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В ЛНР назвали сроки блокировки Лисичанска и Северодонецка

В ЛНР назвали сроки блокировки Лисичанска и Северодонецка - РИА Новости, 23.06.2022

В ЛНР назвали сроки блокировки Лисичанска и Северодонецка

Всего 3-4 дня, максимум неделя осталась до полного блокирования городов Лисичанск и Северодонецк в ЛНР, заявил помощник министра внутренних дел республики... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:43

2022-06-23T13:43

2022-06-23T15:32

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

северодонецк

луганская народная республика

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Всего 3-4 дня, максимум неделя осталась до полного блокирования городов Лисичанск и Северодонецк в ЛНР, заявил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев."Буквально, я думаю, еще порядка, 3-4 дня, максимум неделю и Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы", - сказал Киселев в эфире "Первого канала".Он подчеркнул, что единственная возможность для украинских солдат, находящихся в этих городах, остаться в живых - сдаться войскам союзных сил России и ЛНР: "Другого пути нет".Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, в свою очередь, рассказал, что силы ЛНР также нацелены на освобождение Лисичанского нефтеперерабатывающего завода."Сейчас уже цели это Лисичанский нефтеперерабатывающий завод и, непосредственно, сам вход в пригороды Лисичанска, вот это главная цель, которая позволила бы нашим войскам, как можно быстрее ликвидировать, вот эту угрозу со стороны Украины, которая ведет обстрелы с позиций в районе Лисичанска и его пригородов", - сообщил он в эфире "России 24".

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северодонецк

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, лисичанск, северодонецк, луганская народная республика