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Премьер Болгарии обвинил в своем уходе с поста посла России - РИА Новости, 23.06.2022
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Премьер Болгарии обвинил в своем уходе с поста посла России
Премьер Болгарии обвинил в своем уходе с поста посла России - РИА Новости, 23.06.2022
Премьер Болгарии обвинил в своем уходе с поста посла России
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков возложил ответственность за вынесение парламентом вотума недоверия его кабинету на трех местных политиков и посла России... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T08:19
2022-06-23T12:51
в мире
бойко борисов
болгария
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков возложил ответственность за вынесение парламентом вотума недоверия его кабинету на трех местных политиков и посла России Элеонору Митрофанову.Среди упомянутых Петковым политиков Делян Пеевски — бизнесмен и бывший депутат, экс-премьер-министр Бойко Борисов возглавляет партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия кабинету, в свою очередь, Слави Трифонов руководит партией "Есть такой народ", которая вышла из правительственной коалиции.Позднее в эфире радиостанции BNR Петков отметил, что, находясь у власти, хотел защищать интересы страны, а "проникновение российских интересов" стало возможным из-за действий оппозиционной партии "Возрождение".Как заявили РИА Новости в российском посольстве в Софии, дипмиссия не комментирует внутренние дела Болгарии и высказывания премьер-министра страны.Накануне вечером парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия и отставку коалиционного правительства. Решение поддержали 123 депутата, против выступили 115. Согласно законодательству, для одобрения было достаточно 121 голоса парламентария.
https://ria.ru/20220614/oppozitsiya-1795320819.html
https://ria.ru/20220622/bolgariya-1797410207.html
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в мире, бойко борисов, болгария
08:19 23.06.2022 (обновлено: 12:51 23.06.2022)
 
Премьер Болгарии обвинил в своем уходе с поста посла России

Премьер Болгарии Петков обвинил в своем уходе с поста трех политиков и посла России

© AFP 2022 / Nikolay DoychinovПремьер-министр Болгарии Кирил Петков выступает в парламенте после вынесения вотума недоверия. 22 июня 2022
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков выступает в парламенте после вынесения вотума недоверия. 22 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / Nikolay Doychinov
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков выступает в парламенте после вынесения вотума недоверия. 22 июня 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков возложил ответственность за вынесение парламентом вотума недоверия его кабинету на трех местных политиков и посла России Элеонору Митрофанову.

"Это была честь для меня — возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова", — цитирует политика издание Novinite.

Среди упомянутых Петковым политиков Делян Пеевски — бизнесмен и бывший депутат, экс-премьер-министр Бойко Борисов возглавляет партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия кабинету, в свою очередь, Слави Трифонов руководит партией "Есть такой народ", которая вышла из правительственной коалиции.
Позднее в эфире радиостанции BNR Петков отметил, что, находясь у власти, хотел защищать интересы страны, а "проникновение российских интересов" стало возможным из-за действий оппозиционной партии "Возрождение".
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Накануне вечером парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия и отставку коалиционного правительства. Решение поддержали 123 депутата, против выступили 115. Согласно законодательству, для одобрения было достаточно 121 голоса парламентария.
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