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Украинские пилоты раскритиковали дроны из США и Турции, сообщили СМИ

Украинские пилоты раскритиковали дроны из США и Турции, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.06.2022

Украинские пилоты раскритиковали дроны из США и Турции, сообщили СМИ

Украинские пилоты считают, что использовать американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle опасно, а турецкие Байрактары ТБ-2 — практически бесполезно,... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T03:09

2022-06-23T03:09

2022-06-23T11:38

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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украина

донбасс

сша

турция

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинские пилоты считают, что использовать американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle опасно, а турецкие Байрактары ТБ-2 — практически бесполезно, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники.Согласно журналу, который ссылается на пожелавших остаться неизвестными должностных лиц, между фронтовыми летчиками и начальником штаба существует раскол по вопросу использования дронов. И украинские, и американские чиновники все больше обеспокоены тем, что передовые системы ПВО России могут сбить Gray Eagle. Пилоты также сомневаются, что американские БПЛА могут "пережить" больше одной-двух миссий.Как отмечает журнал, из-за того, что российские силы укрепили ПВО, украинские пилоты ограничили использование турецких беспилотников, которые стали "почти бесполезными". Теперь их применяют в редких специальных операциях и для атак.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, сша, турция, москва