https://ria.ru/20220623/dtp-1797463412.html

Депутат Журавлев попал в ДТП в центре Москвы

Депутат Журавлев попал в ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 23.06.2022

Депутат Журавлев попал в ДТП в центре Москвы

Депутат Госдумы Алексей Журавлев на мотоцикле попал в ДТП в центре Москвы, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T08:55

2022-06-23T08:55

2022-06-23T11:25

происшествия

алексей журавлев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155159/92/1551599278_0:194:2785:1761_1920x0_80_0_0_fc80715b1332e8334fd570fe94c5d91c.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев на мотоцикле попал в ДТП в центре Москвы, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.Там отметили, что политик — опытный мотоциклист и проехал уже "сотни тысяч километров"."Происшествие получилось из-за того, что не было указателей о снятии асфальтного покрытия и о дорожных работах", — добавили в пресс-службе.Уточняется, что Журавлев повредил ключицу, но врачи решили не накладывать гипс и, как ожидается, сегодня отпустят его домой.

https://ria.ru/20220615/dtp-1795383742.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, алексей журавлев