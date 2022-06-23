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Военный эксперт назвал способ прорыва литовской блокады Калининграда - РИА Новости, 23.06.2022
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Военный эксперт назвал способ прорыва литовской блокады Калининграда
Военный эксперт назвал способ прорыва литовской блокады Калининграда - РИА Новости, 23.06.2022
Военный эксперт назвал способ прорыва литовской блокады Калининграда
Россия и Белоруссия могут устроить Литве ответную блокаду для возобновления транзита в Калининградскую область, предположил в интервью "Украине.ру" военный... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T03:50
2022-06-23T03:50
антон алиханов
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
литва
россия
калининградская область
нато
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия и Белоруссия могут устроить Литве ответную блокаду для возобновления транзита в Калининградскую область, предположил в интервью "Украине.ру" военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Собеседник считает шаг Вильнюса попыткой спровоцировать Москву на конфликт, однако российской стороне следует сделать выбор в пользу экономических мер воздействия.По его мнению, Литва никогда самостоятельно не решилась бы на такой шаг, и за ее действиями стоят США и НАТО. Однако, как считает Кнутов, ответные экономические меры России могут заставить Литву обратиться напрямую к западным союзникам.На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным и предупредил, что на это последует ответ.
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литва
россия
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антон алиханов, дмитрий песков (спецпредставитель президента), литва, россия, калининградская область, нато, белоруссия, в мире
03:50 23.06.2022
 
Военный эксперт назвал способ прорыва литовской блокады Калининграда

Эксперт Кнутов: Москва и Минск устроят Литве ответную блокаду для транзита в Калининград

© Depositphotos / gl0ckРыбная деревня, Калининград
Рыбная деревня, Калининград - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Depositphotos / gl0ck
Рыбная деревня, Калининград. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия и Белоруссия могут устроить Литве ответную блокаду для возобновления транзита в Калининградскую область, предположил в интервью "Украине.ру" военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Собеседник считает шаг Вильнюса попыткой спровоцировать Москву на конфликт, однако российской стороне следует сделать выбор в пользу экономических мер воздействия.
"Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики", — высказался Кнутов.
По его мнению, Литва никогда самостоятельно не решилась бы на такой шаг, и за ее действиями стоят США и НАТО. Однако, как считает Кнутов, ответные экономические меры России могут заставить Литву обратиться напрямую к западным союзникам.
"Чтобы потом Литва попросила у Запада разрешить какие-то действия в отношении возможности перевозки грузов российских", — пояснил эксперт.
На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным и предупредил, что на это последует ответ.
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Антон АлихановДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ЛитваРоссияКалининградская областьНАТОБелоруссияВ мире
 
 
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