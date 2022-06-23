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В МИД ответили на обвинения в адрес посла из-за отставки премьера Болгарии - РИА Новости, 23.06.2022
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В МИД ответили на обвинения в адрес посла из-за отставки премьера Болгарии
В МИД ответили на обвинения в адрес посла из-за отставки премьера Болгарии - РИА Новости, 23.06.2022
В МИД ответили на обвинения в адрес посла из-за отставки премьера Болгарии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова болгарского премьера Кирила Петкова, обвинившего в своём уходе с поста, в том... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T09:29
2022-06-23T09:34
в мире
болгария
мария захарова
элеонора митрофанова
бойко борисов
россия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова болгарского премьера Кирила Петкова, обвинившего в своём уходе с поста, в том числе, посла России Элеонору Митрофанову, с юмором указала на то, что, список "виноватых" неполный."В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки", - сказала она агентству."Думаю, человек устал, начал заговариваться", - добавила Захарова.Премьер Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову.Среди названных политиков фигурируют бизнесмен и бывший депутат Делян Пеевски, Бойко Борисов, возглавляющий партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия, а также Слави Трифонов, чья партия "Есть такой народ" (ЕТН) ранее вышла из правительственной коалиции.Согласно радиостанции BNR, Петков также отметил, что, находясь у власти, хотел защищать интересы страны, а "проникновение российских интересов" стало возможным из-за действий оппозиционной партии "Возрождение".
https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797459718.html
https://ria.ru/20220622/bolgariya-1797410207.html
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в мире, болгария, мария захарова, элеонора митрофанова, бойко борисов, россия
09:29 23.06.2022 (обновлено: 09:34 23.06.2022)
 
В МИД ответили на обвинения в адрес посла из-за отставки премьера Болгарии

Захарова об обвинениях в причастности посла РФ к отставке Петкова: не хватает Бэтмена

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова болгарского премьера Кирила Петкова, обвинившего в своём уходе с поста, в том числе, посла России Элеонору Митрофанову, с юмором указала на то, что, список "виноватых" неполный.
"В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки", - сказала она агентству.
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков выступает в парламенте после вынесения вотума недоверия. 22 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
08:19
Премьер Болгарии обвинил в своем уходе с поста посла России
"Думаю, человек устал, начал заговариваться", - добавила Захарова.
Премьер Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову.
Среди названных политиков фигурируют бизнесмен и бывший депутат Делян Пеевски, Бойко Борисов, возглавляющий партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия, а также Слави Трифонов, чья партия "Есть такой народ" (ЕТН) ранее вышла из правительственной коалиции.
Согласно радиостанции BNR, Петков также отметил, что, находясь у власти, хотел защищать интересы страны, а "проникновение российских интересов" стало возможным из-за действий оппозиционной партии "Возрождение".
Здание парламента Болгарии в городе София - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 19:24
Парламент Болгарии вынес правительству вотум недоверия
 
В миреБолгарияМария ЗахароваЭлеонора МитрофановаБойко БорисовРоссия
 
 
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