https://ria.ru/20220623/dnr-1797459965.html

В ДНР за сутки погибли два человека из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки погибли два человека из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.06.2022

В ДНР за сутки погибли два человека из-за обстрелов со стороны ВСУ

Два человека погибли, пятеро пострадали за сутки в ходе обстрелов украинскими войсками территории ДНР, заявили в штабе территориальной обороны республики. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T08:23

2022-06-23T08:23

2022-06-23T08:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796491697_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9980e3763e52213879c8f6444e2869cc.jpg

ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали за сутки в ходе обстрелов украинскими войсками территории ДНР, заявили в штабе территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 22 июня до 08.00 23 июня, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 5 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба.

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина