https://ria.ru/20220623/donetsk-1797626537.html
Житель Донецка погиб при обстреле ВСУ
Житель Донецка погиб при обстреле ВСУ - РИА Новости, 23.06.2022
Житель Донецка погиб при обстреле ВСУ
Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка, повреждены храм и ясли, есть раненые, в том числе среди священнослужителей, сообщил в четверг мэр РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:44
2022-06-23T16:44
2022-06-23T17:49
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка, повреждены храм и ясли, есть раненые, в том числе среди священнослужителей, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин."Сегодня при обстреле посёлка Горняк в Куйбышевском районе погиб человек. Имеются раненые, среди которых священнослужители. Анкетные данные людей уточняются. По предварительной информации, удару подверглись Храм Святых Царственных Мучеников (улица Зугрэсская, 26) и ясли-сад № 46 (улица Славина, 5)", - написал мэр в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220623/gaubitsy-1797537192.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:44 23.06.2022 (обновлено: 17:49 23.06.2022)
Житель Донецка погиб при обстреле ВСУ
Житель Куйбышевского района Донецка погиб при обстреле ВСУ, повреждены храм и ясли