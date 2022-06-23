Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР назвали сроки блокировки Лисичанска и Северодонецка - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/blokirovka-1797560377.html
В ЛНР назвали сроки блокировки Лисичанска и Северодонецка
В ЛНР назвали сроки блокировки Лисичанска и Северодонецка - РИА Новости, 23.06.2022
В ЛНР назвали сроки блокировки Лисичанска и Северодонецка
Всего 3-4 дня, максимум неделя осталась до полного блокирования городов Лисичанск и Северодонецк в ЛНР, заявил помощник министра внутренних дел республики... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:43
2022-06-23T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
северодонецк
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796548498_536:514:3264:2048_1920x0_80_0_0_b6fb7909a87b64cc572c697c1dbc3db3.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Всего 3-4 дня, максимум неделя осталась до полного блокирования городов Лисичанск и Северодонецк в ЛНР, заявил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев."Буквально, я думаю, еще порядка, 3-4 дня, максимум неделю и Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы", - сказал Киселев в эфире "Первого канала".Он подчеркнул, что единственная возможность для украинских солдат, находящихся в этих городах, остаться в живых - сдаться войскам союзных сил России и ЛНР: "Другого пути нет".Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, в свою очередь, рассказал, что силы ЛНР также нацелены на освобождение Лисичанского нефтеперерабатывающего завода."Сейчас уже цели это Лисичанский нефтеперерабатывающий завод и, непосредственно, сам вход в пригороды Лисичанска, вот это главная цель, которая позволила бы нашим войскам, как можно быстрее ликвидировать, вот эту угрозу со стороны Украины, которая ведет обстрелы с позиций в районе Лисичанска и его пригородов", - сообщил он в эфире "России 24".
лисичанск
северодонецк
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796548498_720:202:3181:2048_1920x0_80_0_0_a8568ca905a3960d0ee90899bbebb7d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лисичанск, северодонецк, луганская народная республика
13:43 23.06.2022 (обновлено: 15:32 23.06.2022)
 
В ЛНР назвали сроки блокировки Лисичанска и Северодонецка

МВД ЛНР: Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы максимум через неделю

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУлица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке
Улица, ведущая к химическому комбинату Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Улица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Всего 3-4 дня, максимум неделя осталась до полного блокирования городов Лисичанск и Северодонецк в ЛНР, заявил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.
"Буквально, я думаю, еще порядка, 3-4 дня, максимум неделю и Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы", - сказал Киселев в эфире "Первого канала".
Он подчеркнул, что единственная возможность для украинских солдат, находящихся в этих городах, остаться в живых - сдаться войскам союзных сил России и ЛНР: "Другого пути нет".
Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, в свою очередь, рассказал, что силы ЛНР также нацелены на освобождение Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
"Сейчас уже цели это Лисичанский нефтеперерабатывающий завод и, непосредственно, сам вход в пригороды Лисичанска, вот это главная цель, которая позволила бы нашим войскам, как можно быстрее ликвидировать, вот эту угрозу со стороны Украины, которая ведет обстрелы с позиций в районе Лисичанска и его пригородов", - сообщил он в эфире "России 24".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскСеверодонецкЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала