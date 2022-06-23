https://ria.ru/20220623/arest-1797590993.html
Суд в Москве заочно арестовал украинского военного Бурковского
Суд в Москве заочно арестовал украинского военного Бурковского - РИА Новости, 23.06.2022
Суд в Москве заочно арестовал украинского военного Бурковского
Савеловский суд Москвы заочно арестовал украинского военного Сергея Бурковского по обвинению в применении запрещенных методов ведения войны, сообщили РИА... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:05
2022-06-23T15:05
2022-06-23T15:05
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы заочно арестовал украинского военного Сергея Бурковского по обвинению в применении запрещенных методов ведения войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением суда Бурковскому С.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ - с момента передачи его правоохранительным органам РФ", - сказали в пресс-службе.По данным суда, ему вменяется часть 1 статьи 336 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), санкция которой предусматривает наказание на срок до 20 лет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, вооруженные силы украины, москва, ситуация в днр и лнр
Суд в Москве заочно арестовал украинского военного Бурковского
Савеловский суд Москвы заочно арестовал украинского военного Бурковского по статье 336 УК