https://ria.ru/20220623/an-30-1797463047.html

В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-30

В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-30 - РИА Новости, 23.06.2022

В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-30

Два человека были госпитализированы после жесткой посадки Ан-30 в Якутии, в состоянии средней тяжести их перевезли в Якутск, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T08:52

2022-06-23T08:52

2022-06-23T08:53

происшествия

якутск

республика саха (якутия)

ан-30

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ЯКУТСК, 23 июн – РИА Новости. Два человека были госпитализированы после жесткой посадки Ан-30 в Якутии, в состоянии средней тяжести их перевезли в Якутск, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.По информации минздрава, семь человек, находившихся на борту самолета Ан-30, были оперативно доставлены бригадой скорой помощи в центральную районную больницу села Оленек, где им оказана экстренная медицинская помощь."После осмотра пятерым назначено амбулаторное лечение, двое пострадавших были госпитализированы с различными травмами. Их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. После телемедицинских консультаций принято решение транспортировать их в Якутск. На данный момент санитарный рейс доставил пострадавших в Якутск. Все необходимое лечение пациенты получают в полном объеме", - отметили в пресс-службе.Ан-30М был обнаружен на берегу реки в 17 километрах от аэродрома "Оленёк", власти и спасатели накануне сообщали, что пострадали трое из семи членов экипажа. Воздушное судно является самолетом-зондировщиком по вызыванию искусственных дождей. Возбуждено дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

https://ria.ru/20220622/samolet-1797335200.html

якутск

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, якутск, республика саха (якутия), ан-30