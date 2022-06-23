https://ria.ru/20220623/cisco-1797638138.html
Американская Cisco объявила об уходе из России и Белоруссии
Американская Cisco объявила об уходе из России и Белоруссии - РИА Новости, 23.06.2022
Американская Cisco объявила об уходе из России и Белоруссии
Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco начал постепенный выход с рынков России и Белоруссии, сообщается в... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:07
2022-06-23T17:07
2022-06-23T18:06
россия
белоруссия
cisco systems, inc.
экономика
технологии
сан-хосе (город)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco начал постепенный выход с рынков России и Белоруссии, сообщается в пресс-релизе компании.Компания поддерживает контакт с партнерами и клиентами по финансовым вопросам, в том числе по возврату средств за уже оплаченные услуги и продукты. Также российские и белорусские сотрудники фирмы не останутся без поддержки на время переходного периода. Cisco остановила все бизнес-операции в России и Белоруссии в марте.Cisco Systems, Inc. — американская транснациональная технологическая компания, производит и продает сетевое оборудование, программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование. Она специализируется на интернете вещей (IoT), безопасности доменов, видеоконференцсвязи и управлении энергопотреблением. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, cisco systems, inc., экономика, технологии, сан-хосе (город)
17:07 23.06.2022 (обновлено: 18:06 23.06.2022)
Американская Cisco объявила об уходе из России и Белоруссии
Американский производитель ПО Cisco объявил об уходе с рынков России и Белоруссии