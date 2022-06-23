На Урале злоумышленник ранил девочку из пистолета
В уральском селе Нижняя Синячиха злоумышленник ранил из пистолета девочку
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Неизвестный ранил девочку в селе Нижняя Синячиха Алапаевского района Свердловской области во время прогулки, злоумышленника ищут, сообщает прокуратура региона.
По данным СМИ, девочке выстрелили в голову из травматического пистолета, однако в правоохранительных органах эту информацию пока не подтверждают.
"Алапаевская городская прокуратура организовала проверку в связи с травмированием несовершеннолетней девочки, 2011 года рождения. По предварительной информации, накануне, 22 июня 2022 года, в вечернее время четверо подростков гуляли вместе в селе Нижняя Синячиха. В один из моментов они услышали непонятный звук, оглянувшись, увидели, что их знакомая девочка… лежит на земле с ранением в области головы", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство уточняет, что ребенок госпитализирован, выясняются обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. На место происшествия выехал алапаевский городской прокурор Сергей Песков.
Как сообщает СУСК по Свердловской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. СК и полиция устанавливают злоумышленника.
Пресс-служба ГУМВД по Свердловской области уточняет, что информация о госпитализации ребенка с травмами, предположительно, криминального характера поступила в полицию из городской больницы в среду вечером. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОВД под руководством начальника отдела полиции Сергея Анисимова. Проведен подворово-поквартирный обход, опрошены возможные свидетели и очевидцы. "Известно, что пострадавшая девочка воспитывается в полной семье, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит", - говорится в сообщении ГУМВД.