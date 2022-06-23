https://ria.ru/20220623/donbass-1797459138.html

Силы ЛНР взяли под контроль дорогу из Северска в Лисичанск

Силы ЛНР взяли под контроль дорогу из Северска в Лисичанск - РИА Новости, 23.06.2022

Силы ЛНР взяли под контроль дорогу из Северска в Лисичанск

Подразделения Луганской Народной Республики теперь контролируют единственный маршрут, связывающий Северск и Лисичанск, написал посол ЛНР в России Родион... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T08:11

2022-06-23T08:11

2022-06-23T09:05

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

лисичанск

северск

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ЛУГАНСК, 23 июн — РИА Новости. Подразделения Луганской Народной Республики теперь контролируют единственный маршрут, связывающий Северск и Лисичанск, написал посол ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram-канале.На этой неделе стало известно, что союзные войска вплотную подошли к городу, он уже находится в оперативном окружении.В Северодонецке силы ВСУ понесли критические потери и отступают в сторону Лисичанска, а в Святогорске, который расположен западнее Северодонецка, украинская группировка утратила контроль над большей частью города.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220622/katerinovka-1797441730.html

луганская народная республика

лисичанск

северск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, лисичанск, северск