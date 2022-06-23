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Премьер Албании сравнил евроинтеграцию с пьесой "В ожидании Годо" - РИА Новости, 23.06.2022
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Премьер Албании сравнил евроинтеграцию с пьесой "В ожидании Годо"
Премьер Албании сравнил евроинтеграцию с пьесой "В ожидании Годо" - РИА Новости, 23.06.2022
Премьер Албании сравнил евроинтеграцию с пьесой "В ожидании Годо"
Премьер Албании Эди Рама на полях саммита ЕС – Западные Балканы иронично провел параллели между евроинтеграцией и пьесой "В ожидании Годо" Сэмюэла Беккета. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:24
2022-06-23T16:32
в мире
александр вучич
албания
северная македония
брюссель
евросоюз
эди рама
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БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Премьер Албании Эди Рама на полях саммита ЕС – Западные Балканы иронично провел параллели между евроинтеграцией и пьесой "В ожидании Годо" Сэмюэла Беккета.Главные герои абсурдистской пьесы по сюжету застряли на неопределенное время в одном и том же месте в ожидании некоего Годо, который, как считают герои, наполнит смыслом их существование.В Брюсселе в четверг состоялся саммит руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан, а также самопровозглашенного Косово. Основные заявленные темы - прогресс в интеграции в ЕС и вызовы, возникшие из-за спецоперации России на Украине.Рама опубликовал в Instagram* свое селфи в ярко-красном галстуке вместе с премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски на полях саммита.Перед началом встречи лидеров стран Западных Балкан с руководством ЕС он напомнил, что Албания является кандидатом в ЕС девятый год, Северная Македония – 17 лет и посоветовал народу Украины не питать иллюзий в связи с ожидаемым получением статуса кандидата в ЕС.Рама, премьер Северной Македонии и президент Сербии Александр Вучич только после консультаций с министрами и друг с другом в среду подтвердили решение вместе поехать в Брюссель.Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, переговоры о вступлении открыла в 2014 году. Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье несколько раз ожидали получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении, но решение все время откладывается.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220623/evrosoyuz-1797503664.html
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албания
северная македония
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в мире, александр вучич, албания, северная македония, брюссель, евросоюз, эди рама
16:24 23.06.2022 (обновлено: 16:32 23.06.2022)
 
Премьер Албании сравнил евроинтеграцию с пьесой "В ожидании Годо"

Премьер Албании Эди Рама сравнил евроинтеграцию с пьесой "В ожидании Годо"

© AFP 2022 / Kenzo TribouillardПремьер Албании Эди Рама на саммите ЕС в Брюсселе. 23 июня 2022
Премьер Албании Эди Рама на саммите ЕС в Брюсселе. 23 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / Kenzo Tribouillard
Премьер Албании Эди Рама на саммите ЕС в Брюсселе. 23 июня 2022
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БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Премьер Албании Эди Рама на полях саммита ЕС – Западные Балканы иронично провел параллели между евроинтеграцией и пьесой "В ожидании Годо" Сэмюэла Беккета.
Главные герои абсурдистской пьесы по сюжету застряли на неопределенное время в одном и том же месте в ожидании некоего Годо, который, как считают герои, наполнит смыслом их существование.
Улица Киева - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
11:22
Премьер Албании посоветовал Киеву не питать иллюзий из-за статуса кандидата
В Брюсселе в четверг состоялся саммит руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан, а также самопровозглашенного Косово. Основные заявленные темы - прогресс в интеграции в ЕС и вызовы, возникшие из-за спецоперации России на Украине.
Рама опубликовал в Instagram* свое селфи в ярко-красном галстуке вместе с премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски на полях саммита.
"Все еще ожидаете Годо? Нет, мы привыкли к этой шараде больше, чем кто-либо другой и мы привержены стимуляции модернизации наших государств и нашего региона с непоколебимым европейским духом", - иронично подписал фото албанский премьер.
Перед началом встречи лидеров стран Западных Балкан с руководством ЕС он напомнил, что Албания является кандидатом в ЕС девятый год, Северная Македония – 17 лет и посоветовал народу Украины не питать иллюзий в связи с ожидаемым получением статуса кандидата в ЕС.
Рама, премьер Северной Македонии и президент Сербии Александр Вучич только после консультаций с министрами и друг с другом в среду подтвердили решение вместе поехать в Брюссель.
Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, переговоры о вступлении открыла в 2014 году. Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье несколько раз ожидали получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении, но решение все время откладывается.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 08:00
Украину гонят умирать за статус кандидата в члены ЕС
 
В миреАлександр ВучичАлбанияСеверная МакедонияБрюссельЕвросоюзЭди Рама
 
 
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