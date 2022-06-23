https://ria.ru/20220623/arkhitektory-1797575891.html

В Калуге открылось заседание Совета главных архитекторов регионов России

В Калуге открылось заседание Совета главных архитекторов регионов России - РИА Новости, 23.06.2022

В Калуге открылось заседание Совета главных архитекторов регионов России

Пятидесятое заседание Совета главных архитекторов субъектов России и муниципальных образований открылось в Калуге и собрало специалистов более чем из 80 городов РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:16

2022-06-23T14:16

2022-06-23T14:16

калужская область

калуга

владислав шапша

сергей музыченко

россия

архитекторы

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КАЛУГА, 23 июн – РИА Новости. Пятидесятое заседание Совета главных архитекторов субъектов России и муниципальных образований открылось в Калуге и собрало специалистов более чем из 80 городов страны, сообщает правительство Калужской области.Сообщается, что в четверг в Калуге губернатор Владислав Шапша принял участие в юбилейном 50-м заседании Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Приветствуя участников заседания, Владислав Шапша отметил, что в настоящее время у жителей меняется отношение к благоустройству своих городов - как больших, так и малых. По его словам, благодаря активности жителей и федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" появляются десятки новых объектов, новых точек притяжения.По оценке главы региона, новая стратегия развития строительной отрасли, которая была озвучена на заседании президиума Госсовета России, открывает дополнительные возможности для решения многих вопросов как в сфере строительства, так и в архитектуре. Присутствующий на открытии Совета заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Сергей Музыченко в свою очередь подчеркнул, что стратегия развития строительной отрасли направлена на создание комфортной среды для жителей страны.По данным правительства Калужской области, в течение трех дней в регионе будут работать главные архитекторы более чем из 80 городов страны. Мероприятия пройдут в Калуге, Боровском и Дзержинском районах. Архитекторы обменяются опытом в сфере архитектурно-градостроительной деятельности, примут участие в формировании законодательной, нормативной и правовой базы, обсудят различные аспекты архитектурной и градостроительной практики.

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калуга, владислав шапша, сергей музыченко, россия, архитекторы