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Житель Донецка погиб при обстреле ВСУ - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Житель Донецка погиб при обстреле ВСУ
Житель Донецка погиб при обстреле ВСУ - РИА Новости, 23.06.2022
Житель Донецка погиб при обстреле ВСУ
Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка, повреждены храм и ясли, есть раненые, в том числе среди священнослужителей, сообщил в четверг мэр РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:44
2022-06-23T17:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка, повреждены храм и ясли, есть раненые, в том числе среди священнослужителей, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин."Сегодня при обстреле посёлка Горняк в Куйбышевском районе погиб человек. Имеются раненые, среди которых священнослужители. Анкетные данные людей уточняются. По предварительной информации, удару подверглись Храм Святых Царственных Мучеников (улица Зугрэсская, 26) и ясли-сад № 46 (улица Славина, 5)", - написал мэр в своем Telegram-канале.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:44 23.06.2022 (обновлено: 17:49 23.06.2022)
 
Житель Донецка погиб при обстреле ВСУ

Житель Куйбышевского района Донецка погиб при обстреле ВСУ, повреждены храм и ясли

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Куйбышевского района Донецка. 23 июня 2022
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. 23 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. 23 июня 2022
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка, повреждены храм и ясли, есть раненые, в том числе среди священнослужителей, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин.
"Сегодня при обстреле посёлка Горняк в Куйбышевском районе погиб человек. Имеются раненые, среди которых священнослужители. Анкетные данные людей уточняются. По предварительной информации, удару подверглись Храм Святых Царственных Мучеников (улица Зугрэсская, 26) и ясли-сад № 46 (улица Славина, 5)", - написал мэр в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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