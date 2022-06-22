https://ria.ru/20220622/zerno-1797236860.html

Россия готова содействовать в вывозе зерна с Украины, заявили в МИД

Россия готова содействовать в вывозе зерна с Украины, заявили в МИД - РИА Новости, 22.06.2022

Россия готова содействовать в вывозе зерна с Украины, заявили в МИД

Россия готова содействовать вывозу зерна с Украины иностранными судами, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:18

2022-06-22T11:18

2022-06-22T11:43

специальная военная операция на украине

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

россия

черное море

украина

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия готова содействовать вывозу зерна с Украины иностранными судами, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова."Со своей стороны российскими военными созданы необходимые условия для безопасного функционирования двух морских гуманитарных коридоров: в Черном море и в Азовском море", - сказала она, добавив, что сегодня "есть возможность использовать для экспорта сельхозпродукции порты Мариуполя и Бердянска"."Кроме того, подтверждается готовность России содействовать обеспечению беспрепятственного вывоза украинского зерна иностранными судами при условии их контроля на предмет контрабанды вооружения и отказа Киева от провокаций, создания минных угроз и напряженности в Черном море", - пояснила Захарова."В свою очередь, подтверждаем готовность и далее выполнять наши обязательства по экспорту зерновых, удобрений, энергоносителей, другой критически важной продукции", - сказала она. "Несмотря на беспрецедентный санкционный прессинг, мы продолжаем коммерческие поставки продовольствия по двусторонним каналам и оказание продовольственной помощи нуждающимся по линии профильной всемирной продовольственной программы, в частности, это Йемен, Киргизия, Ливан, Судан, Таджикистан, Куба", - указала Захарова. Она добавила, что российская сторона настоятельно призывает представителей западных стран, ООН воздержаться от беспочвенных обвинений России в том, что она препятствует вывозу зерна из Украины.

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

россия

черное море

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, черное море, украина, мария захарова, ситуация в днр и лнр