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Страны БРИКС продолжат создавать условия для справедливой конкуренции - РИА Новости, 23.06.2022
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Страны БРИКС продолжат создавать условия для справедливой конкуренции
Страны БРИКС продолжат создавать условия для справедливой конкуренции - РИА Новости, 23.06.2022
Страны БРИКС продолжат создавать условия для справедливой конкуренции
Страны БРИКС будут продолжать создавать условия для справедливой конкуренции в международном торгово-экономическом сотрудничестве, текст Пекинской декларации... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:25
2022-06-23T17:27
брикс
экономика
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС будут продолжать создавать условия для справедливой конкуренции в международном торгово-экономическом сотрудничестве, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."Мы признаем ключевую роль микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в экономике стран БРИКС и подтверждаем важность их участия в производственных сетях и производственно-сбытовых цепочках. Мы согласны продолжать углубление сотрудничества по вопросам конкуренции стран БРИКС и создать условия для справедливой конкуренции для международного торгово-экономического сотрудничества", - говорится в декларации.Страны БРИКС подтвердили согласие развивать обмены и взаимодействие в области стандартизации и максимально использовать стандарты для продвижения устойчивого развития."Мы обязуемся укреплять сотрудничество и координацию в области обмена налоговой информацией, наращивания потенциала и инноваций в налоговом администрировании и создать информационный продукт "Лучшие налоговые практики стран БРИКС" в качестве примера для других развивающихся стран. Мы поддерживаем развитие сотрудничества по интеллектуальной собственности и активизацию обменов и взаимного обучения по вопросам системы защиты прав интеллектуальной собственности и ожидаем больше практических результатов в таких областях, как патенты, торговые марки и промышленный дизайн", - добавляется в декларации.Кроме того, в декларации подчеркивается, что страны поддерживают укрепление взаимодействия стран БРИКС в области статистики и продолжение выпуска Совместной статистической публикации стран БРИКС в 2022 году.
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брикс, экономика, технологии, россия, владимир путин
17:25 23.06.2022 (обновлено: 17:27 23.06.2022)
 
Страны БРИКС продолжат создавать условия для справедливой конкуренции

Страны БРИКС продолжат создавать условия для развития честной конкуренции

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС будут продолжать создавать условия для справедливой конкуренции в международном торгово-экономическом сотрудничестве, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля.
"Мы признаем ключевую роль микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в экономике стран БРИКС и подтверждаем важность их участия в производственных сетях и производственно-сбытовых цепочках. Мы согласны продолжать углубление сотрудничества по вопросам конкуренции стран БРИКС и создать условия для справедливой конкуренции для международного торгово-экономического сотрудничества", - говорится в декларации.
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Страны БРИКС подтвердили согласие развивать обмены и взаимодействие в области стандартизации и максимально использовать стандарты для продвижения устойчивого развития.
"Мы обязуемся укреплять сотрудничество и координацию в области обмена налоговой информацией, наращивания потенциала и инноваций в налоговом администрировании и создать информационный продукт "Лучшие налоговые практики стран БРИКС" в качестве примера для других развивающихся стран. Мы поддерживаем развитие сотрудничества по интеллектуальной собственности и активизацию обменов и взаимного обучения по вопросам системы защиты прав интеллектуальной собственности и ожидаем больше практических результатов в таких областях, как патенты, торговые марки и промышленный дизайн", - добавляется в декларации.
Кроме того, в декларации подчеркивается, что страны поддерживают укрепление взаимодействия стран БРИКС в области статистики и продолжение выпуска Совместной статистической публикации стран БРИКС в 2022 году.
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