https://ria.ru/20220623/briks-1797599422.html

Путин заявил о востребованности лидерства стран БРИКС

Путин заявил о востребованности лидерства стран БРИКС - РИА Новости, 23.06.2022

Путин заявил о востребованности лидерства стран БРИКС

Сейчас востребовано лидерство стран БРИКС, которое направлено на объединяющий характер многополярности мира, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите стран РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:32

2022-06-23T15:32

2022-06-23T16:16

брикс

владимир путин

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ЗАВИДОВО, 23 июн - РИА Новости. Сейчас востребовано лидерство стран БРИКС, которое направлено на объединяющий характер многополярности мира, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите стран БРИКС."Убеждены, сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на общепризнанных нормах международного права и ключевых принципах устава ООН", - сказал Путин, выступая по видеосвязи.При этом, добавил президент РФ, можно рассчитывать и на поддержку многих государств Азии, Африки, латинской Америки, стремящихся проводить независимую политику.

https://ria.ru/20220623/putin-1797597180.html

россия

азия

африка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брикс, владимир путин, в мире, россия, азия, африка, оон