https://ria.ru/20220623/briks-1797654422.html
В БРИКС подтвердили приверженность реализации повестки в области развития
В БРИКС подтвердили приверженность реализации повестки в области развития - РИА Новости, 23.06.2022
В БРИКС подтвердили приверженность реализации повестки в области развития
Страны БРИКС подтвердили приверженность реализации повестки в области устойчивого развития до 2030 года в экономике и других вопросах, текст Пекинской... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:43
2022-06-23T17:43
2022-06-23T17:47
брикс
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС подтвердили приверженность реализации повестки в области устойчивого развития до 2030 года в экономике и других вопросах, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."Мы подтверждаем приверженность сбалансированной и всеобъемлющей реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в ее трех измерениях – экономическом, социальном и экологическом", - говорится в тексте декларации.Лидеры стран БРИКС также подчеркнули, что международное сообщество должно придавать большее значение вопросам развития, активизировать глобальные партнерства."Мы призываем страны-доноры выполнять свои обязательства в рамках официальной помощи развитию и содействовать наращиванию потенциала и передаче технологий развивающимся странам наряду с предоставлением дополнительных ресурсов для развития в соответствии с национальными целями развития государств-получателей помощи", - добавляется в тексте.
https://ria.ru/20220623/vto-1797649742.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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брикс, в мире
17:43 23.06.2022 (обновлено: 17:47 23.06.2022)
В БРИКС подтвердили приверженность реализации повестки в области развития
В БРИКС подтвердили приверженность реализации повестки в области развития до 2030 года