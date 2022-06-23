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Украинские войска обстреляли Донецк и Озерняновку - РИА Новости, 23.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк и Озерняновку
Украинские войска обстреляли Донецк и Озерняновку - РИА Новости, 23.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Озерняновку
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО "Град", по населенному пункту Озеряновка - 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:10
2022-06-23T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО "Град", по населенному пункту Озеряновка - 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 09.50 - н.п. Новгородское - н.п. Озеряновка: выпущено 10 снарядов калибром 152 мм; 09.44 - н.п. Нитайлово - г. Донецк: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина
10:10 23.06.2022 (обновлено: 10:13 23.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Озерняновку

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк и Озерняновку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО "Град", по населенному пункту Озеряновка - 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 09.50 - н.п. Новгородское - н.п. Озеряновка: выпущено 10 снарядов калибром 152 мм; 09.44 - н.п. Нитайлово - г. Донецк: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
09:06Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Сигнальное в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Украина
 
 
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