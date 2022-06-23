https://ria.ru/20220623/ateizm-1797490190.html

"Коммунисты России" откажутся от радикального атеизма на съезде партии

"Коммунисты России" откажутся от радикального атеизма на съезде партии - РИА Новости, 23.06.2022

"Коммунисты России" откажутся от радикального атеизма на съезде партии

"Коммунисты России" обсудят новую роль партии на съезде 26 июня, которая предполагает в том числе отказ от радикального атеизма, рассказал председатель... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:44

2022-06-23T10:44

2022-06-23T10:44

коммунисты россии

политика

россия

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. "Коммунисты России" обсудят новую роль партии на съезде 26 июня, которая предполагает в том числе отказ от радикального атеизма, рассказал председатель центрального комитета партии Сергей Малинкович."Пройдет масштабный съезд. Мы ожидаем участие представителей более 70 регионов, то есть почти всех отделений… Этот съезд, как и было запланировано на съезде 18 марта, на котором у нас поменялось немного руководство, подведет итоги работы в течение трех месяцев в новом составе. Ну и конечно, так как тот был съезд чрезвычайный, а этот съезд уже с самым широким представительством, он будет определять, ну, во-первых, ту ситуацию, в которой сейчас находится Россия – даст оценку. Мы считаем, что Россия сейчас в авангарде борьбы против империализма. Вот об этом съезд будет говорить. И об этом будет мой доклад. Он так и называется – "Новая роль России как центра борьбы против западного империализма". Второй момент, который съезд обсудит – это новая роль партии, обновленная – поскольку поменялось руководство и поменялись подходы," - сказал Малинкович.В качестве одного из важных изменений Малинкович назвал отказ от радикального атеизма."Партия наша отказалась от радикального атеизма, который прежнее руководство, на мой взгляд, навязывало ей, во-вторых, партия выбрала роль активной поддержки действий власти, но не всех действий, а тех действий, которые нацелены на импортозамещение, на усиление обороноспособности страны, на консолидацию общества и на возвращение к советскому. Вот в этих вопросах мы как бы подставляем власти плечо. Вот новый облик партии такой. Если раньше партия практически все отвергала, то сейчас она в этом смысле является надежной опорой," - сказал он.Также на съезде обсудят кадровое обновление партии."У нас меняются секретари комитетов, руководители региональных отделений почти в 30% регионов. Это обновление будет обсуждаться на съезде", - уточнил Малинкович.На съезде будет избран совет партии, центральный комитет партии и председатель партии.

https://ria.ru/20220623/gosduma-1797474147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коммунисты россии, политика, россия