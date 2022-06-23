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В ЛНР назвали сроки блокировки Лисичанска и Северодонецка
В ЛНР назвали сроки блокировки Лисичанска и Северодонецка - РИА Новости, 23.06.2022
В ЛНР назвали сроки блокировки Лисичанска и Северодонецка
Всего 3-4 дня, максимум неделя осталась до полного блокирования городов Лисичанск и Северодонецк в ЛНР, заявил помощник министра внутренних дел республики... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:43
2022-06-23T13:43
2022-06-23T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
северодонецк
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Всего 3-4 дня, максимум неделя осталась до полного блокирования городов Лисичанск и Северодонецк в ЛНР, заявил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев."Буквально, я думаю, еще порядка, 3-4 дня, максимум неделю и Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы", - сказал Киселев в эфире "Первого канала".Он подчеркнул, что единственная возможность для украинских солдат, находящихся в этих городах, остаться в живых - сдаться войскам союзных сил России и ЛНР: "Другого пути нет".Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, в свою очередь, рассказал, что силы ЛНР также нацелены на освобождение Лисичанского нефтеперерабатывающего завода."Сейчас уже цели это Лисичанский нефтеперерабатывающий завод и, непосредственно, сам вход в пригороды Лисичанска, вот это главная цель, которая позволила бы нашим войскам, как можно быстрее ликвидировать, вот эту угрозу со стороны Украины, которая ведет обстрелы с позиций в районе Лисичанска и его пригородов", - сообщил он в эфире "России 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лисичанск, северодонецк, луганская народная республика
13:43 23.06.2022 (обновлено: 15:32 23.06.2022)
В ЛНР назвали сроки блокировки Лисичанска и Северодонецка
МВД ЛНР: Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы максимум через неделю