В ДНР за 127 дней погибли 192 мирных жителя
В ДНР заявили, что в республике за 127 дней погибли 192 жителя, более 2,3 тысячи ранены
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного дома на одной из улиц в Мариуполе
Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного дома на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 127 дней эскалации погибли 192 мирных жителя, включая 10 детей, 2359 человек получили ранения, сообщило во четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 127 дней эскалации погибло 192 гражданских лица, в т.ч. 10 детей. На территории в границах до начала СВО (специальной военной операции - ред.) ранения различной степени тяжести получило 921 гражданское лицо, в т.ч. 70 детей. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1438 гражданских лиц, в т.ч. 77 детей. Всего: 2359 в том числе детей - 147", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
За 127 дней зафиксирован 4 851 факт ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 4532, всего противником выпущено 41 689 боеприпасов различного калибра. Повреждения, по данным представительства, получили 4 855 дома и свыше 1 тысячи объектов гражданской инфраструктуры.