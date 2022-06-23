Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о востребованности лидерства стран БРИКС - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220623/briks-1797599422.html
Путин заявил о востребованности лидерства стран БРИКС
Путин заявил о востребованности лидерства стран БРИКС - РИА Новости, 23.06.2022
Путин заявил о востребованности лидерства стран БРИКС
Сейчас востребовано лидерство стран БРИКС, которое направлено на объединяющий характер многополярности мира, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите стран РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:32
2022-06-23T16:16
брикс
владимир путин
в мире
россия
азия
африка
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790702052_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_38999d63b16f4b9a5508ccf4473bc891.jpg
ЗАВИДОВО, 23 июн - РИА Новости. Сейчас востребовано лидерство стран БРИКС, которое направлено на объединяющий характер многополярности мира, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите стран БРИКС."Убеждены, сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на общепризнанных нормах международного права и ключевых принципах устава ООН", - сказал Путин, выступая по видеосвязи.При этом, добавил президент РФ, можно рассчитывать и на поддержку многих государств Азии, Африки, латинской Америки, стремящихся проводить независимую политику.
https://ria.ru/20220623/putin-1797597180.html
россия
азия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790702052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d92758ef5c3f9d8fd266b47d072c2c50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брикс, владимир путин, в мире, россия, азия, африка, оон
15:32 23.06.2022 (обновлено: 16:16 23.06.2022)
 
Путин заявил о востребованности лидерства стран БРИКС

Путин: лидерство стран БРИКС востребовано в выработке многополярной системы отношений

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЗАВИДОВО, 23 июн - РИА Новости. Сейчас востребовано лидерство стран БРИКС, которое направлено на объединяющий характер многополярности мира, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите стран БРИКС.
"Убеждены, сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на общепризнанных нормах международного права и ключевых принципах устава ООН", - сказал Путин, выступая по видеосвязи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
15:22
Транснациональный характер вызовов требует совместных ответов, заявил Путин
При этом, добавил президент РФ, можно рассчитывать и на поддержку многих государств Азии, Африки, латинской Америки, стремящихся проводить независимую политику.
 
БРИКСВладимир ПутинВ миреРоссияАзияАфрикаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала