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Губернатор Алтайского края возложил цветы к памятнику "Комбат" в ЛНР
Губернатор Алтайского края возложил цветы к памятнику "Комбат" в ЛНР - РИА Новости, 23.06.2022
Губернатор Алтайского края возложил цветы к памятнику "Комбат" в ЛНР
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко возложил цветы к памятнику "Комбат" в ЛНР во время своего визита в республику, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:21
2022-06-23T11:21
2022-06-23T11:48
общество
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славяносербский район
алтайский край
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БАРНАУЛ, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко возложил цветы к памятнику "Комбат" в ЛНР во время своего визита в республику, сообщает пресс-служба регионального правительства."В день 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны делегация Алтайского края, глава администрации Славяносербского района ЛНР Сергей Крамаренко, российские военные и юнармейцы приняли участие в памятных мероприятиях на территории района. У памятника "Комбат" вблизи Славяносербска присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы", - говорится в сообщении.Сообщается, что в монументе "Комбат" увековечен подвиг политрука Алексея Ерёменко. События происходили 12 июля 1942 года на том самом месте, где установлен памятник.Стимулом для создания памятника стал снимок "Комбат" - одна из самых известных фотографий, сделанных в годы Великой Отечественной войны и получившая мировое признание. А личность солдата, последние секунды жизни которого остались на этом фото, была установлена лишь через многие годы после окончания войны.Ранее сообщалось, что власти Алтайского края и Славяносербского района ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве, это произошло во время визита Томенко в республику.
https://ria.ru/20220608/shefstvo-1794080019.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, луганская народная республика, славяносербский район
11:21 23.06.2022 (обновлено: 11:48 23.06.2022)
Губернатор Алтайского края возложил цветы к памятнику "Комбат" в ЛНР
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко возложил цветы к памятнику "Комбат" в ЛНР
БАРНАУЛ, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко возложил цветы к памятнику "Комбат" в ЛНР во время своего визита в республику, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В день 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны делегация Алтайского края
, глава администрации Славяносербского района ЛНР
Сергей Крамаренко, российские военные и юнармейцы приняли участие в памятных мероприятиях на территории района. У памятника "Комбат" вблизи Славяносербска присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в монументе "Комбат" увековечен подвиг политрука Алексея Ерёменко. События происходили 12 июля 1942 года на том самом месте, где установлен памятник.
"В тот день в окрестностях Луганска
держала оборону 4-я стрелковая дивизия 220-го стрелкового полка. После ожесточенной бомбежки при поддержке танков и артиллерии фашисты пошли в очередную атаку. Еременко увлек за собой роту навстречу гитлеровцам. Атака была отбита, но политрук погиб", - уточняет пресс-служба.
Стимулом для создания памятника стал снимок "Комбат" - одна из самых известных фотографий, сделанных в годы Великой Отечественной войны и получившая мировое признание. А личность солдата, последние секунды жизни которого остались на этом фото, была установлена лишь через многие годы после окончания войны.
Ранее сообщалось, что власти Алтайского края и Славяносербского района ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве, это произошло во время визита Томенко в республику.