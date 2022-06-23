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Украинские пилоты раскритиковали дроны из США и Турции, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/drony-1797448398.html
Украинские пилоты раскритиковали дроны из США и Турции, сообщили СМИ
Украинские пилоты раскритиковали дроны из США и Турции, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.06.2022
Украинские пилоты раскритиковали дроны из США и Турции, сообщили СМИ
Украинские пилоты считают, что использовать американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle опасно, а турецкие Байрактары ТБ-2 — практически бесполезно,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T03:09
2022-06-23T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
сша
турция
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинские пилоты считают, что использовать американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle опасно, а турецкие Байрактары ТБ-2 — практически бесполезно, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники.Согласно журналу, который ссылается на пожелавших остаться неизвестными должностных лиц, между фронтовыми летчиками и начальником штаба существует раскол по вопросу использования дронов. И украинские, и американские чиновники все больше обеспокоены тем, что передовые системы ПВО России могут сбить Gray Eagle. Пилоты также сомневаются, что американские БПЛА могут "пережить" больше одной-двух миссий.Как отмечает журнал, из-за того, что российские силы укрепили ПВО, украинские пилоты ограничили использование турецких беспилотников, которые стали "почти бесполезными". Теперь их применяют в редких специальных операциях и для атак.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, сша, турция, москва
03:09 23.06.2022 (обновлено: 11:38 23.06.2022)
 
Украинские пилоты раскритиковали дроны из США и Турции, сообщили СМИ

Foreign Policy: на Украине считают, что американские дроны опасны, а турецкие — бесполезны

© Фото : Spc. Latoya WigginsАмериканский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : Spc. Latoya Wiggins
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинские пилоты считают, что использовать американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle опасно, а турецкие Байрактары ТБ-2 — практически бесполезно, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники.
Согласно журналу, который ссылается на пожелавших остаться неизвестными должностных лиц, между фронтовыми летчиками и начальником штаба существует раскол по вопросу использования дронов. И украинские, и американские чиновники все больше обеспокоены тем, что передовые системы ПВО России могут сбить Gray Eagle. Пилоты также сомневаются, что американские БПЛА могут "пережить" больше одной-двух миссий.
"Очень опасно использовать такие дорогие беспилотники в нашем случае из-за противовоздушной обороны противника. Здесь не Афганистан", — приводит издание слова одного из украинских летчиков.
Как отмечает журнал, из-за того, что российские силы укрепили ПВО, украинские пилоты ограничили использование турецких беспилотников, которые стали "почти бесполезными". Теперь их применяют в редких специальных операциях и для атак.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 09:10
NI: Пентагон передумал поставлять Украине передовое оружие из-за России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСШАТурцияМосква
 
 
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