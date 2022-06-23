https://ria.ru/20220623/briks-1797599422.html
Путин заявил о востребованности лидерства стран БРИКС
Путин заявил о востребованности лидерства стран БРИКС - РИА Новости, 23.06.2022
Путин заявил о востребованности лидерства стран БРИКС
Сейчас востребовано лидерство стран БРИКС, которое направлено на объединяющий характер многополярности мира, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите стран РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:32
2022-06-23T15:32
2022-06-23T16:16
брикс
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ЗАВИДОВО, 23 июн - РИА Новости. Сейчас востребовано лидерство стран БРИКС, которое направлено на объединяющий характер многополярности мира, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите стран БРИКС."Убеждены, сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на общепризнанных нормах международного права и ключевых принципах устава ООН", - сказал Путин, выступая по видеосвязи.При этом, добавил президент РФ, можно рассчитывать и на поддержку многих государств Азии, Африки, латинской Америки, стремящихся проводить независимую политику.
https://ria.ru/20220623/putin-1797597180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брикс, владимир путин, в мире, россия, азия, африка, оон
15:32 23.06.2022 (обновлено: 16:16 23.06.2022)
Путин заявил о востребованности лидерства стран БРИКС
Путин: лидерство стран БРИКС востребовано в выработке многополярной системы отношений