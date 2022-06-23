https://ria.ru/20220623/benzin-1797538020.html

Цена на бензин в Чехии достигла исторического максимума

Цена на бензин в Чехии достигла исторического максимума - РИА Новости, 23.06.2022

Цена на бензин в Чехии достигла исторического максимума

Цена бензина в Чехии продолжает с каждой неделей расти, в среду она достигла, в среднем, 47,96 кроны (около 2,08 доллара) за один литр, что на 0,27 кроны (около РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:39

2022-06-23T12:39

2022-06-23T12:39

чехия

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ПРАГА, 23 июн – РИА Новости. Цена бензина в Чехии продолжает с каждой неделей расти, в среду она достигла, в среднем, 47,96 кроны (около 2,08 доллара) за один литр, что на 0,27 кроны (около 0,01 доллара) выше по сравнению с тем же днем на минувшей неделе и является историческим максимумом, сообщила в четверг компания CCS, которая с 2005 года регистрирует цены автомобильного топлива на АЗС."Средняя цена бензина в среду составила 47,96 кроны и достигла тем исторического максимума. Средняя цена дизтоплива составляет 48 крон (около 2,09 доллара) за один литр, отставая пока от исторического максимума, достигнутого в середине марта этого года – 49,6 кроны (около 2,15 доллара) за один литр", — говорится в сообщении.По мнению аналитика компании Finlord Бориса Томчака, в ближайшие недели можно ожидать небольшого снижения цены бензина, а цена дизтоплива по-прежнему будет расти."Общемировое предложение нефти и автотоплива не успевает покрывать спрос, отсюда и высокие цены на них. Думаю, что рост этих цен продолжится и в последующие месяцы этого года", - сказал Томчак в четверг журналистам.Правительство Чехии в последние два месяца приняло ряд мер для того, чтобы снизить цены на автомобильное топливо. В частности, оно на 4 месяца (на период летнего туристического сезона) снизило на 1,5 кроны (около 0,06 доллара) на один литр потребительский налог на бензин и дизтопливо. Однако после этого рост цен на автотопливо продолжился.Согласно анализу Минфина, это произошло не потому, что увеличили свои доходы владельцы АЗС, а в силу роста цен на бензин и нефть на бирже в Роттердаме.

https://ria.ru/20220620/neft-1796589985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

чехия, в мире, бензин, цены