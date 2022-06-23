https://ria.ru/20220623/donetsk-1797626537.html

Житель Донецка погиб при обстреле ВСУ

Житель Донецка погиб при обстреле ВСУ - РИА Новости, 23.06.2022

Житель Донецка погиб при обстреле ВСУ

Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка, повреждены храм и ясли, есть раненые, в том числе среди священнослужителей, сообщил в четверг мэр РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:44

2022-06-23T16:44

2022-06-23T17:49

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка, повреждены храм и ясли, есть раненые, в том числе среди священнослужителей, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин."Сегодня при обстреле посёлка Горняк в Куйбышевском районе погиб человек. Имеются раненые, среди которых священнослужители. Анкетные данные людей уточняются. По предварительной информации, удару подверглись Храм Святых Царственных Мучеников (улица Зугрэсская, 26) и ясли-сад № 46 (улица Славина, 5)", - написал мэр в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220623/gaubitsy-1797537192.html

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Кирилл Волков

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр