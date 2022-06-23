В Калуге открылось заседание Совета главных архитекторов регионов России
В Калуге открылось пятидесятое заседание Совета главных архитекторов субъектов России
Город Калуга. Музей космонавтики и планетарий. Архивное фото
КАЛУГА, 23 июн – РИА Новости. Пятидесятое заседание Совета главных архитекторов субъектов России и муниципальных образований открылось в Калуге и собрало специалистов более чем из 80 городов страны, сообщает правительство Калужской области.
Сообщается, что в четверг в Калуге губернатор Владислав Шапша принял участие в юбилейном 50-м заседании Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Приветствуя участников заседания, Владислав Шапша отметил, что в настоящее время у жителей меняется отношение к благоустройству своих городов - как больших, так и малых. По его словам, благодаря активности жителей и федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" появляются десятки новых объектов, новых точек притяжения.
"Наши города побеждают во Всероссийских конкурсах благоустройства малых городов и исторических поселений. Я рад, что отношение людей к городской среде меняется. И это не указание сверху, не приказ, а движение от своего дома, от своего подъезда вперед к жизни в комфортной городской среде, в комфортном городе, в комфортном регионе", - сказал губернатор.
По оценке главы региона, новая стратегия развития строительной отрасли, которая была озвучена на заседании президиума Госсовета России, открывает дополнительные возможности для решения многих вопросов как в сфере строительства, так и в архитектуре. Присутствующий на открытии Совета заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Сергей Музыченко в свою очередь подчеркнул, что стратегия развития строительной отрасли направлена на создание комфортной среды для жителей страны.
"Нам необходимо строить 120 миллионов квадратных метров жилья в год. Это жилье должно быть размещено и спланировано таким образом, чтобы мы не думали, где мы будем работать завтра, чтобы не было маятниковой миграции, чтобы мы понимали, что каждый ребенок пойдет в школу и детский сад рядом с домом. Это основа комфортной среды. Все это можно сделать только при непосредственном участии архитекторов", - подчеркнул замминистра.
По данным правительства Калужской области, в течение трех дней в регионе будут работать главные архитекторы более чем из 80 городов страны. Мероприятия пройдут в Калуге, Боровском и Дзержинском районах. Архитекторы обменяются опытом в сфере архитектурно-градостроительной деятельности, примут участие в формировании законодательной, нормативной и правовой базы, обсудят различные аспекты архитектурной и градостроительной практики.