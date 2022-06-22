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Минфин заверил, что золотые запасы России хранятся внутри страны - РИА Новости, 22.06.2022
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Минфин заверил, что золотые запасы России хранятся внутри страны
Минфин заверил, что золотые запасы России хранятся внутри страны - РИА Новости, 22.06.2022
Минфин заверил, что золотые запасы России хранятся внутри страны
Запаса золота хранятся в России, объёмы их только увеличиваются и за рубеж это золото никогда не переводилось, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:30
2022-06-22T13:38
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
россия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Запаса золота хранятся в России, объёмы их только увеличиваются и за рубеж это золото никогда не переводилось, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании Совета Федерации.В ходе заседания Николай Рыжков выразил опасения в связи с сообщениями о якобы выводе запасов золота России в Великобританию."Я ответственно заявляю, что никакого золота государственного фонда РФ ни в какую Англию не уходило. По крайней мере, за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана не вывозилось, напротив, мы его только закупаем и все эти годы увеличивали запас", - заявил Моисеев. Замминистра уточнил, что золотой запас России хранится на ее территории в двух точках. "Одна из этих точек на Урале, я думаю, вы знаете, о чем я говорю, другая - здесь, поближе. Все это надёжно охраняется, охраняется надёжно, это не то что какая-то будочка с охранником стоит. Там действительно все под очень большим контролем находится", - заверил он.По словам Моисеева, когда-то действительно было продано некоторое количество низкосортных алмазов и бриллиантов, некоторое количество старой советской ювелирки, которая хранилась в Госфонде и не имела художественной ценности."В основном запасы за последние годы только увеличивались. Мы считаем, что золото — это важнейший государственный запас, и мы наращиваем объем его хранения", - подчеркнул замминистра.
https://ria.ru/20220602/zoloto-1792406411.html
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министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия
12:30 22.06.2022 (обновлено: 13:38 22.06.2022)
 
Минфин заверил, что золотые запасы России хранятся внутри страны

Замглавы Минфина Моисеев: золотые запасы России никогда не переводились за рубеж

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Золотые слитки. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Запаса золота хранятся в России, объёмы их только увеличиваются и за рубеж это золото никогда не переводилось, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании Совета Федерации.
В ходе заседания Николай Рыжков выразил опасения в связи с сообщениями о якобы выводе запасов золота России в Великобританию.
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"Я ответственно заявляю, что никакого золота государственного фонда РФ ни в какую Англию не уходило. По крайней мере, за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана не вывозилось, напротив, мы его только закупаем и все эти годы увеличивали запас", - заявил Моисеев. Замминистра уточнил, что золотой запас России хранится на ее территории в двух точках. "Одна из этих точек на Урале, я думаю, вы знаете, о чем я говорю, другая - здесь, поближе. Все это надёжно охраняется, охраняется надёжно, это не то что какая-то будочка с охранником стоит. Там действительно все под очень большим контролем находится", - заверил он.
По словам Моисеева, когда-то действительно было продано некоторое количество низкосортных алмазов и бриллиантов, некоторое количество старой советской ювелирки, которая хранилась в Госфонде и не имела художественной ценности.
"В основном запасы за последние годы только увеличивались. Мы считаем, что золото — это важнейший государственный запас, и мы наращиваем объем его хранения", - подчеркнул замминистра.
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Министерство финансов РФ (Минфин России)ЭкономикаРоссия
 
 
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