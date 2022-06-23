https://ria.ru/20220623/donbass-1797479698.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Озерняновку

Украинские войска обстреляли Донецк и Озерняновку - РИА Новости, 23.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Озерняновку

Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО "Град", по населенному пункту Озеряновка - 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:10

2022-06-23T10:10

2022-06-23T10:13

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО "Град", по населенному пункту Озеряновка - 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 09.50 - н.п. Новгородское - н.п. Озеряновка: выпущено 10 снарядов калибром 152 мм; 09.44 - н.п. Нитайлово - г. Донецк: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220623/obstrel-1797465092.html

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина