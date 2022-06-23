https://ria.ru/20220623/briks-1797651954.html

Лидеры стран БРИКС осудили двойные стандарты в борьбе с терроризмом

Лидеры стран БРИКС осудили двойные стандарты в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 23.06.2022

Лидеры стран БРИКС осудили двойные стандарты в борьбе с терроризмом

Лидеры стран БРИКС отвергают двойные стандарты в борьбе с терроризмом, необходим сбалансированный подход всего мирового сообщества, текст Пекинской декларации... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:37

2022-06-23T17:37

2022-06-23T17:37

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС отвергают двойные стандарты в борьбе с терроризмом, необходим сбалансированный подход всего мирового сообщества, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."Мы отвергаем двойные стандарты в борьбе с терроризмом и ведущим к нему экстремизмом", - говорится в тексте декларации.Подчеркивается, что БРИКС призывает к скорейшей доработке и принятию в рамках ООН всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом, а также к запуску переговоров по конвенции о борьбе с химическим и биологическим терроризмом в рамках Конференции по разоружению.

https://ria.ru/20220623/briks-1797650246.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, брикс, оон