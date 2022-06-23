https://ria.ru/20220623/briks-1797651954.html
Лидеры стран БРИКС осудили двойные стандарты в борьбе с терроризмом
Лидеры стран БРИКС осудили двойные стандарты в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 23.06.2022
Лидеры стран БРИКС осудили двойные стандарты в борьбе с терроризмом
Лидеры стран БРИКС отвергают двойные стандарты в борьбе с терроризмом, необходим сбалансированный подход всего мирового сообщества, текст Пекинской декларации... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:37
2022-06-23T17:37
2022-06-23T17:37
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС отвергают двойные стандарты в борьбе с терроризмом, необходим сбалансированный подход всего мирового сообщества, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."Мы отвергаем двойные стандарты в борьбе с терроризмом и ведущим к нему экстремизмом", - говорится в тексте декларации.Подчеркивается, что БРИКС призывает к скорейшей доработке и принятию в рамках ООН всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом, а также к запуску переговоров по конвенции о борьбе с химическим и биологическим терроризмом в рамках Конференции по разоружению.
https://ria.ru/20220623/briks-1797650246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брикс, оон
Лидеры стран БРИКС осудили двойные стандарты в борьбе с терроризмом
Лидеры БРИКС призвали к сбалансированному подходу в борьбе с терроризмом