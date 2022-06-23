https://ria.ru/20220623/afganistan-1797655325.html

Лидеры БРИКС выступили за мирный, безопасный и стабильный Афганистан

Лидеры БРИКС выступили за мирный, безопасный и стабильный Афганистан - РИА Новости, 23.06.2022

Лидеры БРИКС выступили за мирный, безопасный и стабильный Афганистан

БРИКС выступает в поддержку мирного, безопасного и стабильного Афганистана с уважением его суверенитета и территориальной целостности, текст Пекинской... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:46

2022-06-23T17:46

2022-06-23T17:57

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. БРИКС выступает в поддержку мирного, безопасного и стабильного Афганистана с уважением его суверенитета и территориальной целостности, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."Мы решительно выступаем в поддержку мирного, безопасного и стабильного Афганистана, при этом отмечая необходимость уважения его суверенитета, независимости, территориальной целостности, национального единства и невмешательства в его внутренние дела", - говорится в тексте декларации."Мы подчеркиваем необходимость поддержки всеми сторонами властей Афганистана в достижении национального примирения посредством диалога и переговоров, и формировании основанной на широком участии, инклюзивной и представительной политической структуры", - говорится в сообщении."Мы подчеркиваем, что территория Афганистана не должна быть использована для создания угрозы любой стране или нападения на любую страну, для укрытия или подготовки террористов, а также для планирования или финансирования террористических актов, а также вновь заявляем о важности борьбы с терроризмом в Афганистане", - говорится в тексте декларации. Кроме того, лидеры БРИКС призывают власти Афганистана к борьбе с наркопреступностью для освобождения страны от проблемы наркотиков.Также страны БРИКС призвали к незамедлительному оказанию гуманитарной помощи афганскому народу. "Мы подчеркиваем необходимость незамедлительного оказания гуманитарной помощи афганскому народу и обеспечения гарантий основных прав всех афганцев, в том числе женщин, детей и различных этнических групп", - говорится в декларации.

https://ria.ru/20220623/afganistan-1797636207.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, афганистан, брикс, россия, бразилия, индия, китай, юар