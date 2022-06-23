10:58 23.06.2022 (обновлено: 11:15 23.06.2022)
Митрофанова с иронией прокомментировала обвинения экс-премьера Болгарии
Посол в Софии Митрофанова: Москва сейчас виновата во всем, для Болгарии удобное объяснение
Элеонора Митрофанова. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Посол России в Софии Элеонора Митрофанова, комментируя заявления болгарского премьера о том, что она виновата в том, что ему был вынесен вотум недоверия, сказала, что это очень "удобное" для властей объяснение - Россия всегда во всем виновата.
Премьер Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову. Среди названных политиков фигурируют бизнесмен и бывший депутат Делян Пеевски, Бойко Борисов, возглавляющий партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия, а также Слави Трифонов, чья партия "Есть такой народ" (ЕТН) ранее вышла из правительственной коалиции.
"То, что Митрофанова виновата - это, наверное, такое удобное для них объяснение, поскольку сейчас вообще Россия во всем виновата. Но на самом деле, в прошлом году был огромный правительственный и парламентский кризис, три раза проходили выборы в парламент, наконец, он собрался. В парламенте партии очень разнонаправленные, но, тем не менее, ради Болгарии было составлено коалиционное правительство", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
"Но когда начались трудности и антироссийская истерия - а традиционно народ Болгарии очень хорошо относится к России, - и то, что Болгария встала в первых рядах поддержки санкций, у многих здесь вызывало, как минимум, недоумение. Кроме того, на сегодняшний день инфляция в Болгарии 18,5%, промышленная инфляция - 40%. То есть, это достаточно тяжелые цифры. В Болгарии народ не богатый и все это отражается на людях. И еще один вопрос - Северной Македонии. Болгария не поддерживает вступление Северной Македонии в Европейский союз по ряду исторических причин. Это две принципиальные вещи, по поводу которых в парламенте было большое несогласие", - пояснила она.