https://ria.ru/20220623/arest-1797590993.html

Суд в Москве заочно арестовал украинского военного Бурковского

Суд в Москве заочно арестовал украинского военного Бурковского - РИА Новости, 23.06.2022

Суд в Москве заочно арестовал украинского военного Бурковского

Савеловский суд Москвы заочно арестовал украинского военного Сергея Бурковского по обвинению в применении запрещенных методов ведения войны, сообщили РИА... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:05

2022-06-23T15:05

2022-06-23T15:05

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы заочно арестовал украинского военного Сергея Бурковского по обвинению в применении запрещенных методов ведения войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением суда Бурковскому С.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ - с момента передачи его правоохранительным органам РФ", - сказали в пресс-службе.По данным суда, ему вменяется часть 1 статьи 336 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), санкция которой предусматривает наказание на срок до 20 лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, украина, вооруженные силы украины, москва, ситуация в днр и лнр