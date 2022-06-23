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На Урале злоумышленник ранил девочку из пистолета - РИА Новости, 23.06.2022
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На Урале злоумышленник ранил девочку из пистолета
На Урале злоумышленник ранил девочку из пистолета - РИА Новости, 23.06.2022
На Урале злоумышленник ранил девочку из пистолета
Неизвестный ранил девочку в селе Нижняя Синячиха Алапаевского района Свердловской области во время прогулки, злоумышленника ищут, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:31
2022-06-23T11:31
происшествия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Неизвестный ранил девочку в селе Нижняя Синячиха Алапаевского района Свердловской области во время прогулки, злоумышленника ищут, сообщает прокуратура региона.По данным СМИ, девочке выстрелили в голову из травматического пистолета, однако в правоохранительных органах эту информацию пока не подтверждают."Алапаевская городская прокуратура организовала проверку в связи с травмированием несовершеннолетней девочки, 2011 года рождения. По предварительной информации, накануне, 22 июня 2022 года, в вечернее время четверо подростков гуляли вместе в селе Нижняя Синячиха. В один из моментов они услышали непонятный звук, оглянувшись, увидели, что их знакомая девочка… лежит на земле с ранением в области головы", - говорится в сообщении.Надзорное ведомство уточняет, что ребенок госпитализирован, выясняются обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. На место происшествия выехал алапаевский городской прокурор Сергей Песков.Как сообщает СУСК по Свердловской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. СК и полиция устанавливают злоумышленника.Пресс-служба ГУМВД по Свердловской области уточняет, что информация о госпитализации ребенка с травмами, предположительно, криминального характера поступила в полицию из городской больницы в среду вечером. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОВД под руководством начальника отдела полиции Сергея Анисимова. Проведен подворово-поквартирный обход, опрошены возможные свидетели и очевидцы. "Известно, что пострадавшая девочка воспитывается в полной семье, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит", - говорится в сообщении ГУМВД.
https://ria.ru/20220621/izbienie-1797013968.html
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свердловская область
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происшествия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:31 23.06.2022
 
На Урале злоумышленник ранил девочку из пистолета

В уральском селе Нижняя Синячиха злоумышленник ранил из пистолета девочку

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Неизвестный ранил девочку в селе Нижняя Синячиха Алапаевского района Свердловской области во время прогулки, злоумышленника ищут, сообщает прокуратура региона.
По данным СМИ, девочке выстрелили в голову из травматического пистолета, однако в правоохранительных органах эту информацию пока не подтверждают.
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"Алапаевская городская прокуратура организовала проверку в связи с травмированием несовершеннолетней девочки, 2011 года рождения. По предварительной информации, накануне, 22 июня 2022 года, в вечернее время четверо подростков гуляли вместе в селе Нижняя Синячиха. В один из моментов они услышали непонятный звук, оглянувшись, увидели, что их знакомая девочка… лежит на земле с ранением в области головы", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство уточняет, что ребенок госпитализирован, выясняются обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. На место происшествия выехал алапаевский городской прокурор Сергей Песков.
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Пресс-служба ГУМВД по Свердловской области уточняет, что информация о госпитализации ребенка с травмами, предположительно, криминального характера поступила в полицию из городской больницы в среду вечером. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОВД под руководством начальника отдела полиции Сергея Анисимова. Проведен подворово-поквартирный обход, опрошены возможные свидетели и очевидцы. "Известно, что пострадавшая девочка воспитывается в полной семье, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит", - говорится в сообщении ГУМВД.
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