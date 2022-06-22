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МО Турции назвало переговоры с Россией по зерновой проблеме конструктивными - РИА Новости, 22.06.2022
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МО Турции назвало переговоры с Россией по зерновой проблеме конструктивными
МО Турции назвало переговоры с Россией по зерновой проблеме конструктивными - РИА Новости, 22.06.2022
МО Турции назвало переговоры с Россией по зерновой проблеме конструктивными
Министерство национальной обороны Турции заявило, что переговоры с делегацией российского военного ведомства в Москве, на котором обсуждалась "зерновая... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:20
2022-06-22T13:20
хулуси акар
россия
турция
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
минобороны турции
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АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции заявило, что переговоры с делегацией российского военного ведомства в Москве, на котором обсуждалась "зерновая проблема" прошла "конструктивно и позитивно".Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН."Вчера в Москве состоялась встреча турецкой и российской военных делегаций для решения продовольственного кризиса и эвакуации судов с зерном, ожидающих в украинских портах. Встреча прошла в конструктивной и очень позитивной атмосфере", - сообщили РИА Новости в турецком военном ведомстве.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
https://ria.ru/20220621/berdyansk-1796946902.html
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хулуси акар, россия, турция, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), минобороны турции
13:20 22.06.2022
 
МО Турции назвало переговоры с Россией по зерновой проблеме конструктивными

МО Турции назвало переговоры с Россией по зерновой проблеме конструктивными и позитивными

© Фото : Pexels/Aydın KirazФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : Pexels/Aydın Kiraz
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции заявило, что переговоры с делегацией российского военного ведомства в Москве, на котором обсуждалась "зерновая проблема" прошла "конструктивно и позитивно".
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.
Краны в порту Бердянска - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 10:52Специальная военная операция на Украине
Порт Бердянска готовится отправить первое судно с зерном
"Вчера в Москве состоялась встреча турецкой и российской военных делегаций для решения продовольственного кризиса и эвакуации судов с зерном, ожидающих в украинских портах. Встреча прошла в конструктивной и очень позитивной атмосфере", - сообщили РИА Новости в турецком военном ведомстве.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
Разгрузка железнодорожного вагона с зерном - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 18:45
Молдавия столкнулась с нехваткой хранилищ для зерна
 
Хулуси АкарРоссияТурцияМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Минобороны Турции
 
 
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