https://ria.ru/20220623/aksessuary-1797462047.html

В России подскочили продажи аксессуаров, показало исследование

В России подскочили продажи аксессуаров, показало исследование - РИА Новости, 23.06.2022

В России подскочили продажи аксессуаров, показало исследование

Спрос среди россиян на различные аксессуары в июне вырос более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом продажи бижутерии... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T08:39

2022-06-23T08:39

2022-06-23T08:39

ozon

общество

россия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Спрос среди россиян на различные аксессуары в июне вырос более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом продажи бижутерии выросли в 3,4 раза, свидетельствуют данные маркетплейса Ozon, имеющиеся в распоряжении РИА Новости."В июне 2022 года продажи бижутерии на маркетплейсе выросли в 3,4 раза год к году, ювелирных украшений - в 2,5 раза, сумок - в 2,4 раза, ремней и часов - в 2,3 раза, шарфов и солнцезащитных очков - в 2,2 раза", - говорится в исследовании.При этом треть россиян носят аксессуары каждый день, каждый пятый дополняет ими свой образ, когда идет на работу или просто по настроению, а для каждого десятого это те детали, без которых нельзя появиться на свидании или в театре. Почти четверть респондентов считают аксессуары обязательным атрибутом и показателем хорошего вкуса.Отмечается, что, по мнению трети россиян, одновременно можно носить не больше 1-2 аксессуаров. Четверть опрошенных готова расширить список до трех, а 14% - до пяти. Каждый пятый (19%) предпочитает полную свободу в выборе аксессуаров и полагает, что одновременно в туалете может быть сколько угодно дополнительных деталей, причем они не должны сочетаться между собой по цвету, фактуре и прочему."Новые аксессуары 22% россиян покупает себе не реже раза в полгода, 17% - каждый месяц, а каждый пятый - просто по настроению, не ограничивая себя временными рамками", - добавляется в материалах.

https://ria.ru/20220622/oysho-1797351303.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ozon, общество, россия