https://ria.ru/20220623/briks-1797650246.html

Лидеры БРИКС подтвердили приверженность миру, свободному от ядерного оружия

Лидеры БРИКС подтвердили приверженность миру, свободному от ядерного оружия - РИА Новости, 23.06.2022

Лидеры БРИКС подтвердили приверженность миру, свободному от ядерного оружия

Лидеры стран БРИКС подтвердили приверженность миру, свободному от ядерного оружия, сообщается в декларации по итогам саммита, размещенной на сайте Кремля. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:32

2022-06-23T17:32

2022-06-23T17:32

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС подтвердили приверженность миру, свободному от ядерного оружия, сообщается в декларации по итогам саммита, размещенной на сайте Кремля."Мы подтверждаем приверженность миру, свободному от ядерного оружия, и подчеркиваем решительную приверженность ядерному разоружению и поддержку работе по данному вопросу в рамках сессии Конференции по разоружению в 2022 году. Мы отмечаем совместное заявление лидеров Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Французской Республики о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, принятое 3 января 2022 года, в частности, заявление, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220623/briks-1797644010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, северная ирландия, брикс