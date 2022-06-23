https://ria.ru/20220623/briks-1797647787.html

Страны БРИКС продолжат создавать условия для справедливой конкуренции

Страны БРИКС продолжат создавать условия для справедливой конкуренции - РИА Новости, 23.06.2022

Страны БРИКС продолжат создавать условия для справедливой конкуренции

Страны БРИКС будут продолжать создавать условия для справедливой конкуренции в международном торгово-экономическом сотрудничестве, текст Пекинской декларации... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:25

2022-06-23T17:25

2022-06-23T17:27

брикс

экономика

технологии

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС будут продолжать создавать условия для справедливой конкуренции в международном торгово-экономическом сотрудничестве, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."Мы признаем ключевую роль микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в экономике стран БРИКС и подтверждаем важность их участия в производственных сетях и производственно-сбытовых цепочках. Мы согласны продолжать углубление сотрудничества по вопросам конкуренции стран БРИКС и создать условия для справедливой конкуренции для международного торгово-экономического сотрудничества", - говорится в декларации.Страны БРИКС подтвердили согласие развивать обмены и взаимодействие в области стандартизации и максимально использовать стандарты для продвижения устойчивого развития."Мы обязуемся укреплять сотрудничество и координацию в области обмена налоговой информацией, наращивания потенциала и инноваций в налоговом администрировании и создать информационный продукт "Лучшие налоговые практики стран БРИКС" в качестве примера для других развивающихся стран. Мы поддерживаем развитие сотрудничества по интеллектуальной собственности и активизацию обменов и взаимного обучения по вопросам системы защиты прав интеллектуальной собственности и ожидаем больше практических результатов в таких областях, как патенты, торговые марки и промышленный дизайн", - добавляется в декларации.Кроме того, в декларации подчеркивается, что страны поддерживают укрепление взаимодействия стран БРИКС в области статистики и продолжение выпуска Совместной статистической публикации стран БРИКС в 2022 году.

https://ria.ru/20220623/briks-1797621921.html

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брикс, экономика, технологии, россия, владимир путин