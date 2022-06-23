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Посольство России в Болгарии ответило на обвинения экс-премьера - РИА Новости, 23.06.2022
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Посольство России в Болгарии ответило на обвинения экс-премьера
Посольство России в Болгарии ответило на обвинения экс-премьера - РИА Новости, 23.06.2022
Посольство России в Болгарии ответило на обвинения экс-премьера
Посольство России в Болгарии не комментирует внутренние дела Болгарии, в частности, заявления ее премьера, заявили РИА Новости в российском представительстве в... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:01
2022-06-23T10:01
в мире
элеонора митрофанова
бойко борисов
россия
болгария
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Посольство России в Болгарии не комментирует внутренние дела Болгарии, в частности, заявления ее премьера, заявили РИА Новости в российском представительстве в Софии.Ранее стало известно, что премьер Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову."Посольство не будет комментировать внутренние дела Болгарии и высказывание премьер-министра Болгарии", - сообщили в посольстве.Среди названных политиков фигурируют бизнесмен и бывший депутат Делян Пеевски, Бойко Борисов, возглавляющий партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия, а также Слави Трифонов, чья партия "Есть такой народ" (ЕТН) ранее вышла из правительственной коалиции.По словам болгарского премьера, для него было честью возглавлять правительство, которое "свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова".Согласно радиостанции BNR, Петков также отметил, что, находясь у власти, хотел защищать интересы страны, а "проникновение российских интересов" стало возможным из-за действий оппозиционной партии "Возрождение".
https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797459718.html
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в мире, элеонора митрофанова, бойко борисов, россия, болгария
10:01 23.06.2022
 
Посольство России в Болгарии ответило на обвинения экс-премьера

Посольство России ответило на слова экс-премьера: внутренние дела Софии не комментируем

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Посольство России в Болгарии не комментирует внутренние дела Болгарии, в частности, заявления ее премьера, заявили РИА Новости в российском представительстве в Софии.
Ранее стало известно, что премьер Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову.
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков выступает в парламенте после вынесения вотума недоверия. 22 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
08:19
Премьер Болгарии обвинил в своем уходе с поста посла России
"Посольство не будет комментировать внутренние дела Болгарии и высказывание премьер-министра Болгарии", - сообщили в посольстве.
Среди названных политиков фигурируют бизнесмен и бывший депутат Делян Пеевски, Бойко Борисов, возглавляющий партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия, а также Слави Трифонов, чья партия "Есть такой народ" (ЕТН) ранее вышла из правительственной коалиции.
По словам болгарского премьера, для него было честью возглавлять правительство, которое "свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова".
Согласно радиостанции BNR, Петков также отметил, что, находясь у власти, хотел защищать интересы страны, а "проникновение российских интересов" стало возможным из-за действий оппозиционной партии "Возрождение".
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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В миреЭлеонора МитрофановаБойко БорисовРоссияБолгария
 
 
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