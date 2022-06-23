https://ria.ru/20220623/donbass-1797478943.html

Силы ЛНР за сутки уничтожили 33 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили 33 украинских военных - РИА Новости, 23.06.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 33 украинских военных

Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что украинские войска за прошедшие сутки потеряли 33 человека личного состава, восемь... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:06

2022-06-23T10:06

2022-06-23T10:11

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что украинские войска за прошедшие сутки потеряли 33 человека личного состава, восемь бронетранспортеров, кроме того, три человека сложили оружие."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 3 человека личного состава; 8 бронетранспортеров; 8 единиц автомобильной техники; 3 военнослужащих ВСУ приняли правильное решение и сложили оружие, тем самым сохранив себе жизни", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В среду Народная милиция ЛНР заявляла, что за сутки украинские войска потеряли 27 человек.

https://ria.ru/20220621/lisichansk-1797035923.html

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины