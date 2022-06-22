https://ria.ru/20220622/zoloto-1797258097.html

Минфин заверил, что золотые запасы России хранятся внутри страны

Минфин заверил, что золотые запасы России хранятся внутри страны - РИА Новости, 22.06.2022

Минфин заверил, что золотые запасы России хранятся внутри страны

Запаса золота хранятся в России, объёмы их только увеличиваются и за рубеж это золото никогда не переводилось, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:30

2022-06-22T12:30

2022-06-22T13:38

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

россия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Запаса золота хранятся в России, объёмы их только увеличиваются и за рубеж это золото никогда не переводилось, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании Совета Федерации.В ходе заседания Николай Рыжков выразил опасения в связи с сообщениями о якобы выводе запасов золота России в Великобританию."Я ответственно заявляю, что никакого золота государственного фонда РФ ни в какую Англию не уходило. По крайней мере, за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана не вывозилось, напротив, мы его только закупаем и все эти годы увеличивали запас", - заявил Моисеев. Замминистра уточнил, что золотой запас России хранится на ее территории в двух точках. "Одна из этих точек на Урале, я думаю, вы знаете, о чем я говорю, другая - здесь, поближе. Все это надёжно охраняется, охраняется надёжно, это не то что какая-то будочка с охранником стоит. Там действительно все под очень большим контролем находится", - заверил он.По словам Моисеева, когда-то действительно было продано некоторое количество низкосортных алмазов и бриллиантов, некоторое количество старой советской ювелирки, которая хранилась в Госфонде и не имела художественной ценности."В основном запасы за последние годы только увеличивались. Мы считаем, что золото — это важнейший государственный запас, и мы наращиваем объем его хранения", - подчеркнул замминистра.

https://ria.ru/20220602/zoloto-1792406411.html

https://ria.ru/20220414/zamorozka-1783546130.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия