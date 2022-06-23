https://ria.ru/20220623/briks-1797650246.html
Лидеры БРИКС подтвердили приверженность миру, свободному от ядерного оружия
Лидеры БРИКС подтвердили приверженность миру, свободному от ядерного оружия - РИА Новости, 23.06.2022
Лидеры БРИКС подтвердили приверженность миру, свободному от ядерного оружия
Лидеры стран БРИКС подтвердили приверженность миру, свободному от ядерного оружия, сообщается в декларации по итогам саммита, размещенной на сайте Кремля. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:32
2022-06-23T17:32
2022-06-23T17:32
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС подтвердили приверженность миру, свободному от ядерного оружия, сообщается в декларации по итогам саммита, размещенной на сайте Кремля."Мы подтверждаем приверженность миру, свободному от ядерного оружия, и подчеркиваем решительную приверженность ядерному разоружению и поддержку работе по данному вопросу в рамках сессии Конференции по разоружению в 2022 году. Мы отмечаем совместное заявление лидеров Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Французской Республики о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, принятое 3 января 2022 года, в частности, заявление, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220623/briks-1797644010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, северная ирландия, брикс
Лидеры БРИКС подтвердили приверженность миру, свободному от ядерного оружия
Лидеры БРИКС подтвердили приверженность миру, свободному от ядерного оружия и разоружению