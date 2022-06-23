https://ria.ru/20220623/diplomatiya-1797472058.html
В МИД ответили на обвинения в адрес посла из-за отставки премьера Болгарии
В МИД ответили на обвинения в адрес посла из-за отставки премьера Болгарии - РИА Новости, 23.06.2022
В МИД ответили на обвинения в адрес посла из-за отставки премьера Болгарии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова болгарского премьера Кирила Петкова, обвинившего в своём уходе с поста, в том... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T09:29
2022-06-23T09:29
2022-06-23T09:34
в мире
болгария
мария захарова
элеонора митрофанова
бойко борисов
россия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова болгарского премьера Кирила Петкова, обвинившего в своём уходе с поста, в том числе, посла России Элеонору Митрофанову, с юмором указала на то, что, список "виноватых" неполный."В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки", - сказала она агентству."Думаю, человек устал, начал заговариваться", - добавила Захарова.Премьер Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову.Среди названных политиков фигурируют бизнесмен и бывший депутат Делян Пеевски, Бойко Борисов, возглавляющий партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия, а также Слави Трифонов, чья партия "Есть такой народ" (ЕТН) ранее вышла из правительственной коалиции.Согласно радиостанции BNR, Петков также отметил, что, находясь у власти, хотел защищать интересы страны, а "проникновение российских интересов" стало возможным из-за действий оппозиционной партии "Возрождение".
https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797459718.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, мария захарова, элеонора митрофанова, бойко борисов, россия
09:29 23.06.2022 (обновлено: 09:34 23.06.2022)
В МИД ответили на обвинения в адрес посла из-за отставки премьера Болгарии
Захарова об обвинениях в причастности посла РФ к отставке Петкова: не хватает Бэтмена
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова болгарского премьера Кирила Петкова, обвинившего в своём уходе с поста, в том числе, посла России Элеонору Митрофанову, с юмором указала на то, что, список "виноватых" неполный.
"В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки", - сказала она агентству.
"Думаю, человек устал, начал заговариваться", - добавила Захарова.
Премьер Болгарии
Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России
в стране Элеонору Митрофанову
.
Среди названных политиков фигурируют бизнесмен и бывший депутат Делян Пеевски, Бойко Борисов
, возглавляющий партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия, а также Слави Трифонов, чья партия "Есть такой народ" (ЕТН) ранее вышла из правительственной коалиции.
Согласно радиостанции BNR, Петков также отметил, что, находясь у власти, хотел защищать интересы страны, а "проникновение российских интересов" стало возможным из-за действий оппозиционной партии "Возрождение".