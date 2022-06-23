https://ria.ru/20220623/blokada-1797449707.html

Военный эксперт назвал способ прорыва литовской блокады Калининграда

Военный эксперт назвал способ прорыва литовской блокады Калининграда - РИА Новости, 23.06.2022

Военный эксперт назвал способ прорыва литовской блокады Калининграда

Россия и Белоруссия могут устроить Литве ответную блокаду для возобновления транзита в Калининградскую область, предположил в интервью "Украине.ру" военный... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T03:50

2022-06-23T03:50

2022-06-23T03:50

антон алиханов

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

литва

россия

калининградская область

нато

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия и Белоруссия могут устроить Литве ответную блокаду для возобновления транзита в Калининградскую область, предположил в интервью "Украине.ру" военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Собеседник считает шаг Вильнюса попыткой спровоцировать Москву на конфликт, однако российской стороне следует сделать выбор в пользу экономических мер воздействия.По его мнению, Литва никогда самостоятельно не решилась бы на такой шаг, и за ее действиями стоят США и НАТО. Однако, как считает Кнутов, ответные экономические меры России могут заставить Литву обратиться напрямую к западным союзникам.На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным и предупредил, что на это последует ответ.

https://ria.ru/20220622/tranzit-1797389113.html

литва

россия

калининградская область

белоруссия

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антон алиханов, дмитрий песков (спецпредставитель президента), литва, россия, калининградская область, нато, белоруссия, в мире