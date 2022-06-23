https://ria.ru/20220623/aviakatastrofa-1797450936.html

В авиакатастрофе в Венесуэле погибли шесть человек

В авиакатастрофе в Венесуэле погибли шесть человек - РИА Новости, 23.06.2022

В авиакатастрофе в Венесуэле погибли шесть человек

Бизнес-джет Learjet 55C потерпел крушение в районе ущелья Валье-дель-Туй к югу от Каракаса в Венесуэле, личности погибших установлены, сообщил журналист Хавьер... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T04:53

2022-06-23T04:53

2022-06-23T06:16

в мире

венесуэла

мехико

хавьер майорка

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МЕХИКО, 23 июн — РИА Новости. Бизнес-джет Learjet 55C потерпел крушение в районе ущелья Валье-дель-Туй к югу от Каракаса в Венесуэле, личности погибших установлены, сообщил журналист Хавьер Майорка.Информацию о крушении самолета подтверждают данные сервиса Flightradar — борт с этим номером провел в воздухе 29 минут, прежде чем окончательно потерять скорость и высоту в указанном районе.По сведениям журналиста, которые позднее подтвердили СМИ, среди погибших были два члена экипажа и четверо пассажиров, включая президента футбольного клуба Estudiantes de Mérida Кристиана Тони.

https://ria.ru/20220609/morpekhi-1794418860.html

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в мире, венесуэла, мехико, хавьер майорка