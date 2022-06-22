https://ria.ru/20220622/zerno-1797271094.html

МО Турции назвало переговоры с Россией по зерновой проблеме конструктивными

МО Турции назвало переговоры с Россией по зерновой проблеме конструктивными - РИА Новости, 22.06.2022

МО Турции назвало переговоры с Россией по зерновой проблеме конструктивными

Министерство национальной обороны Турции заявило, что переговоры с делегацией российского военного ведомства в Москве, на котором обсуждалась "зерновая... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:20

2022-06-22T13:20

2022-06-22T13:20

хулуси акар

россия

турция

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

минобороны турции

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АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции заявило, что переговоры с делегацией российского военного ведомства в Москве, на котором обсуждалась "зерновая проблема" прошла "конструктивно и позитивно".Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН."Вчера в Москве состоялась встреча турецкой и российской военных делегаций для решения продовольственного кризиса и эвакуации судов с зерном, ожидающих в украинских портах. Встреча прошла в конструктивной и очень позитивной атмосфере", - сообщили РИА Новости в турецком военном ведомстве.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

https://ria.ru/20220621/berdyansk-1796946902.html

https://ria.ru/20220620/zerno-1796838597.html

россия

турция

москва

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

хулуси акар, россия, турция, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), минобороны турции