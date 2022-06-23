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В ДНР два населенных пункта обесточены из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/donbass-1797476687.html
В ДНР два населенных пункта обесточены из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР два населенных пункта обесточены из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.06.2022
В ДНР два населенных пункта обесточены из-за обстрелов со стороны ВСУ
Населенные пункты Еленовка и Любовка в Донецкой Народной Республике остались без электроснабжения из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T09:50
2022-06-23T09:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
волновахский район
украина
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Населенные пункты Еленовка и Любовка в Донецкой Народной Республике остались без электроснабжения из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Из-за обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) обесточены населенные пункты Еленовка и Любовка", - пишет штаб в своем Telegram-канале.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, его население составляет порядка 4,5 тысячи человек. Любовка - село в том же районе, в нем проживают порядка 500 человек.
https://ria.ru/20220623/obstrel-1797465092.html
донецкая народная республика
волновахский район
украина
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в мире, донецкая народная республика, волновахский район, украина
09:50 23.06.2022
 
В ДНР два населенных пункта обесточены из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР заявили, что два населенных пункта обесточены из-за обстрелов со стороны ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Населенные пункты Еленовка и Любовка в Донецкой Народной Республике остались без электроснабжения из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"Из-за обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) обесточены населенные пункты Еленовка и Любовка", - пишет штаб в своем Telegram-канале.
Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, его население составляет порядка 4,5 тысячи человек. Любовка - село в том же районе, в нем проживают порядка 500 человек.
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
09:06Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Сигнальное в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВолновахский районУкраина
 
 
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