https://ria.ru/20220623/aksessuary-1797462047.html
В России подскочили продажи аксессуаров, показало исследование
В России подскочили продажи аксессуаров, показало исследование - РИА Новости, 23.06.2022
В России подскочили продажи аксессуаров, показало исследование
Спрос среди россиян на различные аксессуары в июне вырос более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом продажи бижутерии... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T08:39
2022-06-23T08:39
2022-06-23T08:39
ozon
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/65/1486376504_0:207:3020:1906_1920x0_80_0_0_e7cd5267db2931fa74eddad4f93880f3.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Спрос среди россиян на различные аксессуары в июне вырос более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом продажи бижутерии выросли в 3,4 раза, свидетельствуют данные маркетплейса Ozon, имеющиеся в распоряжении РИА Новости."В июне 2022 года продажи бижутерии на маркетплейсе выросли в 3,4 раза год к году, ювелирных украшений - в 2,5 раза, сумок - в 2,4 раза, ремней и часов - в 2,3 раза, шарфов и солнцезащитных очков - в 2,2 раза", - говорится в исследовании.При этом треть россиян носят аксессуары каждый день, каждый пятый дополняет ими свой образ, когда идет на работу или просто по настроению, а для каждого десятого это те детали, без которых нельзя появиться на свидании или в театре. Почти четверть респондентов считают аксессуары обязательным атрибутом и показателем хорошего вкуса.Отмечается, что, по мнению трети россиян, одновременно можно носить не больше 1-2 аксессуаров. Четверть опрошенных готова расширить список до трех, а 14% - до пяти. Каждый пятый (19%) предпочитает полную свободу в выборе аксессуаров и полагает, что одновременно в туалете может быть сколько угодно дополнительных деталей, причем они не должны сочетаться между собой по цвету, фактуре и прочему."Новые аксессуары 22% россиян покупает себе не реже раза в полгода, 17% - каждый месяц, а каждый пятый - просто по настроению, не ограничивая себя временными рамками", - добавляется в материалах.
https://ria.ru/20220622/oysho-1797351303.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/65/1486376504_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_9befa29548982d396330cec802708db2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ozon, общество, россия
В России подскочили продажи аксессуаров, показало исследование
Ozon: спрос на аксессуары в России вырос более чем в два раза в июне
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Спрос среди россиян на различные аксессуары в июне вырос более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом продажи бижутерии выросли в 3,4 раза, свидетельствуют данные маркетплейса Ozon, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"В июне 2022 года продажи бижутерии на маркетплейсе выросли в 3,4 раза год к году, ювелирных украшений - в 2,5 раза, сумок - в 2,4 раза, ремней и часов - в 2,3 раза, шарфов и солнцезащитных очков - в 2,2 раза", - говорится в исследовании.
При этом треть россиян носят аксессуары каждый день, каждый пятый дополняет ими свой образ, когда идет на работу или просто по настроению, а для каждого десятого это те детали, без которых нельзя появиться на свидании или в театре. Почти четверть респондентов считают аксессуары обязательным атрибутом и показателем хорошего вкуса.
Отмечается, что, по мнению трети россиян, одновременно можно носить не больше 1-2 аксессуаров. Четверть опрошенных готова расширить список до трех, а 14% - до пяти. Каждый пятый (19%) предпочитает полную свободу в выборе аксессуаров и полагает, что одновременно в туалете может быть сколько угодно дополнительных деталей, причем они не должны сочетаться между собой по цвету, фактуре и прочему.
"Новые аксессуары 22% россиян покупает себе не реже раза в полгода, 17% - каждый месяц, а каждый пятый - просто по настроению, не ограничивая себя временными рамками", - добавляется в материалах.