https://ria.ru/20220623/diplomatiya-1797472058.html

В МИД ответили на обвинения в адрес посла из-за отставки премьера Болгарии

В МИД ответили на обвинения в адрес посла из-за отставки премьера Болгарии - РИА Новости, 23.06.2022

В МИД ответили на обвинения в адрес посла из-за отставки премьера Болгарии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова болгарского премьера Кирила Петкова, обвинившего в своём уходе с поста, в том... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T09:29

2022-06-23T09:29

2022-06-23T09:34

в мире

болгария

мария захарова

элеонора митрофанова

бойко борисов

россия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова болгарского премьера Кирила Петкова, обвинившего в своём уходе с поста, в том числе, посла России Элеонору Митрофанову, с юмором указала на то, что, список "виноватых" неполный."В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки", - сказала она агентству."Думаю, человек устал, начал заговариваться", - добавила Захарова.Премьер Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову.Среди названных политиков фигурируют бизнесмен и бывший депутат Делян Пеевски, Бойко Борисов, возглавляющий партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия, а также Слави Трифонов, чья партия "Есть такой народ" (ЕТН) ранее вышла из правительственной коалиции.Согласно радиостанции BNR, Петков также отметил, что, находясь у власти, хотел защищать интересы страны, а "проникновение российских интересов" стало возможным из-за действий оппозиционной партии "Возрождение".

https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797459718.html

https://ria.ru/20220622/bolgariya-1797410207.html

болгария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, болгария, мария захарова, элеонора митрофанова, бойко борисов, россия