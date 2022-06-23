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Депутат Журавлев попал в ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 23.06.2022
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Депутат Журавлев попал в ДТП в центре Москвы
Депутат Журавлев попал в ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 23.06.2022
Депутат Журавлев попал в ДТП в центре Москвы
Депутат Госдумы Алексей Журавлев на мотоцикле попал в ДТП в центре Москвы, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T08:55
2022-06-23T11:25
происшествия
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев на мотоцикле попал в ДТП в центре Москвы, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.Там отметили, что политик — опытный мотоциклист и проехал уже "сотни тысяч километров"."Происшествие получилось из-за того, что не было указателей о снятии асфальтного покрытия и о дорожных работах", — добавили в пресс-службе.Уточняется, что Журавлев повредил ключицу, но врачи решили не накладывать гипс и, как ожидается, сегодня отпустят его домой.
https://ria.ru/20220615/dtp-1795383742.html
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происшествия, алексей журавлев
08:55 23.06.2022 (обновлено: 11:25 23.06.2022)
 
Депутат Журавлев попал в ДТП в центре Москвы

Депутат Госдумы Журавлев на мотоцикле попал в ДТП в центре Москвы и повредил ключицу

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель общероссийской общественной организации "Родина — Конгресс русских общин" Алексей Журавлев
Председатель общероссийской общественной организации Родина — Конгресс русских общин Алексей Журавлев - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель общероссийской общественной организации "Родина — Конгресс русских общин" Алексей Журавлев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев на мотоцикле попал в ДТП в центре Москвы, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
Там отметили, что политик — опытный мотоциклист и проехал уже "сотни тысяч километров".
"Происшествие получилось из-за того, что не было указателей о снятии асфальтного покрытия и о дорожных работах", — добавили в пресс-службе.
Уточняется, что Журавлев повредил ключицу, но врачи решили не накладывать гипс и, как ожидается, сегодня отпустят его домой.
Последствия ДТП с участием автомобилей BMW и Skoda на пересечении Покровского бульвара и Казарменного переулка - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 11:11
В центре Москвы автомобиль въехал в здание после ДТП
 
ПроисшествияАлексей Журавлев
 
 
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