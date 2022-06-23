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Силы ЛНР взяли под контроль дорогу из Северска в Лисичанск - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/donbass-1797459138.html
Силы ЛНР взяли под контроль дорогу из Северска в Лисичанск
Силы ЛНР взяли под контроль дорогу из Северска в Лисичанск - РИА Новости, 23.06.2022
Силы ЛНР взяли под контроль дорогу из Северска в Лисичанск
Подразделения Луганской Народной Республики теперь контролируют единственный маршрут, связывающий Северск и Лисичанск, написал посол ЛНР в России Родион... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T08:11
2022-06-23T09:05
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
лисичанск
северск
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ЛУГАНСК, 23 июн — РИА Новости. Подразделения Луганской Народной Республики теперь контролируют единственный маршрут, связывающий Северск и Лисичанск, написал посол ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram-канале.На этой неделе стало известно, что союзные войска вплотную подошли к городу, он уже находится в оперативном окружении.В Северодонецке силы ВСУ понесли критические потери и отступают в сторону Лисичанска, а в Святогорске, который расположен западнее Северодонецка, украинская группировка утратила контроль над большей частью города.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/katerinovka-1797441730.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, лисичанск, северск
08:11 23.06.2022 (обновлено: 09:05 23.06.2022)
 
Силы ЛНР взяли под контроль дорогу из Северска в Лисичанск

Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк Т-80 Народной милиции ЛНР
Танк Т-80 Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-80 Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 июн — РИА Новости. Подразделения Луганской Народной Республики теперь контролируют единственный маршрут, связывающий Северск и Лисичанск, написал посол ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram-канале.

"Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Украинская группировка в пять-семь тысяч украинских боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения", — говорится в публикации.

На этой неделе стало известно, что союзные войска вплотную подошли к городу, он уже находится в оперативном окружении.
В Северодонецке силы ВСУ понесли критические потери и отступают в сторону Лисичанска, а в Святогорске, который расположен западнее Северодонецка, украинская группировка утратила контроль над большей частью города.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Танк Т-80 народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскСеверск
 
 
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