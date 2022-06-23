https://ria.ru/20220623/donbass-1797476687.html

В ДНР два населенных пункта обесточены из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР два населенных пункта обесточены из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.06.2022

В ДНР два населенных пункта обесточены из-за обстрелов со стороны ВСУ

Населенные пункты Еленовка и Любовка в Донецкой Народной Республике остались без электроснабжения из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T09:50

2022-06-23T09:50

2022-06-23T09:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

волновахский район

украина

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Населенные пункты Еленовка и Любовка в Донецкой Народной Республике остались без электроснабжения из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Из-за обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) обесточены населенные пункты Еленовка и Любовка", - пишет штаб в своем Telegram-канале.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, его население составляет порядка 4,5 тысячи человек. Любовка - село в том же районе, в нем проживают порядка 500 человек.

https://ria.ru/20220623/obstrel-1797465092.html

донецкая народная республика

волновахский район

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, волновахский район, украина