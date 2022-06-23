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Священник прокомментировал явление "силуэта Богородицы" в военном госпитале - РИА Новости, 23.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220623/bogoroditsa-1797518036.html
Священник прокомментировал явление "силуэта Богородицы" в военном госпитале
Священник прокомментировал явление "силуэта Богородицы" в военном госпитале - РИА Новости, 23.06.2022
Священник прокомментировал явление "силуэта Богородицы" в военном госпитале
Не стоит сакрализировать случайные явления вроде "силуэта Богородицы" в военном госпитале, в России достаточно чудотворных икон, которым следует воздавать... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:53
2022-06-23T12:22
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Не стоит сакрализировать случайные явления вроде "силуэта Богородицы" в военном госпитале, в России достаточно чудотворных икон, которым следует воздавать должное поклонение, считает председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московского патриархата протоиерей Леонид Калинин.Патриарх Кирилл во вторник посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского Минобороны РФ, где пообщался с военными, пострадавшими в ходе военной спецоперации РФ на Украине. Пресс-служба патриарха сообщила, что предстоятель РПЦ также осмотрел силуэты, появившиеся на стеклах дверей в реанимационном отделении, один из которых похож на образ Богородицы."Я думаю, что не следует придавать этому значение как какому-то сакральному предмету. У нас достаточно настоящих икон, которым следует воздавать должное поклонение, молиться перед ними. Например, в Москве огромное количество святынь – Владимирская икона Божией матери, Казанская икона в Елоховском соборе, в Музеях Московского Кремля масса чудотворных икон и святых мощей, но москвичи ходят туда крайне редко. И это само по себе удивительно, потому что вот там как раз и нужно получать благодатную помощь свыше, а не обращаться к каким-то, может быть, иногда случайным, не имеющим отношение к действию подлинной благодати Божией явлениям", - сказал Калинин РИА Новости.Протоиерей отметил, что "стремление к чуду само по себе замечательно, но не надо подменять подлинные вещи просто случайностями".
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патриарх кирилл (владимир гундяев), религия
11:53 23.06.2022 (обновлено: 12:22 23.06.2022)
 

Священник прокомментировал явление "силуэта Богородицы" в военном госпитале

© Пресс-служба патриарха Московского и всея РусиКадр видео, сделанного во время посещения патриархом Московским и всея Руси Кириллом госпиталя Минобороны
Кадр видео, сделанного во время посещения патриархом Московским и всея Руси Кириллом госпиталя Минобороны
© Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Не стоит сакрализировать случайные явления вроде "силуэта Богородицы" в военном госпитале, в России достаточно чудотворных икон, которым следует воздавать должное поклонение, считает председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московского патриархата протоиерей Леонид Калинин.
Патриарх Кирилл во вторник посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского Минобороны РФ, где пообщался с военными, пострадавшими в ходе военной спецоперации РФ на Украине. Пресс-служба патриарха сообщила, что предстоятель РПЦ также осмотрел силуэты, появившиеся на стеклах дверей в реанимационном отделении, один из которых похож на образ Богородицы.
"Я думаю, что не следует придавать этому значение как какому-то сакральному предмету. У нас достаточно настоящих икон, которым следует воздавать должное поклонение, молиться перед ними. Например, в Москве огромное количество святынь – Владимирская икона Божией матери, Казанская икона в Елоховском соборе, в Музеях Московского Кремля масса чудотворных икон и святых мощей, но москвичи ходят туда крайне редко. И это само по себе удивительно, потому что вот там как раз и нужно получать благодатную помощь свыше, а не обращаться к каким-то, может быть, иногда случайным, не имеющим отношение к действию подлинной благодати Божией явлениям", - сказал Калинин РИА Новости.
Протоиерей отметил, что "стремление к чуду само по себе замечательно, но не надо подменять подлинные вещи просто случайностями".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном богослужении в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре в белорусском Полоцке - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 15:36В России
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