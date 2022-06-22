12:30 22.06.2022 (обновлено: 13:38 22.06.2022)
Минфин заверил, что золотые запасы России хранятся внутри страны
Замглавы Минфина Моисеев: золотые запасы России никогда не переводились за рубеж
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Запаса золота хранятся в России, объёмы их только увеличиваются и за рубеж это золото никогда не переводилось, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании Совета Федерации.
В ходе заседания Николай Рыжков выразил опасения в связи с сообщениями о якобы выводе запасов золота России в Великобританию.
"Я ответственно заявляю, что никакого золота государственного фонда РФ ни в какую Англию не уходило. По крайней мере, за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана не вывозилось, напротив, мы его только закупаем и все эти годы увеличивали запас", - заявил Моисеев. Замминистра уточнил, что золотой запас России хранится на ее территории в двух точках. "Одна из этих точек на Урале, я думаю, вы знаете, о чем я говорю, другая - здесь, поближе. Все это надёжно охраняется, охраняется надёжно, это не то что какая-то будочка с охранником стоит. Там действительно все под очень большим контролем находится", - заверил он.
По словам Моисеева, когда-то действительно было продано некоторое количество низкосортных алмазов и бриллиантов, некоторое количество старой советской ювелирки, которая хранилась в Госфонде и не имела художественной ценности.
"В основном запасы за последние годы только увеличивались. Мы считаем, что золото — это важнейший государственный запас, и мы наращиваем объем его хранения", - подчеркнул замминистра.
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