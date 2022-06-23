https://ria.ru/20220623/ateizm-1797490190.html
"Коммунисты России" откажутся от радикального атеизма на съезде партии
"Коммунисты России" откажутся от радикального атеизма на съезде партии - РИА Новости, 23.06.2022
"Коммунисты России" откажутся от радикального атеизма на съезде партии
"Коммунисты России" обсудят новую роль партии на съезде 26 июня, которая предполагает в том числе отказ от радикального атеизма, рассказал председатель... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:44
2022-06-23T10:44
2022-06-23T10:44
коммунисты россии
политика
россия
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. "Коммунисты России" обсудят новую роль партии на съезде 26 июня, которая предполагает в том числе отказ от радикального атеизма, рассказал председатель центрального комитета партии Сергей Малинкович."Пройдет масштабный съезд. Мы ожидаем участие представителей более 70 регионов, то есть почти всех отделений… Этот съезд, как и было запланировано на съезде 18 марта, на котором у нас поменялось немного руководство, подведет итоги работы в течение трех месяцев в новом составе. Ну и конечно, так как тот был съезд чрезвычайный, а этот съезд уже с самым широким представительством, он будет определять, ну, во-первых, ту ситуацию, в которой сейчас находится Россия – даст оценку. Мы считаем, что Россия сейчас в авангарде борьбы против империализма. Вот об этом съезд будет говорить. И об этом будет мой доклад. Он так и называется – "Новая роль России как центра борьбы против западного империализма". Второй момент, который съезд обсудит – это новая роль партии, обновленная – поскольку поменялось руководство и поменялись подходы," - сказал Малинкович.В качестве одного из важных изменений Малинкович назвал отказ от радикального атеизма."Партия наша отказалась от радикального атеизма, который прежнее руководство, на мой взгляд, навязывало ей, во-вторых, партия выбрала роль активной поддержки действий власти, но не всех действий, а тех действий, которые нацелены на импортозамещение, на усиление обороноспособности страны, на консолидацию общества и на возвращение к советскому. Вот в этих вопросах мы как бы подставляем власти плечо. Вот новый облик партии такой. Если раньше партия практически все отвергала, то сейчас она в этом смысле является надежной опорой," - сказал он.Также на съезде обсудят кадровое обновление партии."У нас меняются секретари комитетов, руководители региональных отделений почти в 30% регионов. Это обновление будет обсуждаться на съезде", - уточнил Малинкович.На съезде будет избран совет партии, центральный комитет партии и председатель партии.
https://ria.ru/20220623/gosduma-1797474147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коммунисты россии, политика, россия
"Коммунисты России" откажутся от радикального атеизма на съезде партии
Глава ЦК Малинкович: "Коммунисты России" откажутся от радикального атеизма на съезде
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. "Коммунисты России" обсудят новую роль партии на съезде 26 июня, которая предполагает в том числе отказ от радикального атеизма, рассказал председатель центрального комитета партии Сергей Малинкович.
"Пройдет масштабный съезд. Мы ожидаем участие представителей более 70 регионов, то есть почти всех отделений… Этот съезд, как и было запланировано на съезде 18 марта, на котором у нас поменялось немного руководство, подведет итоги работы в течение трех месяцев в новом составе. Ну и конечно, так как тот был съезд чрезвычайный, а этот съезд уже с самым широким представительством, он будет определять, ну, во-первых, ту ситуацию, в которой сейчас находится Россия
– даст оценку. Мы считаем, что Россия сейчас в авангарде борьбы против империализма. Вот об этом съезд будет говорить. И об этом будет мой доклад. Он так и называется – "Новая роль России как центра борьбы против западного империализма". Второй момент, который съезд обсудит – это новая роль партии, обновленная – поскольку поменялось руководство и поменялись подходы," - сказал Малинкович.
В качестве одного из важных изменений Малинкович назвал отказ от радикального атеизма.
"Партия наша отказалась от радикального атеизма, который прежнее руководство, на мой взгляд, навязывало ей, во-вторых, партия выбрала роль активной поддержки действий власти, но не всех действий, а тех действий, которые нацелены на импортозамещение, на усиление обороноспособности страны, на консолидацию общества и на возвращение к советскому. Вот в этих вопросах мы как бы подставляем власти плечо. Вот новый облик партии такой. Если раньше партия практически все отвергала, то сейчас она в этом смысле является надежной опорой," - сказал он.
Также на съезде обсудят кадровое обновление партии.
"У нас меняются секретари комитетов, руководители региональных отделений почти в 30% регионов. Это обновление будет обсуждаться на съезде", - уточнил Малинкович.
На съезде будет избран совет партии, центральный комитет партии и председатель партии.