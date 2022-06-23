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В авиакатастрофе в Венесуэле погибли шесть человек - РИА Новости, 23.06.2022
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В авиакатастрофе в Венесуэле погибли шесть человек
В авиакатастрофе в Венесуэле погибли шесть человек - РИА Новости, 23.06.2022
В авиакатастрофе в Венесуэле погибли шесть человек
Бизнес-джет Learjet 55C потерпел крушение в районе ущелья Валье-дель-Туй к югу от Каракаса в Венесуэле, личности погибших установлены, сообщил журналист Хавьер... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T04:53
2022-06-23T06:16
в мире
венесуэла
мехико
хавьер майорка
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МЕХИКО, 23 июн — РИА Новости. Бизнес-джет Learjet 55C потерпел крушение в районе ущелья Валье-дель-Туй к югу от Каракаса в Венесуэле, личности погибших установлены, сообщил журналист Хавьер Майорка.Информацию о крушении самолета подтверждают данные сервиса Flightradar — борт с этим номером провел в воздухе 29 минут, прежде чем окончательно потерять скорость и высоту в указанном районе.По сведениям журналиста, которые позднее подтвердили СМИ, среди погибших были два члена экипажа и четверо пассажиров, включая президента футбольного клуба Estudiantes de Mérida Кристиана Тони.
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в мире, венесуэла, мехико, хавьер майорка
04:53 23.06.2022 (обновлено: 06:16 23.06.2022)
 
В авиакатастрофе в Венесуэле погибли шесть человек

Журналист Майорка: в авиакатастрофе к югу от Каракаса в Венесуэле погибли шесть человек

© Pixabay / NanuVisual Панорама Каракаса, Венесуэла
Панорама Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Pixabay / NanuVisual
Панорама Каракаса, Венесуэла. Архивное фото
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МЕХИКО, 23 июн — РИА Новости. Бизнес-джет Learjet 55C потерпел крушение в районе ущелья Валье-дель-Туй к югу от Каракаса в Венесуэле, личности погибших установлены, сообщил журналист Хавьер Майорка.

"Пожарные обнаружили остатки самолета Learjet YV3304, рухнувшего в секторе Каухарито муниципалитета Кристобаль Рохас. Выживших не было. Согласно последним сообщениям, судно вылетело из Пуэрто-Кабельо с шестью людьми на борту и направлялось в аэропорт Каракаса", — написал в своем блоге Майорка.

Информацию о крушении самолета подтверждают данные сервиса Flightradar — борт с этим номером провел в воздухе 29 минут, прежде чем окончательно потерять скорость и высоту в указанном районе.
По сведениям журналиста, которые позднее подтвердили СМИ, среди погибших были два члена экипажа и четверо пассажиров, включая президента футбольного клуба Estudiantes de Mérida Кристиана Тони.
Конвертоплан - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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