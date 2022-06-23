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В ДНР за 127 дней погибли 192 мирных жителя - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/donbass-1797492181.html
В ДНР за 127 дней погибли 192 мирных жителя
В ДНР за 127 дней погибли 192 мирных жителя - РИА Новости, 23.06.2022
В ДНР за 127 дней погибли 192 мирных жителя
В Донецкой Народной Республике за 127 дней эскалации погибли 192 мирных жителя, включая 10 детей, 2359 человек получили ранения, сообщило во четверг... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:50
2022-06-23T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 127 дней эскалации погибли 192 мирных жителя, включая 10 детей, 2359 человек получили ранения, сообщило во четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 127 дней эскалации погибло 192 гражданских лица, в т.ч. 10 детей. На территории в границах до начала СВО (специальной военной операции - ред.) ранения различной степени тяжести получило 921 гражданское лицо, в т.ч. 70 детей. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1438 гражданских лиц, в т.ч. 77 детей. Всего: 2359 в том числе детей - 147", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.За 127 дней зафиксирован 4 851 факт ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 4532, всего противником выпущено 41 689 боеприпасов различного калибра. Повреждения, по данным представительства, получили 4 855 дома и свыше 1 тысячи объектов гражданской инфраструктуры.
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в мире, донецкая народная республика
10:50 23.06.2022
 
В ДНР за 127 дней погибли 192 мирных жителя

В ДНР заявили, что в республике за 127 дней погибли 192 жителя, более 2,3 тысячи ранены

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного дома на одной из улиц в Мариуполе
Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного дома на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного дома на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 127 дней эскалации погибли 192 мирных жителя, включая 10 детей, 2359 человек получили ранения, сообщило во четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 127 дней эскалации погибло 192 гражданских лица, в т.ч. 10 детей. На территории в границах до начала СВО (специальной военной операции - ред.) ранения различной степени тяжести получило 921 гражданское лицо, в т.ч. 70 детей. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1438 гражданских лиц, в т.ч. 77 детей. Всего: 2359 в том числе детей - 147", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
За 127 дней зафиксирован 4 851 факт ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 4532, всего противником выпущено 41 689 боеприпасов различного калибра. Повреждения, по данным представительства, получили 4 855 дома и свыше 1 тысячи объектов гражданской инфраструктуры.
Жилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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