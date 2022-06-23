https://ria.ru/20220623/bogoroditsa-1797518036.html

Священник прокомментировал явление "силуэта Богородицы" в военном госпитале

Священник прокомментировал явление "силуэта Богородицы" в военном госпитале - РИА Новости, 23.06.2022

Священник прокомментировал явление "силуэта Богородицы" в военном госпитале

Не стоит сакрализировать случайные явления вроде "силуэта Богородицы" в военном госпитале, в России достаточно чудотворных икон, которым следует воздавать... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:53

2022-06-23T11:53

2022-06-23T12:22

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Не стоит сакрализировать случайные явления вроде "силуэта Богородицы" в военном госпитале, в России достаточно чудотворных икон, которым следует воздавать должное поклонение, считает председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московского патриархата протоиерей Леонид Калинин.Патриарх Кирилл во вторник посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского Минобороны РФ, где пообщался с военными, пострадавшими в ходе военной спецоперации РФ на Украине. Пресс-служба патриарха сообщила, что предстоятель РПЦ также осмотрел силуэты, появившиеся на стеклах дверей в реанимационном отделении, один из которых похож на образ Богородицы."Я думаю, что не следует придавать этому значение как какому-то сакральному предмету. У нас достаточно настоящих икон, которым следует воздавать должное поклонение, молиться перед ними. Например, в Москве огромное количество святынь – Владимирская икона Божией матери, Казанская икона в Елоховском соборе, в Музеях Московского Кремля масса чудотворных икон и святых мощей, но москвичи ходят туда крайне редко. И это само по себе удивительно, потому что вот там как раз и нужно получать благодатную помощь свыше, а не обращаться к каким-то, может быть, иногда случайным, не имеющим отношение к действию подлинной благодати Божией явлениям", - сказал Калинин РИА Новости.Протоиерей отметил, что "стремление к чуду само по себе замечательно, но не надо подменять подлинные вещи просто случайностями".

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/rpts-1795802778.html

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2022

Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

патриарх кирилл (владимир гундяев), религия