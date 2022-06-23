08:52 23.06.2022 (обновлено: 08:53 23.06.2022)
В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-30
Минздрав Якутии: двое пострадавших при посадке Ан-30 находятся в состоянии средней тяжести
© РИА НовостиНа месте жесткой посадки самолета Ан-30 в Якутии
© РИА Новости
На месте жесткой посадки самолета Ан-30 в Якутии
ЯКУТСК, 23 июн – РИА Новости. Два человека были госпитализированы после жесткой посадки Ан-30 в Якутии, в состоянии средней тяжести их перевезли в Якутск, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
По информации минздрава, семь человек, находившихся на борту самолета Ан-30, были оперативно доставлены бригадой скорой помощи в центральную районную больницу села Оленек, где им оказана экстренная медицинская помощь.
"После осмотра пятерым назначено амбулаторное лечение, двое пострадавших были госпитализированы с различными травмами. Их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. После телемедицинских консультаций принято решение транспортировать их в Якутск. На данный момент санитарный рейс доставил пострадавших в Якутск. Все необходимое лечение пациенты получают в полном объеме", - отметили в пресс-службе.
Ан-30М был обнаружен на берегу реки в 17 километрах от аэродрома "Оленёк", власти и спасатели накануне сообщали, что пострадали трое из семи членов экипажа. Воздушное судно является самолетом-зондировщиком по вызыванию искусственных дождей. Возбуждено дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).