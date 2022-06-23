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В Британии готовятся к худшему после разрыва с Россией - РИА Новости, 23.06.2022
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В Британии готовятся к худшему после разрыва с Россией
В Британии готовятся к худшему после разрыва с Россией - РИА Новости, 23.06.2022
В Британии готовятся к худшему после разрыва с Россией
Великобританию ждет ухудшение продовольственного кризиса после разрыва связей с Россией, а также из-за обострения ситуации на Украине. Об этом заявили... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:23
2022-06-23T18:33
экономика
россия
великобритания
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Великобританию ждет ухудшение продовольственного кризиса после разрыва связей с Россией, а также из-за обострения ситуации на Украине. Об этом заявили опрошенные The Telegraph эксперты.Как отмечается в статье, в мае компании из Соединенного Королевства заплатили за товары первой необходимости на 10,3 процента больше, чем в 2021-м, а стоимость импортных продуктов питания выросла на рекордные за 14 лет 20,5 процента.По словам специалистов из инвестиционного банка Citi, цены на продовольствие в Британии поднимутся еще на 20 процентов в течение первых месяцев 2023 года. Такое подорожание произойдет в результате кульминации глобального дефицита предложения, считают аналитики.Инфляционная спираль не только бьет по благосостоянию жителей страны, но и оказывает давление на фермеров, сталкивающихся с увеличением затрат на топливо, корма, удобрения и рабочую силу. Национальное объединение промышленников Make UK уже забило тревогу и обратилось к правительству для принятия срочных мер по защите предприятий, пострадавших от роста расходов на сырье.Негативное влияние на британский продовольственный рынок оказывает ситуация на Украине, которая сократила экспорт подсолнечного масла. Торговцы зерном, в свою очередь, возлагают надежды на Россию, начавшую сбор урожая. По их мнению, это могло бы ослабить инфляционное давление.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, страны Запада ввели санкции против Москвы. Многие из них объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось экономическими проблемами для Соединенных Штатов, Великобритании и Евросоюза, спровоцировав резкий рост цен на нефть, газ и товары массового потребления.
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экономика, россия, великобритания, украина
16:23 23.06.2022 (обновлено: 18:33 23.06.2022)
 
В Британии готовятся к худшему после разрыва с Россией

The Telegraph: Британию ждет ухудшение продовольственного кризиса после разрыва с Россией

© Depositphotos / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Depositphotos / samot
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Великобританию ждет ухудшение продовольственного кризиса после разрыва связей с Россией, а также из-за обострения ситуации на Украине. Об этом заявили опрошенные The Telegraph эксперты.
"Облегчение наступит не скоро. Рост цен на еду будет продолжаться в течение всего года и достигнет десяти процентов", — спрогнозировал Томас Пью из аудиторской группы RSM.
Как отмечается в статье, в мае компании из Соединенного Королевства заплатили за товары первой необходимости на 10,3 процента больше, чем в 2021-м, а стоимость импортных продуктов питания выросла на рекордные за 14 лет 20,5 процента.
По словам специалистов из инвестиционного банка Citi, цены на продовольствие в Британии поднимутся еще на 20 процентов в течение первых месяцев 2023 года. Такое подорожание произойдет в результате кульминации глобального дефицита предложения, считают аналитики.
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Инфляционная спираль не только бьет по благосостоянию жителей страны, но и оказывает давление на фермеров, сталкивающихся с увеличением затрат на топливо, корма, удобрения и рабочую силу. Национальное объединение промышленников Make UK уже забило тревогу и обратилось к правительству для принятия срочных мер по защите предприятий, пострадавших от роста расходов на сырье.
Негативное влияние на британский продовольственный рынок оказывает ситуация на Украине, которая сократила экспорт подсолнечного масла. Торговцы зерном, в свою очередь, возлагают надежды на Россию, начавшую сбор урожая. По их мнению, это могло бы ослабить инфляционное давление.

"Цены, вероятно, снизятся в ближайшие недели, но существенного улучшения не будет, поскольку стоимость продуктов питания останется выше средних исторических значений", — подытожил руководитель сельскохозяйственного отдела в Britannia Global Markets Limited Чарльз Бранч.

На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, страны Запада ввели санкции против Москвы. Многие из них объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось экономическими проблемами для Соединенных Штатов, Великобритании и Евросоюза, спровоцировав резкий рост цен на нефть, газ и товары массового потребления.
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