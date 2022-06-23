08:19 23.06.2022 (обновлено: 12:51 23.06.2022)
Премьер Болгарии обвинил в своем уходе с поста посла России
Премьер Болгарии Петков обвинил в своем уходе с поста трех политиков и посла России
© AFP 2022 / Nikolay DoychinovПремьер-министр Болгарии Кирил Петков выступает в парламенте после вынесения вотума недоверия. 22 июня 2022
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков выступает в парламенте после вынесения вотума недоверия. 22 июня 2022
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков возложил ответственность за вынесение парламентом вотума недоверия его кабинету на трех местных политиков и посла России Элеонору Митрофанову.
"Это была честь для меня — возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова", — цитирует политика издание Novinite.
Среди упомянутых Петковым политиков Делян Пеевски — бизнесмен и бывший депутат, экс-премьер-министр Бойко Борисов возглавляет партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия кабинету, в свою очередь, Слави Трифонов руководит партией "Есть такой народ", которая вышла из правительственной коалиции.
Позднее в эфире радиостанции BNR Петков отметил, что, находясь у власти, хотел защищать интересы страны, а "проникновение российских интересов" стало возможным из-за действий оппозиционной партии "Возрождение".
Накануне вечером парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия и отставку коалиционного правительства. Решение поддержали 123 депутата, против выступили 115. Согласно законодательству, для одобрения было достаточно 121 голоса парламентария.