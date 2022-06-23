https://ria.ru/20220623/donbass-1797492181.html

В ДНР за 127 дней погибли 192 мирных жителя

В ДНР за 127 дней погибли 192 мирных жителя - РИА Новости, 23.06.2022

В ДНР за 127 дней погибли 192 мирных жителя

В Донецкой Народной Республике за 127 дней эскалации погибли 192 мирных жителя, включая 10 детей, 2359 человек получили ранения, сообщило во четверг... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:50

2022-06-23T10:50

2022-06-23T10:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 127 дней эскалации погибли 192 мирных жителя, включая 10 детей, 2359 человек получили ранения, сообщило во четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 127 дней эскалации погибло 192 гражданских лица, в т.ч. 10 детей. На территории в границах до начала СВО (специальной военной операции - ред.) ранения различной степени тяжести получило 921 гражданское лицо, в т.ч. 70 детей. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1438 гражданских лиц, в т.ч. 77 детей. Всего: 2359 в том числе детей - 147", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.За 127 дней зафиксирован 4 851 факт ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 4532, всего противником выпущено 41 689 боеприпасов различного калибра. Повреждения, по данным представительства, получили 4 855 дома и свыше 1 тысячи объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220623/dnr-1797459965.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика