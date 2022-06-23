Рейтинг@Mail.ru
Народная милиция ДНР и ВС России уничтожили взвод РСЗО "Град" - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/dnr-1797489289.html
Народная милиция ДНР и ВС России уничтожили взвод РСЗО "Град"
Народная милиция ДНР и ВС России уничтожили взвод РСЗО "Град" - РИА Новости, 23.06.2022
Народная милиция ДНР и ВС России уничтожили взвод РСЗО "Град"
Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики совместно с российскими войсками за сутки уничтожили несколько артиллерийских единиц и два десятка... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:41
2022-06-23T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791063478_0:252:3193:2048_1920x0_80_0_0_9e3b9e825c1b53d5a09d871e70314f43.jpg
ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики совместно с российскими войсками за сутки уничтожили несколько артиллерийских единиц и два десятка военнослужащих ВСУ, сообщило ведомство в Telegram-канале.В ведомстве отметили, что украинские войска за сутки выпустили по территории республики более 300 снарядов, погибли два мирных жителя, в том числе младенец, еще шесть человек получили ранения.ВСУ ежедневно обстреливают различные районы ДНР из РСЗО "Град", артиллерийских орудий, в том числе дальнобойных гаубиц М-777 американского производства, и прочих видов вооружений. Особенно сильные удары по столице республики Донецку продолжаются с начала предыдущей недели.Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении запросил у России помощь в виде "дополнительных союзнических сил".
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791063478_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_71232893a48105273dc875c838985177.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, россия
10:41 23.06.2022 (обновлено: 11:47 23.06.2022)
 
Народная милиция ДНР и ВС России уничтожили взвод РСЗО "Град"

ДНР и Россия уничтожили взвод РСЗО "Град", гаубицу М-777 и более 20 украинских силовиков

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики совместно с российскими войсками за сутки уничтожили несколько артиллерийских единиц и два десятка военнослужащих ВСУ, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: взвод РСЗО БМ-21 "Град", одна гаубица М-777, один грузовой автомобиль и более 20 человек личного состава. Подавлены три огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Курдюмовка", — говорится в публикации.
В ведомстве отметили, что украинские войска за сутки выпустили по территории республики более 300 снарядов, погибли два мирных жителя, в том числе младенец, еще шесть человек получили ранения.
ВСУ ежедневно обстреливают различные районы ДНР из РСЗО "Град", артиллерийских орудий, в том числе дальнобойных гаубиц М-777 американского производства, и прочих видов вооружений. Особенно сильные удары по столице республики Донецку продолжаются с начала предыдущей недели.
Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении запросил у России помощь в виде "дополнительных союзнических сил".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала