16:24 23.06.2022 (обновлено: 16:32 23.06.2022)
Премьер Албании сравнил евроинтеграцию с пьесой "В ожидании Годо"
Премьер Албании Эди Рама сравнил евроинтеграцию с пьесой "В ожидании Годо"
Премьер Албании Эди Рама на саммите ЕС в Брюсселе. 23 июня 2022
БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Премьер Албании Эди Рама на полях саммита ЕС – Западные Балканы иронично провел параллели между евроинтеграцией и пьесой "В ожидании Годо" Сэмюэла Беккета.
Главные герои абсурдистской пьесы по сюжету застряли на неопределенное время в одном и том же месте в ожидании некоего Годо, который, как считают герои, наполнит смыслом их существование.
Рама опубликовал в Instagram* свое селфи в ярко-красном галстуке вместе с премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски на полях саммита.
"Все еще ожидаете Годо? Нет, мы привыкли к этой шараде больше, чем кто-либо другой и мы привержены стимуляции модернизации наших государств и нашего региона с непоколебимым европейским духом", - иронично подписал фото албанский премьер.
Перед началом встречи лидеров стран Западных Балкан с руководством ЕС он напомнил, что Албания является кандидатом в ЕС девятый год, Северная Македония – 17 лет и посоветовал народу Украины не питать иллюзий в связи с ожидаемым получением статуса кандидата в ЕС.
Рама, премьер Северной Македонии и президент Сербии Александр Вучич только после консультаций с министрами и друг с другом в среду подтвердили решение вместе поехать в Брюссель.
Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, переговоры о вступлении открыла в 2014 году. Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье несколько раз ожидали получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении, но решение все время откладывается.
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