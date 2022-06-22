https://ria.ru/20220622/zuev-1797400107.html

Мосгорсуд отказался отпустить ректора "Шанинки" Зуева из СИЗО

Мосгорсуд отказался отпустить ректора "Шанинки" Зуева из СИЗО - РИА Новости, 22.06.2022

Мосгорсуд отказался отпустить ректора "Шанинки" Зуева из СИЗО

Мосгорсуд в среду отказался отпустить из СИЗО обвиняемого в мошенничестве ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T18:27

2022-06-22T18:27

2022-06-22T18:48

россия

происшествия

москва

московский городской суд

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

сергей зуев

московская высшая школа социальных и экономических наук

марина ракова

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отказался отпустить из СИЗО обвиняемого в мошенничестве ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Тверской районный суд Москвы 13 октября отправил Зуева под домашний арест. Прокуратура подала представление на это решение, считая выбранную меру пресечения слишком мягкой, и Мосгорсуд 9 ноября перевел ученого под стражу."Постановление Тверского районного суда города Москвы от 13 октября изменить, избрать в отношении Зуева Сергея Эдуардовича меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала судья.Защита просила разрешить участие в заседании представителю уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, однако судья отказала. Защита настаивала на переводе ученого под домашний арест из-за состояния его здоровья, а также из-за того, что ранее он погасил ущерб в размере 15,5 миллиона рублей.Он добавил, что на иждивении Зуева находятся двое детей, один из которых инвалид, а также престарелые родители. Сам ученый участвовал в заседании по видео-конференц-связи, он заявил, что за время его пребывания под домашним арестом он не нарушал установленный режим, об этом есть справка сотрудников ФСИН.В ходе заседания были оглашены сведения из медицинских заключений, согласно которым у Зуева диагностирована гипертоническая болезнь третьей стадии, атеросклероз нижних конечностей, камни почек.Прокурор задала Зуеву вопрос, отправлял ли он ходатайство о его медосвидетельствовании в СИЗО в связи с болезнью для установления, имеется ли заболевание Зуева в списке, согласно которому он не может находиться в изоляторе. В ходе его опроса было установлено, что ректор несколько раз был в больнице, но такого ходатайства не заявлял. Обвинение указывало, что заболевание Зуева не относится к тем, которые препятствуют его нахождению под стражей, по роду должности Зуев "имеет связь с установленными и неустановленными лицами, имеющими отношение к хищению бюджетных средств".Тверской райсуд в начале июня продлил до 7 августа срок ареста обвиняемого в мошенничестве Зуева. На многократные просьбы защиты смягчить меру пресечения из-за состояния здоровья в столичном УФСИН заявляли, что ректор "Шанинки" находится под постоянным наблюдением врачей, необходимая медпомощь ему оказывается в полном объеме. Вину Зуев не признает, но частично погасил ущерб, который ему вменяют по делу.По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с замминистра просвещения Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, подсчитали в МВД.

https://ria.ru/20220606/rakova-1793443898.html

https://ria.ru/20220526/rankhigs-1790964493.html

https://ria.ru/20220210/rassledovanie-1772061888.html

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Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, москва, московский городской суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сергей зуев, московская высшая школа социальных и экономических наук, марина ракова