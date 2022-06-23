https://ria.ru/20220623/cisco-1797638138.html

Американская Cisco объявила об уходе из России и Белоруссии

Американская Cisco объявила об уходе из России и Белоруссии - РИА Новости, 23.06.2022

Американская Cisco объявила об уходе из России и Белоруссии

Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco начал постепенный выход с рынков России и Белоруссии, сообщается в... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:07

2022-06-23T17:07

2022-06-23T18:06

россия

белоруссия

cisco systems, inc.

экономика

технологии

сан-хосе (город)

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco начал постепенный выход с рынков России и Белоруссии, сообщается в пресс-релизе компании.Компания поддерживает контакт с партнерами и клиентами по финансовым вопросам, в том числе по возврату средств за уже оплаченные услуги и продукты. Также российские и белорусские сотрудники фирмы не останутся без поддержки на время переходного периода. Cisco остановила все бизнес-операции в России и Белоруссии в марте.Cisco Systems, Inc. — американская транснациональная технологическая компания, производит и продает сетевое оборудование, программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование. Она специализируется на интернете вещей (IoT), безопасности доменов, видеоконференцсвязи и управлении энергопотреблением. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.

https://ria.ru/20220507/it-1787334809.html

россия

белоруссия

сан-хосе (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, cisco systems, inc., экономика, технологии, сан-хосе (город)