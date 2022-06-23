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В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-30 - РИА Новости, 23.06.2022
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В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-30
В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-30 - РИА Новости, 23.06.2022
В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-30
Два человека были госпитализированы после жесткой посадки Ан-30 в Якутии, в состоянии средней тяжести их перевезли в Якутск, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T08:52
2022-06-23T08:53
происшествия
якутск
республика саха (якутия)
ан-30
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ЯКУТСК, 23 июн – РИА Новости. Два человека были госпитализированы после жесткой посадки Ан-30 в Якутии, в состоянии средней тяжести их перевезли в Якутск, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.По информации минздрава, семь человек, находившихся на борту самолета Ан-30, были оперативно доставлены бригадой скорой помощи в центральную районную больницу села Оленек, где им оказана экстренная медицинская помощь."После осмотра пятерым назначено амбулаторное лечение, двое пострадавших были госпитализированы с различными травмами. Их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. После телемедицинских консультаций принято решение транспортировать их в Якутск. На данный момент санитарный рейс доставил пострадавших в Якутск. Все необходимое лечение пациенты получают в полном объеме", - отметили в пресс-службе.Ан-30М был обнаружен на берегу реки в 17 километрах от аэродрома "Оленёк", власти и спасатели накануне сообщали, что пострадали трое из семи членов экипажа. Воздушное судно является самолетом-зондировщиком по вызыванию искусственных дождей. Возбуждено дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
https://ria.ru/20220622/samolet-1797335200.html
якутск
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происшествия, якутск, республика саха (якутия), ан-30
08:52 23.06.2022 (обновлено: 08:53 23.06.2022)
 
В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-30

Минздрав Якутии: двое пострадавших при посадке Ан-30 находятся в состоянии средней тяжести

© РИА НовостиНа месте жесткой посадки самолета Ан-30 в Якутии
На месте жесткой посадки самолета Ан-30 в Якутии
© РИА Новости
На месте жесткой посадки самолета Ан-30 в Якутии
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 23 июн – РИА Новости. Два человека были госпитализированы после жесткой посадки Ан-30 в Якутии, в состоянии средней тяжести их перевезли в Якутск, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
По информации минздрава, семь человек, находившихся на борту самолета Ан-30, были оперативно доставлены бригадой скорой помощи в центральную районную больницу села Оленек, где им оказана экстренная медицинская помощь.
"После осмотра пятерым назначено амбулаторное лечение, двое пострадавших были госпитализированы с различными травмами. Их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. После телемедицинских консультаций принято решение транспортировать их в Якутск. На данный момент санитарный рейс доставил пострадавших в Якутск. Все необходимое лечение пациенты получают в полном объеме", - отметили в пресс-службе.
Ан-30М был обнаружен на берегу реки в 17 километрах от аэродрома "Оленёк", власти и спасатели накануне сообщали, что пострадали трое из семи членов экипажа. Воздушное судно является самолетом-зондировщиком по вызыванию искусственных дождей. Возбуждено дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
На месте жесткой посадки самолета Ан-30 в Якутии
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ПроисшествияЯкутскРеспублика Саха (Якутия)Ан-30
 
 
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