https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797477930.html

Посольство России в Болгарии ответило на обвинения экс-премьера

Посольство России в Болгарии ответило на обвинения экс-премьера - РИА Новости, 23.06.2022

Посольство России в Болгарии ответило на обвинения экс-премьера

Посольство России в Болгарии не комментирует внутренние дела Болгарии, в частности, заявления ее премьера, заявили РИА Новости в российском представительстве в... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:01

2022-06-23T10:01

2022-06-23T10:01

в мире

элеонора митрофанова

бойко борисов

россия

болгария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156032/24/1560322459_132:309:3224:2048_1920x0_80_0_0_21857d9f49c7d9afa1fae99ba618efad.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Посольство России в Болгарии не комментирует внутренние дела Болгарии, в частности, заявления ее премьера, заявили РИА Новости в российском представительстве в Софии.Ранее стало известно, что премьер Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову."Посольство не будет комментировать внутренние дела Болгарии и высказывание премьер-министра Болгарии", - сообщили в посольстве.Среди названных политиков фигурируют бизнесмен и бывший депутат Делян Пеевски, Бойко Борисов, возглавляющий партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия, а также Слави Трифонов, чья партия "Есть такой народ" (ЕТН) ранее вышла из правительственной коалиции.По словам болгарского премьера, для него было честью возглавлять правительство, которое "свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова".Согласно радиостанции BNR, Петков также отметил, что, находясь у власти, хотел защищать интересы страны, а "проникновение российских интересов" стало возможным из-за действий оппозиционной партии "Возрождение".

https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797459718.html

https://ria.ru/20220623/diplomatiya-1797472058.html

россия

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, элеонора митрофанова, бойко борисов, россия, болгария