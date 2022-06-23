Рейтинг@Mail.ru
Американская Cisco объявила об уходе из России и Белоруссии - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220623/cisco-1797638138.html
Американская Cisco объявила об уходе из России и Белоруссии
Американская Cisco объявила об уходе из России и Белоруссии - РИА Новости, 23.06.2022
Американская Cisco объявила об уходе из России и Белоруссии
Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco начал постепенный выход с рынков России и Белоруссии, сообщается в... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:07
2022-06-23T18:06
россия
белоруссия
cisco systems, inc.
экономика
технологии
сан-хосе (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797659287_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_94e2344ed28130391db975c96b911a2a.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco начал постепенный выход с рынков России и Белоруссии, сообщается в пресс-релизе компании.Компания поддерживает контакт с партнерами и клиентами по финансовым вопросам, в том числе по возврату средств за уже оплаченные услуги и продукты. Также российские и белорусские сотрудники фирмы не останутся без поддержки на время переходного периода. Cisco остановила все бизнес-операции в России и Белоруссии в марте.Cisco Systems, Inc. — американская транснациональная технологическая компания, производит и продает сетевое оборудование, программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование. Она специализируется на интернете вещей (IoT), безопасности доменов, видеоконференцсвязи и управлении энергопотреблением. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.
https://ria.ru/20220507/it-1787334809.html
россия
белоруссия
сан-хосе (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797659287_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_4e3016abba37237e17f67bd0c20cf57b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, cisco systems, inc., экономика, технологии, сан-хосе (город)
17:07 23.06.2022 (обновлено: 18:06 23.06.2022)
 
Американская Cisco объявила об уходе из России и Белоруссии

Американский производитель ПО Cisco объявил об уходе с рынков России и Белоруссии

© AFP 2022 / Josep LagoЛоготип компании Cisco
Логотип компании Cisco - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / Josep Lago
Логотип компании Cisco. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco начал постепенный выход с рынков России и Белоруссии, сообщается в пресс-релизе компании.
Компания поддерживает контакт с партнерами и клиентами по финансовым вопросам, в том числе по возврату средств за уже оплаченные услуги и продукты. Также российские и белорусские сотрудники фирмы не останутся без поддержки на время переходного периода.
Cisco остановила все бизнес-операции в России и Белоруссии в марте.
Cisco Systems, Inc. — американская транснациональная технологическая компания, производит и продает сетевое оборудование, программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование. Она специализируется на интернете вещей (IoT), безопасности доменов, видеоконференцсвязи и управлении энергопотреблением. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.
Xiaomi - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 01:02
WSJ: китайские IT-компании прекращают поставки в Россию из-за санкций
 
РоссияБелоруссияCisco Systems, Inc.ЭкономикаТехнологииСан-Хосе (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала