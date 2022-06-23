https://ria.ru/20220623/donbass-1797510146.html

Союзы журналистов России и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

Союзы журналистов России и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 23.06.2022

Союзы журналистов России и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

Союзы журналистов РФ и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве, сообщило правительство ЛНР. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:39

2022-06-23T11:39

2022-06-23T11:39

россия

луганская народная республика

луганск

общество

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ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Союзы журналистов РФ и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве, сообщило правительство ЛНР."В Луганске в рамках медиафорума "Журналистика без границ" подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом журналистов России и Союзом журналистов Луганской Народной Республики. Соглашение подписали Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и Председатель Союза журналистов ЛНР Леонард Свидовсков", - сообщило правительство в своем Telegram-канале.

россия

луганская народная республика

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, луганск, общество