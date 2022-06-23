https://ria.ru/20220623/donetsk-1797544398.html

Украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Донецку - РИА Новости, 23.06.2022

Украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 16 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:55

2022-06-23T12:55

2022-06-23T12:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797341280_91:206:3072:1883_1920x0_80_0_0_028b32ede65da45ddb9b48329a642af7.jpg

ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12:20 (совпадает с мск) - н.п. Пески - г. Донецк (Киевский район): выпущено 16 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220623/donbass-1797479698.html

https://ria.ru/20220623/obstrel-1797507585.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато