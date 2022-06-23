17:25 23.06.2022 (обновлено: 17:27 23.06.2022)
Страны БРИКС продолжат создавать условия для справедливой конкуренции
Страны БРИКС продолжат создавать условия для развития честной конкуренции
Флаги стран-участниц БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС будут продолжать создавать условия для справедливой конкуренции в международном торгово-экономическом сотрудничестве, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля.
"Мы признаем ключевую роль микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в экономике стран БРИКС и подтверждаем важность их участия в производственных сетях и производственно-сбытовых цепочках. Мы согласны продолжать углубление сотрудничества по вопросам конкуренции стран БРИКС и создать условия для справедливой конкуренции для международного торгово-экономического сотрудничества", - говорится в декларации.
Страны БРИКС подтвердили согласие развивать обмены и взаимодействие в области стандартизации и максимально использовать стандарты для продвижения устойчивого развития.
"Мы обязуемся укреплять сотрудничество и координацию в области обмена налоговой информацией, наращивания потенциала и инноваций в налоговом администрировании и создать информационный продукт "Лучшие налоговые практики стран БРИКС" в качестве примера для других развивающихся стран. Мы поддерживаем развитие сотрудничества по интеллектуальной собственности и активизацию обменов и взаимного обучения по вопросам системы защиты прав интеллектуальной собственности и ожидаем больше практических результатов в таких областях, как патенты, торговые марки и промышленный дизайн", - добавляется в декларации.
Кроме того, в декларации подчеркивается, что страны поддерживают укрепление взаимодействия стран БРИКС в области статистики и продолжение выпуска Совместной статистической публикации стран БРИКС в 2022 году.
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