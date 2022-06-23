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Народная милиция ДНР и ВС России уничтожили взвод РСЗО "Град"

Народная милиция ДНР и ВС России уничтожили взвод РСЗО "Град" - РИА Новости, 23.06.2022

Народная милиция ДНР и ВС России уничтожили взвод РСЗО "Град"

Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики совместно с российскими войсками за сутки уничтожили несколько артиллерийских единиц и два десятка... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:41

2022-06-23T10:41

2022-06-23T11:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики совместно с российскими войсками за сутки уничтожили несколько артиллерийских единиц и два десятка военнослужащих ВСУ, сообщило ведомство в Telegram-канале.В ведомстве отметили, что украинские войска за сутки выпустили по территории республики более 300 снарядов, погибли два мирных жителя, в том числе младенец, еще шесть человек получили ранения.ВСУ ежедневно обстреливают различные районы ДНР из РСЗО "Град", артиллерийских орудий, в том числе дальнобойных гаубиц М-777 американского производства, и прочих видов вооружений. Особенно сильные удары по столице республики Донецку продолжаются с начала предыдущей недели.Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении запросил у России помощь в виде "дополнительных союзнических сил".

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, россия