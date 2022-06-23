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Лидеры БРИКС выступили за мирный, безопасный и стабильный Афганистан - РИА Новости, 23.06.2022
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Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20220623/afganistan-1797655325.html
Лидеры БРИКС выступили за мирный, безопасный и стабильный Афганистан
Лидеры БРИКС выступили за мирный, безопасный и стабильный Афганистан - РИА Новости, 23.06.2022
Лидеры БРИКС выступили за мирный, безопасный и стабильный Афганистан
БРИКС выступает в поддержку мирного, безопасного и стабильного Афганистана с уважением его суверенитета и территориальной целостности, текст Пекинской... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:46
2022-06-23T17:57
в мире
афганистан
брикс
захват власти в афганистане талибами
россия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. БРИКС выступает в поддержку мирного, безопасного и стабильного Афганистана с уважением его суверенитета и территориальной целостности, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."Мы решительно выступаем в поддержку мирного, безопасного и стабильного Афганистана, при этом отмечая необходимость уважения его суверенитета, независимости, территориальной целостности, национального единства и невмешательства в его внутренние дела", - говорится в тексте декларации."Мы подчеркиваем необходимость поддержки всеми сторонами властей Афганистана в достижении национального примирения посредством диалога и переговоров, и формировании основанной на широком участии, инклюзивной и представительной политической структуры", - говорится в сообщении."Мы подчеркиваем, что территория Афганистана не должна быть использована для создания угрозы любой стране или нападения на любую страну, для укрытия или подготовки террористов, а также для планирования или финансирования террористических актов, а также вновь заявляем о важности борьбы с терроризмом в Афганистане", - говорится в тексте декларации. Кроме того, лидеры БРИКС призывают власти Афганистана к борьбе с наркопреступностью для освобождения страны от проблемы наркотиков.Также страны БРИКС призвали к незамедлительному оказанию гуманитарной помощи афганскому народу. "Мы подчеркиваем необходимость незамедлительного оказания гуманитарной помощи афганскому народу и обеспечения гарантий основных прав всех афганцев, в том числе женщин, детей и различных этнических групп", - говорится в декларации.
https://ria.ru/20220623/afganistan-1797636207.html
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в мире, афганистан, брикс, россия, бразилия, индия, китай, юар
Материал дополняется
17:46 23.06.2022 (обновлено: 17:57 23.06.2022)
 
Лидеры БРИКС выступили за мирный, безопасный и стабильный Афганистан

Лидеры БРИКС заявили о необходимости достичь национального примирения в Афганистане

© AP Photo / Hussein MallaТалибы молятся в супермаркете в Кабуле, Афганистан
Талибы молятся в супермаркете в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Hussein Malla
Талибы молятся в супермаркете в Кабуле, Афганистан. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. БРИКС выступает в поддержку мирного, безопасного и стабильного Афганистана с уважением его суверенитета и территориальной целостности, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля.
"Мы решительно выступаем в поддержку мирного, безопасного и стабильного Афганистана, при этом отмечая необходимость уважения его суверенитета, независимости, территориальной целостности, национального единства и невмешательства в его внутренние дела", - говорится в тексте декларации.
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"Мы подчеркиваем необходимость поддержки всеми сторонами властей Афганистана в достижении национального примирения посредством диалога и переговоров, и формировании основанной на широком участии, инклюзивной и представительной политической структуры", - говорится в сообщении.
"Мы подчеркиваем, что территория Афганистана не должна быть использована для создания угрозы любой стране или нападения на любую страну, для укрытия или подготовки террористов, а также для планирования или финансирования террористических актов, а также вновь заявляем о важности борьбы с терроризмом в Афганистане", - говорится в тексте декларации. Кроме того, лидеры БРИКС призывают власти Афганистана к борьбе с наркопреступностью для освобождения страны от проблемы наркотиков.
Также страны БРИКС призвали к незамедлительному оказанию гуманитарной помощи афганскому народу. "Мы подчеркиваем необходимость незамедлительного оказания гуманитарной помощи афганскому народу и обеспечения гарантий основных прав всех афганцев, в том числе женщин, детей и различных этнических групп", - говорится в декларации.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанБРИКСРоссияБразилияИндияКитайЮАР
 
 
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