https://ria.ru/20220623/donbass-1797502936.html

Губернатор Алтайского края возложил цветы к памятнику "Комбат" в ЛНР

Губернатор Алтайского края возложил цветы к памятнику "Комбат" в ЛНР - РИА Новости, 23.06.2022

Губернатор Алтайского края возложил цветы к памятнику "Комбат" в ЛНР

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко возложил цветы к памятнику "Комбат" в ЛНР во время своего визита в республику, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:21

2022-06-23T11:21

2022-06-23T11:48

общество

луганская народная республика

славяносербский район

алтайский край

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БАРНАУЛ, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко возложил цветы к памятнику "Комбат" в ЛНР во время своего визита в республику, сообщает пресс-служба регионального правительства."В день 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны делегация Алтайского края, глава администрации Славяносербского района ЛНР Сергей Крамаренко, российские военные и юнармейцы приняли участие в памятных мероприятиях на территории района. У памятника "Комбат" вблизи Славяносербска присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы", - говорится в сообщении.Сообщается, что в монументе "Комбат" увековечен подвиг политрука Алексея Ерёменко. События происходили 12 июля 1942 года на том самом месте, где установлен памятник.Стимулом для создания памятника стал снимок "Комбат" - одна из самых известных фотографий, сделанных в годы Великой Отечественной войны и получившая мировое признание. А личность солдата, последние секунды жизни которого остались на этом фото, была установлена лишь через многие годы после окончания войны.Ранее сообщалось, что власти Алтайского края и Славяносербского района ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве, это произошло во время визита Томенко в республику.

https://ria.ru/20220608/shefstvo-1794080019.html

https://ria.ru/20220621/vodovod-1796909599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, луганская народная республика, славяносербский район