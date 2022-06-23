https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797459718.html

Премьер Болгарии обвинил в своем уходе с поста посла России

Премьер Болгарии обвинил в своем уходе с поста посла России - РИА Новости, 23.06.2022

Премьер Болгарии обвинил в своем уходе с поста посла России

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков возложил ответственность за вынесение парламентом вотума недоверия его кабинету на трех местных политиков и посла России... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T08:19

2022-06-23T08:19

2022-06-23T12:51

в мире

бойко борисов

болгария

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков возложил ответственность за вынесение парламентом вотума недоверия его кабинету на трех местных политиков и посла России Элеонору Митрофанову.Среди упомянутых Петковым политиков Делян Пеевски — бизнесмен и бывший депутат, экс-премьер-министр Бойко Борисов возглавляет партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия кабинету, в свою очередь, Слави Трифонов руководит партией "Есть такой народ", которая вышла из правительственной коалиции.Позднее в эфире радиостанции BNR Петков отметил, что, находясь у власти, хотел защищать интересы страны, а "проникновение российских интересов" стало возможным из-за действий оппозиционной партии "Возрождение".Как заявили РИА Новости в российском посольстве в Софии, дипмиссия не комментирует внутренние дела Болгарии и высказывания премьер-министра страны.Накануне вечером парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия и отставку коалиционного правительства. Решение поддержали 123 депутата, против выступили 115. Согласно законодательству, для одобрения было достаточно 121 голоса парламентария.

https://ria.ru/20220614/oppozitsiya-1795320819.html

https://ria.ru/20220622/bolgariya-1797410207.html

болгария

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бойко борисов, болгария