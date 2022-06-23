https://ria.ru/20220623/devochka-1797506255.html

На Урале злоумышленник ранил девочку из пистолета

На Урале злоумышленник ранил девочку из пистолета - РИА Новости, 23.06.2022

На Урале злоумышленник ранил девочку из пистолета

Неизвестный ранил девочку в селе Нижняя Синячиха Алапаевского района Свердловской области во время прогулки, злоумышленника ищут, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:31

2022-06-23T11:31

2022-06-23T11:31

происшествия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Неизвестный ранил девочку в селе Нижняя Синячиха Алапаевского района Свердловской области во время прогулки, злоумышленника ищут, сообщает прокуратура региона.По данным СМИ, девочке выстрелили в голову из травматического пистолета, однако в правоохранительных органах эту информацию пока не подтверждают."Алапаевская городская прокуратура организовала проверку в связи с травмированием несовершеннолетней девочки, 2011 года рождения. По предварительной информации, накануне, 22 июня 2022 года, в вечернее время четверо подростков гуляли вместе в селе Нижняя Синячиха. В один из моментов они услышали непонятный звук, оглянувшись, увидели, что их знакомая девочка… лежит на земле с ранением в области головы", - говорится в сообщении.Надзорное ведомство уточняет, что ребенок госпитализирован, выясняются обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. На место происшествия выехал алапаевский городской прокурор Сергей Песков.Как сообщает СУСК по Свердловской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. СК и полиция устанавливают злоумышленника.Пресс-служба ГУМВД по Свердловской области уточняет, что информация о госпитализации ребенка с травмами, предположительно, криминального характера поступила в полицию из городской больницы в среду вечером. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОВД под руководством начальника отдела полиции Сергея Анисимова. Проведен подворово-поквартирный обход, опрошены возможные свидетели и очевидцы. "Известно, что пострадавшая девочка воспитывается в полной семье, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит", - говорится в сообщении ГУМВД.

https://ria.ru/20220621/izbienie-1797013968.html

https://ria.ru/20220614/draka-1795196802.html

https://ria.ru/20220614/proisshestviya-1795246677.html

свердловская область

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия