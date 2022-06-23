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В БРИКС подтвердили приверженность реализации повестки в области развития - РИА Новости, 23.06.2022
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В БРИКС подтвердили приверженность реализации повестки в области развития
В БРИКС подтвердили приверженность реализации повестки в области развития - РИА Новости, 23.06.2022
В БРИКС подтвердили приверженность реализации повестки в области развития
Страны БРИКС подтвердили приверженность реализации повестки в области устойчивого развития до 2030 года в экономике и других вопросах, текст Пекинской... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:43
2022-06-23T17:47
брикс
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС подтвердили приверженность реализации повестки в области устойчивого развития до 2030 года в экономике и других вопросах, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."Мы подтверждаем приверженность сбалансированной и всеобъемлющей реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в ее трех измерениях – экономическом, социальном и экологическом", - говорится в тексте декларации.Лидеры стран БРИКС также подчеркнули, что международное сообщество должно придавать большее значение вопросам развития, активизировать глобальные партнерства."Мы призываем страны-доноры выполнять свои обязательства в рамках официальной помощи развитию и содействовать наращиванию потенциала и передаче технологий развивающимся странам наряду с предоставлением дополнительных ресурсов для развития в соответствии с национальными целями развития государств-получателей помощи", - добавляется в тексте.
https://ria.ru/20220623/vto-1797649742.html
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брикс, в мире
17:43 23.06.2022 (обновлено: 17:47 23.06.2022)
 
В БРИКС подтвердили приверженность реализации повестки в области развития

В БРИКС подтвердили приверженность реализации повестки в области развития до 2030 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС
Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС подтвердили приверженность реализации повестки в области устойчивого развития до 2030 года в экономике и других вопросах, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля.
"Мы подтверждаем приверженность сбалансированной и всеобъемлющей реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в ее трех измерениях – экономическом, социальном и экологическом", - говорится в тексте декларации.
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
17:30
Лидеры БРИКС выступили за реформу ВТО
Лидеры стран БРИКС также подчеркнули, что международное сообщество должно придавать большее значение вопросам развития, активизировать глобальные партнерства.
"Мы призываем страны-доноры выполнять свои обязательства в рамках официальной помощи развитию и содействовать наращиванию потенциала и передаче технологий развивающимся странам наряду с предоставлением дополнительных ресурсов для развития в соответствии с национальными целями развития государств-получателей помощи", - добавляется в тексте.
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
17:25
Страны БРИКС продолжат создавать условия для справедливой конкуренции
 
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