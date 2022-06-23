03:09 23.06.2022 (обновлено: 11:38 23.06.2022)
Украинские пилоты раскритиковали дроны из США и Турции, сообщили СМИ
Foreign Policy: на Украине считают, что американские дроны опасны, а турецкие — бесполезны
© Фото : Spc. Latoya WigginsАмериканский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинские пилоты считают, что использовать американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle опасно, а турецкие Байрактары ТБ-2 — практически бесполезно, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники.
Согласно журналу, который ссылается на пожелавших остаться неизвестными должностных лиц, между фронтовыми летчиками и начальником штаба существует раскол по вопросу использования дронов. И украинские, и американские чиновники все больше обеспокоены тем, что передовые системы ПВО России могут сбить Gray Eagle. Пилоты также сомневаются, что американские БПЛА могут "пережить" больше одной-двух миссий.
"Очень опасно использовать такие дорогие беспилотники в нашем случае из-за противовоздушной обороны противника. Здесь не Афганистан", — приводит издание слова одного из украинских летчиков.
Как отмечает журнал, из-за того, что российские силы укрепили ПВО, украинские пилоты ограничили использование турецких беспилотников, которые стали "почти бесполезными". Теперь их применяют в редких специальных операциях и для атак.
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.