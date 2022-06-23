https://ria.ru/20220623/dnr-1797459965.html
В ДНР за сутки погибли два человека из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки погибли два человека из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.06.2022
В ДНР за сутки погибли два человека из-за обстрелов со стороны ВСУ
Два человека погибли, пятеро пострадали за сутки в ходе обстрелов украинскими войсками территории ДНР, заявили в штабе территориальной обороны республики. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T08:23
2022-06-23T08:23
2022-06-23T08:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали за сутки в ходе обстрелов украинскими войсками территории ДНР, заявили в штабе территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 22 июня до 08.00 23 июня, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 5 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
В ДНР за сутки погибли два человека из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки погибли два человека из-за обстрелов со стороны ВСУ, еще пять пострадали