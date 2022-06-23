https://ria.ru/20220623/donbass-1797476687.html
В ДНР два населенных пункта обесточены из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР два населенных пункта обесточены из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.06.2022
В ДНР два населенных пункта обесточены из-за обстрелов со стороны ВСУ
Населенные пункты Еленовка и Любовка в Донецкой Народной Республике остались без электроснабжения из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T09:50
2022-06-23T09:50
2022-06-23T09:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
волновахский район
украина
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Населенные пункты Еленовка и Любовка в Донецкой Народной Республике остались без электроснабжения из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Из-за обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) обесточены населенные пункты Еленовка и Любовка", - пишет штаб в своем Telegram-канале.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, его население составляет порядка 4,5 тысячи человек. Любовка - село в том же районе, в нем проживают порядка 500 человек.
https://ria.ru/20220623/obstrel-1797465092.html
донецкая народная республика
волновахский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, волновахский район, украина
В ДНР два населенных пункта обесточены из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР заявили, что два населенных пункта обесточены из-за обстрелов со стороны ВСУ