https://ria.ru/20220623/donbass-1797478943.html
Силы ЛНР за сутки уничтожили 33 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 33 украинских военных - РИА Новости, 23.06.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 33 украинских военных
Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что украинские войска за прошедшие сутки потеряли 33 человека личного состава, восемь... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:06
2022-06-23T10:06
2022-06-23T10:11
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что украинские войска за прошедшие сутки потеряли 33 человека личного состава, восемь бронетранспортеров, кроме того, три человека сложили оружие."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 3 человека личного состава; 8 бронетранспортеров; 8 единиц автомобильной техники; 3 военнослужащих ВСУ приняли правильное решение и сложили оружие, тем самым сохранив себе жизни", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В среду Народная милиция ЛНР заявляла, что за сутки украинские войска потеряли 27 человек.
https://ria.ru/20220621/lisichansk-1797035923.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
10:06 23.06.2022 (обновлено: 10:11 23.06.2022)
Силы ЛНР за сутки уничтожили 33 украинских военных
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 33 человека, трое сдались