https://ria.ru/20220623/donetsk-1797544398.html
Украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Донецку - РИА Новости, 23.06.2022
Украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 16 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:55
2022-06-23T12:55
2022-06-23T12:55
специальная военная операция на украине
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украина
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12:20 (совпадает с мск) - н.п. Пески - г. Донецк (Киевский район): выпущено 16 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220623/donbass-1797479698.html
https://ria.ru/20220623/obstrel-1797507585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато
Украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Донецку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили еще 16 снарядов по Донецку