавлев
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев на мотоцикле попал в ДТП в центре Москвы, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.Там отметили, что политик — опытный мотоциклист и проехал уже "сотни тысяч километров"."Происшествие получилось из-за того, что не было указателей о снятии асфальтного покрытия и о дорожных работах", — добавили в пресс-службе.Уточняется, что Журавлев повредил ключицу, но врачи решили не накладывать гипс и, как ожидается, сегодня отпустят его домой.
https://ria.ru/20220615/dtp-1795383742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алексей журавлев
08:55 23.06.2022 (обновлено: 11:25 23.06.2022)
Депутат Журавлев попал в ДТП в центре Москвы
Депутат Госдумы Журавлев на мотоцикле попал в ДТП в центре Москвы и повредил ключицу
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев на мотоцикле попал в ДТП в центре Москвы, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
Там отметили, что политик — опытный мотоциклист и проехал уже "сотни тысяч километров".
"Происшествие получилось из-за того, что не было указателей о снятии асфальтного покрытия и о дорожных работах", — добавили в пресс-службе.
Уточняется, что Журавлев
повредил ключицу, но врачи решили не накладывать гипс и, как ожидается, сегодня отпустят его домой.