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Россия готова содействовать в вывозе зерна с Украины, заявили в МИД - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/zerno-1797236860.html
Россия готова содействовать в вывозе зерна с Украины, заявили в МИД
Россия готова содействовать в вывозе зерна с Украины, заявили в МИД - РИА Новости, 22.06.2022
Россия готова содействовать в вывозе зерна с Украины, заявили в МИД
Россия готова содействовать вывозу зерна с Украины иностранными судами, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:18
2022-06-22T11:43
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
черное море
украина
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия готова содействовать вывозу зерна с Украины иностранными судами, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова."Со своей стороны российскими военными созданы необходимые условия для безопасного функционирования двух морских гуманитарных коридоров: в Черном море и в Азовском море", - сказала она, добавив, что сегодня "есть возможность использовать для экспорта сельхозпродукции порты Мариуполя и Бердянска"."Кроме того, подтверждается готовность России содействовать обеспечению беспрепятственного вывоза украинского зерна иностранными судами при условии их контроля на предмет контрабанды вооружения и отказа Киева от провокаций, создания минных угроз и напряженности в Черном море", - пояснила Захарова."В свою очередь, подтверждаем готовность и далее выполнять наши обязательства по экспорту зерновых, удобрений, энергоносителей, другой критически важной продукции", - сказала она. "Несмотря на беспрецедентный санкционный прессинг, мы продолжаем коммерческие поставки продовольствия по двусторонним каналам и оказание продовольственной помощи нуждающимся по линии профильной всемирной продовольственной программы, в частности, это Йемен, Киргизия, Ливан, Судан, Таджикистан, Куба", - указала Захарова. Она добавила, что российская сторона настоятельно призывает представителей западных стран, ООН воздержаться от беспочвенных обвинений России в том, что она препятствует вывозу зерна из Украины.
https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, черное море, украина, мария захарова, ситуация в днр и лнр
11:18 22.06.2022 (обновлено: 11:43 22.06.2022)
 
Россия готова содействовать в вывозе зерна с Украины, заявили в МИД

Захарова: Россия готова содействовать в вывозе зерна с Украины иностранными судами

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия готова содействовать вывозу зерна с Украины иностранными судами, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Со своей стороны российскими военными созданы необходимые условия для безопасного функционирования двух морских гуманитарных коридоров: в Черном море и в Азовском море", - сказала она, добавив, что сегодня "есть возможность использовать для экспорта сельхозпродукции порты Мариуполя и Бердянска".
"Кроме того, подтверждается готовность России содействовать обеспечению беспрепятственного вывоза украинского зерна иностранными судами при условии их контроля на предмет контрабанды вооружения и отказа Киева от провокаций, создания минных угроз и напряженности в Черном море", - пояснила Захарова.
"В свою очередь, подтверждаем готовность и далее выполнять наши обязательства по экспорту зерновых, удобрений, энергоносителей, другой критически важной продукции", - сказала она. "Несмотря на беспрецедентный санкционный прессинг, мы продолжаем коммерческие поставки продовольствия по двусторонним каналам и оказание продовольственной помощи нуждающимся по линии профильной всемирной продовольственной программы, в частности, это Йемен, Киргизия, Ливан, Судан, Таджикистан, Куба", - указала Захарова. Она добавила, что российская сторона настоятельно призывает представителей западных стран, ООН воздержаться от беспочвенных обвинений России в том, что она препятствует вывозу зерна из Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияЧерное мореУкраинаМария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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