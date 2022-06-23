https://ria.ru/20220623/briks-1797654422.html

В БРИКС подтвердили приверженность реализации повестки в области развития

В БРИКС подтвердили приверженность реализации повестки в области развития - РИА Новости, 23.06.2022

В БРИКС подтвердили приверженность реализации повестки в области развития

Страны БРИКС подтвердили приверженность реализации повестки в области устойчивого развития до 2030 года в экономике и других вопросах, текст Пекинской... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:43

2022-06-23T17:43

2022-06-23T17:47

брикс

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС подтвердили приверженность реализации повестки в области устойчивого развития до 2030 года в экономике и других вопросах, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."Мы подтверждаем приверженность сбалансированной и всеобъемлющей реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в ее трех измерениях – экономическом, социальном и экологическом", - говорится в тексте декларации.Лидеры стран БРИКС также подчеркнули, что международное сообщество должно придавать большее значение вопросам развития, активизировать глобальные партнерства."Мы призываем страны-доноры выполнять свои обязательства в рамках официальной помощи развитию и содействовать наращиванию потенциала и передаче технологий развивающимся странам наряду с предоставлением дополнительных ресурсов для развития в соответствии с национальными целями развития государств-получателей помощи", - добавляется в тексте.

https://ria.ru/20220623/vto-1797649742.html

https://ria.ru/20220623/briks-1797647787.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брикс, в мире