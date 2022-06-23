https://ria.ru/20220623/albaniya-1797616691.html

Премьер Албании сравнил евроинтеграцию с пьесой "В ожидании Годо"

Премьер Албании сравнил евроинтеграцию с пьесой "В ожидании Годо" - РИА Новости, 23.06.2022

Премьер Албании сравнил евроинтеграцию с пьесой "В ожидании Годо"

Премьер Албании Эди Рама на полях саммита ЕС – Западные Балканы иронично провел параллели между евроинтеграцией и пьесой "В ожидании Годо" Сэмюэла Беккета. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:24

2022-06-23T16:24

2022-06-23T16:32

в мире

александр вучич

албания

северная македония

брюссель

евросоюз

эди рама

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БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Премьер Албании Эди Рама на полях саммита ЕС – Западные Балканы иронично провел параллели между евроинтеграцией и пьесой "В ожидании Годо" Сэмюэла Беккета.Главные герои абсурдистской пьесы по сюжету застряли на неопределенное время в одном и том же месте в ожидании некоего Годо, который, как считают герои, наполнит смыслом их существование.В Брюсселе в четверг состоялся саммит руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан, а также самопровозглашенного Косово. Основные заявленные темы - прогресс в интеграции в ЕС и вызовы, возникшие из-за спецоперации России на Украине.Рама опубликовал в Instagram* свое селфи в ярко-красном галстуке вместе с премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски на полях саммита.Перед началом встречи лидеров стран Западных Балкан с руководством ЕС он напомнил, что Албания является кандидатом в ЕС девятый год, Северная Македония – 17 лет и посоветовал народу Украины не питать иллюзий в связи с ожидаемым получением статуса кандидата в ЕС.Рама, премьер Северной Македонии и президент Сербии Александр Вучич только после консультаций с министрами и друг с другом в среду подтвердили решение вместе поехать в Брюссель.Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, переговоры о вступлении открыла в 2014 году. Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье несколько раз ожидали получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении, но решение все время откладывается.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220623/evrosoyuz-1797503664.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

албания

северная македония

брюссель

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Дарья Буймова

в мире, александр вучич, албания, северная македония, брюссель, евросоюз, эди рама